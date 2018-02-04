Витамины мужчинам необходимы так же, как и женщинам, а может даже и больше, — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Специальные витамины, предназначенные только для мужчин, встречаются редко. Их действие обычно связано с выработкой в организме мужчины гормонов, с функционированием предстательной железы и образованием спермы во время планирования беременности.

Мужчина должен употреблять приблизительно такое же количество витаминов, какое употребляет беременная женщина. Однако в организме женщины все принимаемые вещества участвуют в формировании ребенка, а в организме мужчины все они идут на поддержание мышечной массы тела.

Полезный витамин Е

Какие мужские витамины покупать? В первую очередь витамин Е — для мужчин он является одним из самых главных помощников. Он влияет на выработку сперматозоидов и половых гормонов, другими словами, на активность мужчин.

Если муж не проявляет интерес к исполнению супружеского долга, то курс витамина Е будет весьма кстати. Витамин E также участвует в обновлении клеток в мужских органах. Это способствует повышению половой активности, укреплению иммунной системы. Рекомендовано принимать данный тип одновременно с витаминами A и C.

С той же целью стоит принимать и такое вещество, как цинк. Он необходим всем мужчинам без исключения. Последнее, но не менее важное, что должно входить в мужской комплекс витаминов, — витамины группы B. Они участвуют в усвоении белков, т. е. способствуют развитию мускул и повышают выносливость мужского организма.

Перед тем как стать отцом

Не является тайной, что многие мужчины не придерживаются здорового образа жизни. Они могут работать целыми днями без отдыха, употребляя на работе много кофе. Многие выкуривают большое количество сигарет, а после работы не упускают возможности выпить с друзьями пиво. Между тем здоровье будущего ребенка зависит от состояния организма не только матери, но и отца.

Следовательно, если вы решили завести ребенка, нужно в первую очередь побороть вредные привычки и начать правильно питаться. Но верным решением также будет прием необходимых витаминов для планирования беременности.

Для зачатия мужчине полезна фолиевая кислота и витамины группы B. А уже упомянутые витамины E, Д и F будут способствовать повышению сексуального тонуса.

Для потенции

В большинстве случаев мужчина неохотно признается даже самому себе, что у него проблемы с потенцией. Не нужно сразу бросаться покупать дженерики голубых таблеток, качество которых весьма далеко от идеала. До достижения мужчиной возраста 50 лет потенция может улучшиться благодаря правильному питанию и приему необходимых витаминов.

Среди полезных веществ можно составить такой рейтинг.

В первую очередь для повышения потенции следует ввести в рацион витамин E. Кроме упомянутых выше функций, он повышает и сексуальное желание.

Второе место занимают витамины группы B — они отвечают за выработку тестостерона.

Витамин F контролирует уровень мужского гормона и отвечает за образование семенной жидкости.

Цинк — важный компонент для выработки тестостерона. А, как известно, тестостерон влияет на потенцию и уровень подвижности сперматозоидов.

И последний, но не по значимости, минерал селен, способствующий улучшению качества семенной жидкости.

От стресса

Прежде всего от стресса мужчинам помогают многофункциональные витамины группы B. Они, кроме всего прочего, способствуют хорошей работе мозга. А чтобы побороть депрессию, стоит принимать их одновременно с полиненасыщенными жирными кислотами омега–3 (к примеру, рыбий жир). Нужно помнить, что такое сочетание витаминов следует употреблять после приема пищи, ведь в противном случае омега–3 будут плохо усваиваться организмом.

Помогают мужчине бороться со стрессом:

витамин B3 (никотиновая кислота) — вырабатывает энергию;

витамин B6 (пиридоксин) — отвечает за метаболизм;

витамин B12 — регулирует процесс обновления нервных клеток;

витамин E (токоферол) — отвечает за правильную работу мозга и стабильность нервной системы;

витамин B5 — борется с воспалением и помогает работе сердечной мышцы;

магний — важный элемент для функционирования нервной системы, помогает успокоиться при перевозбуждении.

Но прежде всего стоит избавиться от причины стресса. К примеру, взять отпуск либо провести выходные с максимальной пользой на природе со своими близкими.

При занятии спортом

Тем, кто занимается спортом, будет вполне достаточно ввести в рацион стандартный набор витаминов, содержащих дневную норму полезных веществ. Однако при высоких нагрузках нужно начать принимать еще и минералы. В данном случае необходимо обратить внимание на магний и селен. Но главными помощниками все равно остаются витамины группы B. Именно они влияют на формирование мышц, что так важно для спортсменов.

Витамины E и C выступают в роли антиоксидантов. Их недостаток можно пополнить, принимая комплекс витамин для мужчин или употребляя спортивное питание.

Для мужчин в 30 лет

После 30 лет мужчина должен начать следить за своим организмом более тщательно. В первую очередь необходимо контролировать выработку и баланс гормонов, а также работу предстательной железы.

Мужчинам в этом возрасте просто необходимы витамины группы В для профилактики возможных недугов. Например, чтобы избежать болезней сердца или проблем в половой сфере.

Для мужчин после 40 лет

Мужчинам, достигшим среднего возраста, при приеме вспомогательных комплексов не стоит злоупотреблять железом. Его переизбыток в организме может привести к заболеваниям сердечного плана и стать причиной необратимых последствий.

После 40 лет лучшими витаминами для мужчин будут:

витамин С — он поможет укрепить иммунную систему,

витамины D и E — помогут контролировать уровень тестостерона и избежать онкологических заболеваний,

витамины группы В — повысят активность и подарят организму больше энергии.

Для мужчин старше 50 лет

В этом возрасте кожа теряет способность к образованию витамина D, поэтому нужно начать употреблять его в виде препаратов. Его нехватка ведет к увяданию всего организма, ведь без витамина D прекращается синтез тестостерона. Это ведет к потере сексуального влечения и нарушению работы многих функций мужского организма. Получается, что мужчины в таком возрасте испытывают нехватку данного полезного вещества также, как и дети до одного года.

Также суточную дозу таких витаминов, как токоферол (витамина E), ретинол (витамин А) и витаминов группы B для мужчин после 50 необходимо увеличить.

Даце МЕЛНБАРДЕ, семейный врач, специально для «Здоровья».