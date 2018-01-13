Согласно условиям сделки, знают источники, актриса получила 130 тысяч долларов, обязавшись не разглашать информацию о ее интимной связи с Трампом.
По данным собеседников газеты, соглашение было заключено в октябре 2016 года, когда Трамп еще был кандидатом в президенты.
Интимные отношения между Трампом и Клиффорд, как сообщается, имели место в 2006 году на турнире по гольфу в Калифорнии. В это время Трамп уже был женат на своей нынешней супруге Мелании.
В Белом доме изданию заявили, что информация о связях Трампа с Клиффорд — это старые слухи, которые команда Трампа уже опровергала перед выборами.
Неслабо так Трамп зашел к "девочкам".« ответить
Fake news!« ответить
да мало-ли кто с кем спал,мне например до фени,каждый имеет право на частную жизнь,куда посторонним вход закрыт !!!« ответить
siski bolsie« ответить
И чо? Вот Latviešu patriots спит с ваней. Вернее сначала не спит а потом спит« ответить
atbalstu 100%« ответить
Кому какое дело? Кто с кем спал, если это по обоюдному согласию. Трясти ,,грязным,,бельем стало очень популярным« ответить