Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заключил сделку с бывшей порноактрисой Стефани Клиффорд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно условиям сделки, знают источники, актриса получила 130 тысяч долларов, обязавшись не разглашать информацию о ее интимной связи с Трампом.

По данным собеседников газеты, соглашение было заключено в октябре 2016 года, когда Трамп еще был кандидатом в президенты.

Интимные отношения между Трампом и Клиффорд, как сообщается, имели место в 2006 году на турнире по гольфу в Калифорнии. В это время Трамп уже был женат на своей нынешней супруге Мелании.

В Белом доме изданию заявили, что информация о связях Трампа с Клиффорд — это старые слухи, которые команда Трампа уже опровергала перед выборами.