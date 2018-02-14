Популярные мифы о здоровье зубов

Несмотря на достижения науки, в медицине все еще есть множество мифов, в том числе о кариесе – одном из самых распространенных заболеваний на Земле. Мы разоблачаем самые популярные мифы и учимся ухаживать за зубами с умом.

Миф №1. Кариес появляется только от сладостей

Наиболее популярное утверждение на деле оказывается мифом. Причина кариеса кроется не в конфетах и шоколаде, а в остатках пищи, которые попадают между зубов. Удивительно, но яблоко наравне с леденцом может спровоцировать кариес. К таким выводам пришли специалисты Британской ассоциации стоматологов. К числу так называемых кариесогенных продуктов относят и сложные углеводы. В зоне риска любые хлебобулочные изделия: от сладкой выпечки до безобидного, на первый взгляд, бородинского хлеба, а также блюда из мяса и даже овощи.

Чтобы сохранить здоровую улыбку стоматологи советуют комплексный подход к профилактике: 1) обязательное посещение врача как минимум два раза в год 2) чистка зубов не менее двух минут с утра после завтрака и вечером после ужина 3) использование таких дополнительных средств профилактики зубных заболеваний как ополаскиватель, зубная нить и жевательная резинка без сахара, которую нужно жевать сразу после приема пищи.

Миф №2. Кариес – это последствие других заболеваний

Нет, нет и еще раз нет. Кариес может появиться даже у абсолютно здорового человека. Важно помнить, что пораженный кариесом зуб – источник хронической инфекции в организме, которая в перспективе может вызвать заболевания сердечно-сосудистой системы и суставов, а также аллергические реакции.

Например, специалисты из Йельского университета доказали, что кариес может привести к пневмонии. Было установлено, что люди, перенесшие большее количество госпитализаций по причине развившегося воспаления легких, отличались худшим состоянием полости рта – зубов и десен – в сравнении с теми добровольцами, кто воспалением легких не болел. Чтобы снизить риски, посещайте стоматолога не реже трех раз в год и с самых ранних лет учите детей правильному уходу за полостью рта.

Миф №3. Если зубы не болят, значит, они здоровы

Довольно опасное для ваших зубов утверждение. Очень распространен скрытый кариес, который появляется между соседними зубами, его ранняя стадия проходит безболезненно, а неприятные ощущения – признак того, что кариес уже глубоко поразил зубную ткань. Кроме того, болевой порог каждого человека индивидуален, а значит, чем раньше врач обнаружит очаг болезни, тем легче будет устранить последствия.

Миф №4. Чем больше зубной пасты, тем лучше

Не ищите легких решений. Для предотвращения кариеса важно не количество зубной пасты, а то, насколько качественно вы чистите зубы. Наверняка всем знакомы ключевые правила чистки зубов: около трех минут, направляя щетку под углом 45 градусов относительно зубов и десен, от передних зубов – к коренным, по направлению от десны к зубу и не наоборот.

Миф №5. Кариес – проблема современного человека

Не верьте кинофильмам, где персонажи из каменного века демонстрируют роскошную голливудскую улыбку. Археологи утверждают, что кариесом страдали люди, жившие на нашей планете еще в 3000-2000 годах до нашей эры. Сегодня кариес является лидером среди других болезней, с ним «знакомы» до 99% людей.

Ухаживайте за зубами правильно и улыбайтесь чаще!