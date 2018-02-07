Порно с голливудскими актрисами начали делать на заказ

Лента новостей
Dow Jones показал рекордное падение в истории Навальный объявил флешмоб против «государственного идиотизма» Порно с голливудскими актрисами начали делать на заказ Президент Польши одобрит скандальный закон о холокосте Почему не был спасен летчик сбитого Су-25? Новые факты Грандиозная миссия США: запущена сверхтяжелая ракета Falcon Heavy «Лишние люди». Как вернуть в жизнь молодёжь, которую «списало» государство? РПЦ ополчилась на «Смерть Сталина», назвав фильм «нацистским по идеологии» В Израиле начнут имитировать жизни на Марсе
Eще в разделе
Патриарх Кирилл в четвёртый раз с начала года осудил однополые браки «Слава КПСС» выложил видео с толпой голых людей на секс-вписке (видео) Умер американский актер Джон Махони Поздравления! У Майриса Бриедиса родился пятый сын! В Даугавпилсе откроется выставка частной коллекции утюгов
Владимир Бучельников
04:00 07.02.2018
Lifenews / Любовь и секс

Созданные с помощью нейросетей порнографические ролики с участием знаменитостей стали продаваться на имиджборде Reddit.

В конце января на сайте появился подраздел r/deepfakeservice, где любой желающий может оставить свой заказ. В закрепленных правилах подраздела отмечается, что потребитель должен составить описание ролика, назвать свою цену, а также предоставить изображения знаменитости, которая станет главным героем порноролика. Помимо этого, заказчикам нужно указать ожидаемые сроки выполнения работы. В качестве оплаты принимается только криптовалюта.

 

За неделю на подраздел подписались более 200 человек, некоторые из них успели оставить заявки на фейковые порноролики.

 

Чтобы создавать поддельные ролики с участием голливудских звезд, разработчики используют алгоритмы машинного обучения. Специальная нейросеть автоматически накладывает лица знаменитостей на видео с настоящими порноактерами.

 

В начале 2018 года разработчик алгоритма под ником deepfakeapp выложил свою программу для создания фейковых роликов в открытый доступ. По его словам, с сервисом сможет работать даже далекий от программирования человек.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
5718eea5be026cb11549b0df6d5f2c1b-col15
Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (3)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV