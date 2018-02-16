Популярный аккаунт в Инстаграме с фотографиями красавчиков за чтением

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Люблю!
14:40 16.02.2018
Люблю! / Отдых

Чем можно развлечь себя во время дороги на работу или вечером домой? Кто-то слушает музыку, кто-то разговаривает с друзьями или звонит им по телефону, кто-то пытается урвать кусочек сна... А вот жительница Нью-Йорка задала новый тренд: она фотографирует своих привлекательных попутчиков, которые читают настоящие, бумажные книги.

Свой аккаунт девушка завела более года назад, и на сегодняшний момент он насчитывает без малого миллион подписчиков. Весь секрет успеха этого проекта: весьма привлекательные парни на снимках (девушка очень критично относится к героям своих постов, толстяков и унылых зануд она не приветствует), популяризация чтения (что подразумевает, что перед зрителями не просто красавчик, а НАЧИТАННЫЙ красавчик) и занятные комментарии автора блога к самим фотографиям, которые иногда обретают довольно фривольный характер.

 

 

Ну кому может не понравиться мужчина, который читает и носит своего друга по городу? Разве что, может так статься и у меня будет конкурент за место в его постели. Ну да ладно, зато я не храплю, в отличие от этого пса!  

 

 

 

 

Надо отдать должное парню, который может надеть костюм и завязать галстук, в то время как большинство из нас еле натягивает шлепки. Но с другой стороны, без костюма мне кажется, он будет выглядеть еще лучше... Цюрих, Швейцария. 

 

 

Ты понимаешь, что понедельник взял свое, когда оранжевый цвет в метро кажется тебе лучами солнца. Обычно я такая «поезд, поезд, исчезни», но с таким-то парнем рядом, что ж, можно *пострадать* немного подольше... 

 

 

Кто же не хочет научиться мультизадачности? Идет, читает и выглядит дьявольски привлекательно. Я едва успела сделать это фото, едва сдержалась, чтобы не броситься ему под ноги. Впрочем, этот вариант был бы не так уж и плох...

 

 

 

Ну вот и осень в Нью-Йорке. Сейчас все напялят свитера и куртки. И что же — это значит, что больше до самого лета у меня не будет возможности увидеть ТАКОЕ? А можно я схвачу этого парня и мы с ним забаррикадируемся до того дня, когда сурок предскажет весну? 

 

 

 

Мой девиз — чем больше, тем веселее. Книги, пицца — что еще нужно для крутой вечеринки? 

 

 

Может ли быть что-нибудь лучше, чем читать забавную книгу и начать смеяться при посторонних? Ответ: да — лучше может быть наблюдать за таким красавчиком, да так, что приходится напоминать себе о правилах приличия.

 

В какой-то момент популярность этого Инстаграма стала так высока, что люди стали сами присылать красивых читающих парней из своих городов со всего земного шара. Так что теперь в «коллекции» Hot Dudes Reading есть «горячие парни» со всех континентов.

 

 

Мамма миа — похоже, что этот милашка милее всех милах! С этой книгой в руках, я уверена, он не из тех, кто любит недосказанности. Мы начнем с ним с вина и закуски. Судя по тому, что я пьяна уже только от одного его вида, будет достаточно принести немного дыньки. 

 

 

Кажется, я не одна, кто решил почитать перед представлением в театре. Хотя конкретно этот экземпляр, похоже, прочел больше, чем успела я. Я найду его на представлении и положу ему в книгу эксклюзивное приглашение на вечеринку... в моей гостиной... Бруклин. 

 

 

Никогда не учила немецкий, но вид этого парня из Франкфурта заставил меня вспомнить все немецкие слова, которые я когда-либо знала. Ахтунг! Гутен Морген! Виенер Шнитцель! Франкфурт, Германия.

 

 

 

Не знаю, на что я рассчитывала, когда покупала себе билет в Чили, но может быть, верила, что найду себе там чилийский вариант Джорджа Майкла, который не захочет меня отпускать обратно домой. Винья дель Мар, Чили. 

 

 

 

Культурология / Фото hotdudesreading
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Инна Авина
14.02.2018

Будем радоваться! (1)