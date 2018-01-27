Порноактриса заявила, что ее изнасиловали во время съемок порно(7)

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Владимир Бучельников
13:10 26.01.2018
Lifenews / Любовь и секс

Организаторы премии AVN Awards, более известной как «Порно-Оскар», объявили персоной нон-грата режиссера фильмов для взрослых и известного порноактера Рона Джереми. Причиной этому послужили обвинения мужчины в многочисленных домогательствах и изнасилованиях, пишет Daily Mail.

Отмечается, что как минимум 12 женщин публично обвинили Джереми в неподобающих действиях, которые он якобы совершил за последние тридцать лет. Пять предполагаемых жертв заявили, что подверглись изнасилованиям и домогательствам со стороны кинематографиста.

 

В частности, бывшая порнозвезда Дженнифер Стил заявила, что актер «вошел в нее» во время фотосессии в 1997 году, когда их попросили симулировать секс. «Я прямо сказала ему „нет“. Но он не слышит „нет“. Он продолжает делать это, притворяясь, что я ничего не говорила. Во время фотосессии я думала: „Меня что, только что изнасиловали? Что за ***** [странная вещь] сейчас произошла?“» — рассказала Стил.

 

Среди обвинителей Джереми также оказались его поклонницы. Одна из них, жительница штата Мичиган, утверждает, что мужчина изнасиловал ее в 1997 году.

 

64-летний режиссер открестился от обвинений в изнасилованиях. Он признал, что любит хватать девушек за части тела без спроса, подчеркнув, что не стал бы принуждать людей к сексу. Джереми посетовал на «консерватизм» организаторов «Порно-Оскара», запретивших ему участвовать в церемонии вручения премии.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (7)
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Ты суслика видишь? 13:17 26:01:2018

Совсем уже из ума выжили там со своими "домогательствами"! :)
А чего ж тогда потроха на месте не арестовали, когда он на глазах у всех потребовал "раздеться" обратившеюся к нему с вопросом журналистку! :)

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Для Д.рона 13:20 26:01:2018

Очень подойдёт операццыя под кодовым название. «Корочее Склифосовский»

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10 дюймов 13:21 26:01:2018

шедеврально!!!----давно ждал именно ТАКОЙ новости!----что дальше?----приставание фонарного столба? с последующей беременностью?

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dave 13:28 26:01:2018

Актрису звали ваня а изнасиловал ее латышский патриот

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Анекдот 14:29 26:01:2018

На съемках реального порно во время полового акта актер спрашивает напарницу: - "А что ты делаешь сегодня вечером?"

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12

Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз (13)

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