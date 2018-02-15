Порнозвезда раскрыла секрет создания успешного видео(1)

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Герман Бергер
21:10 14.02.2018
Lifenews / Люди

Актриса и режиссер фильмов для взрослых Пандора Блейк назвала условия, которые необходимо соблюсти для создания красивого, качественного и успешного домашнего порноролика. Ее слова приводит издание Dazed в среду, 14 февраля.

Блейк подчеркнула, что солнечный свет больше всего подходит для видео в отличие от электрического света от лампы на потолке. Поэтому наилучшее время для съемок — середина утра или поздний полдень в помещении с доступом к солнечному свету. Для съемок не нужна дорогая техника — многие красивые видео снимаются на мобильные телефоны и непрофессиональные камеры. Актриса призвала не принимать странные позы, которые вы не стали бы использовать в сексе не под камерой, поскольку они будут выглядеть неестественно.

 

Перед съемкой необходимо обговорить с остальными участниками, что разрешено и запрещено делать, а также уточнить углы съемок, если к работе привлекается оператор. Самое главное, указала Блейк, — «не следует выкладывать в сеть ничего, что вы не хотели бы увидеть на билборде напротив дома ваших родителей».

 

Блейк впервые занялась созданием любительских фильмов для взрослых в 2006 году, после чего основала свою студию. «Если ты снимаешь порно, то начинаешь чувствовать себя сексуальной и наслаждаешься собой», — подчеркнула она. Актриса также преподает основы создания домашнего порно.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (1)
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Саня 21:17 14:02:2018

Спасибо, в следующий раз обязательно сниму при солнечном свете.

ахаха, не знаю, как у других, у меня под этой статьёй фото Вовки с большим пальцем вверх. Одобряет совет режиссёра.

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1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (15)

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