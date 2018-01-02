Известный латвийский музыкант Ральф Эйландс попал в довольно неприятную ситуацию очутившись в лиепайской больнице перед самым празднованием Нового года.

31 декабря певец опубликовал в социальных сетях фотографию с гипсом на руке.

“Лиепая, я уже тут! Концерт буду проводить со сломанной рукой”, — написал артист под фото, поблагодарив лиепайских врачей за “теплый прием”.

Отметим, что это уже не первый раз, когда артист попадает в больницу. Ранее, в виду различных травм, он уже оказывался на костылях и в инвалидном кресле.