Порнозвезда смешала алкоголь с лекарствами и умерла в 23 года(2)

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Герман Бергер
10:01 21.01.2018
Lifenews / Интересно

Утром в пятницу, 19 января, в Голливуде скончалась 23-летняя порноактриса Оливия Луа, работавшая под псевдонимом Оливия Вольтер (Olivia Voltaire). Причиной смерти мог стать алкоголь, принятый одновременно с лекарствами, сообщает издание Daily Mail.

Представитель агентства LA Direct Models, в котором работала актриса фильмов для взрослых, подтвердил смерть своей сотрудницы. По его словам, у девушки были проблемы с наркотиками, и она пыталась лечиться.

 

Сотрудничать с агентством Оливия начала в апреле 2017 года, но уже в октябре из-за личных проблем была вынуждена приостановить работу. Она проходила лечение в различных реабилитационных центрах. При этом близкие и друзья порнозвезды были обеспокоены большим количеством выписываемых ей лекарств.

 

Сообщается, что Оливия Луа стала уже пятой порноактрисой, скончавшейся в Северной Америке за последние полгода. 9 января в Лас-Вегасе нашли мертвой 20-летнюю Оливию Нову. 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (2)
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777 11:11 21:01:2018

Вот она какая,дермократия.

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мим 11:57 21:01:2018

Не помним, не скорбим, и вообще ПОХ...!!

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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