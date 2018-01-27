Организаторы премии AVN Awards, более известной как «Порно-Оскар», объявили персоной нон-грата режиссера фильмов для взрослых и известного порноактера Рона Джереми. Причиной этому послужили обвинения мужчины в многочисленных домогательствах и изнасилованиях, пишет Daily Mail.

Отмечается, что как минимум 12 женщин публично обвинили Джереми в неподобающих действиях, которые он якобы совершил за последние тридцать лет. Пять предполагаемых жертв заявили, что подверглись изнасилованиям и домогательствам со стороны кинематографиста.

В частности, бывшая порнозвезда Дженнифер Стил заявила, что актер «вошел в нее» во время фотосессии в 1997 году, когда их попросили симулировать секс. «Я прямо сказала ему „нет“. Но он не слышит „нет“. Он продолжает делать это, притворяясь, что я ничего не говорила. Во время фотосессии я думала: „Меня что, только что изнасиловали? Что за ***** [странная вещь] сейчас произошла?“» — рассказала Стил.

Среди обвинителей Джереми также оказались его поклонницы. Одна из них, жительница штата Мичиган, утверждает, что мужчина изнасиловал ее в 1997 году.

64-летний режиссер открестился от обвинений в изнасилованиях. Он признал, что любит хватать девушек за части тела без спроса, подчеркнув, что не стал бы принуждать людей к сексу. Джереми посетовал на «консерватизм» организаторов «Порно-Оскара», запретивших ему участвовать в церемонии вручения премии.