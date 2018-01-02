Популярный латвийский певец угодил в больницу перед Новым годом (+ФОТО)(3)

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Виталий Вавилкин
12:25 02.01.2018
Lifenews / Знаменитость

Известный латвийский музыкант Ральф Эйландс попал в довольно неприятную ситуацию очутившись в лиепайской больнице перед самым празднованием Нового года.

31 декабря певец опубликовал в социальных сетях фотографию с гипсом на руке.

 

“Лиепая, я уже тут! Концерт буду проводить со сломанной рукой”, — написал артист под фото, поблагодарив лиепайских врачей за “теплый прием”.

 

Отметим, что это уже не первый раз, когда артист попадает в больницу. Ранее, в виду различных травм, он уже оказывался на костылях и в инвалидном кресле.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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А дураков 12:48 02:01:2018

любят кулаки.

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СССР 13:33 02:01:2018

Алло, глисты! Вылезайте из щели! Ваша тема для комментов, будет вам понос после антибиотиков.

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Janka 14:29 02:01:2018

v kakkom meste populjarnij?
ja v pervij raz slishu pro takogo.

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

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