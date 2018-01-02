31 декабря певец опубликовал в социальных сетях фотографию с гипсом на руке.
“Лиепая, я уже тут! Концерт буду проводить со сломанной рукой”, — написал артист под фото, поблагодарив лиепайских врачей за “теплый прием”.
Отметим, что это уже не первый раз, когда артист попадает в больницу. Ранее, в виду различных травм, он уже оказывался на костылях и в инвалидном кресле.
любят кулаки.« ответить
Алло, глисты! Вылезайте из щели! Ваша тема для комментов, будет вам понос после антибиотиков.« ответить
v kakkom meste populjarnij?« ответить
ja v pervij raz slishu pro takogo.