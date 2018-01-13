Порноактриса, с которой спал Трамп(10)

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Владимир Бучельников
13:17 13.01.2018
Lifenews / Интересно

Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заключил сделку с бывшей порноактрисой Стефани Клиффорд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно условиям сделки, знают источники, актриса получила 130 тысяч долларов, обязавшись не разглашать информацию о ее интимной связи с Трампом.

 

По данным собеседников газеты, соглашение было заключено в октябре 2016 года, когда Трамп еще был кандидатом в президенты.

 

Интимные отношения между Трампом и Клиффорд, как сообщается, имели место в 2006 году на турнире по гольфу в Калифорнии. В это время Трамп уже был женат на своей нынешней супруге Мелании.

 

В Белом доме изданию заявили, что информация о связях Трампа с Клиффорд — это старые слухи, которые команда Трампа уже опровергала перед выборами.

Polit.ru / Фото
Комментарии (10)
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130 000 14:12 13:01:2018

Неслабо так Трамп зашел к "девочкам".

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СССР 15:05 13:01:2018

Fake news!

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нина 16:54 13:01:2018

да мало-ли кто с кем спал,мне например до фени,каждый имеет право на частную жизнь,куда посторонним вход закрыт !!!

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puks 16:55 13:01:2018

siski bolsie

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ыыы 17:26 13:01:2018

И чо? Вот Latviešu patriots спит с ваней. Вернее сначала не спит а потом спит

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Latviešu patriots 19:24 13:01:2018

atbalstu 100%

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шери 18:22 13:01:2018

Кому какое дело? Кто с кем спал, если это по обоюдному согласию. Трясти ,,грязным,,бельем стало очень популярным

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (16)

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