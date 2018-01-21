Утром в пятницу, 19 января, в Голливуде скончалась 23-летняя порноактриса Оливия Луа, работавшая под псевдонимом Оливия Вольтер (Olivia Voltaire). Причиной смерти мог стать алкоголь, принятый одновременно с лекарствами, сообщает издание Daily Mail.

Представитель агентства LA Direct Models, в котором работала актриса фильмов для взрослых, подтвердил смерть своей сотрудницы. По его словам, у девушки были проблемы с наркотиками, и она пыталась лечиться.

Сотрудничать с агентством Оливия начала в апреле 2017 года, но уже в октябре из-за личных проблем была вынуждена приостановить работу. Она проходила лечение в различных реабилитационных центрах. При этом близкие и друзья порнозвезды были обеспокоены большим количеством выписываемых ей лекарств.

Сообщается, что Оливия Луа стала уже пятой порноактрисой, скончавшейся в Северной Америке за последние полгода. 9 января в Лас-Вегасе нашли мертвой 20-летнюю Оливию Нову.