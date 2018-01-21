Представитель агентства LA Direct Models, в котором работала актриса фильмов для взрослых, подтвердил смерть своей сотрудницы. По его словам, у девушки были проблемы с наркотиками, и она пыталась лечиться.
Сотрудничать с агентством Оливия начала в апреле 2017 года, но уже в октябре из-за личных проблем была вынуждена приостановить работу. Она проходила лечение в различных реабилитационных центрах. При этом близкие и друзья порнозвезды были обеспокоены большим количеством выписываемых ей лекарств.
Сообщается, что Оливия Луа стала уже пятой порноактрисой, скончавшейся в Северной Америке за последние полгода. 9 января в Лас-Вегасе нашли мертвой 20-летнюю Оливию Нову.
Вот она какая,дермократия.« ответить
Не помним, не скорбим, и вообще ПОХ...!!« ответить