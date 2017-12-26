Был ожидаемо проигран Стокгольмский арбитраж, и теперь Нафтогаз вынужден выплатить Газпрому примерно два миллиарда долларов плюс 600 тысяч «зеленых» за каждый день просрочки. То есть выигрыш, конечно, объявили в Киеве перемогой — но в рамках логики «Газпром требовал куда больше, так что мы молодцы».
Реформаторская деятельность тоже хромает. По данным Центра Разумкова, ни одна из шести предложенных властями крупных реформ (образовательная, медицинская, пенсионная, земельная, судебная и приватизация) не имеет поддержки более 26% граждан. Неудивительно, что «улица» Петром Порошенко проиграна начисто — в декабре на Украине прошли массовые антиправительственные акции под руководством неуловимого международного деятеля Михаила Саакашвили. Несмотря на то что экс-президент Грузии и экс-губернатор Одессы не смог заручиться поддержкой украинской оппозиции и Запада, а также совершил целый ряд ошибок, размах его акций (особенно по сравнению с организованным Порошенко «Кофемайданом») показал, что Петр Порошенко теряет электоральную базу.
Самым же неприятным моментом для Петра Алексеевича стала потеря доверия со стороны западных спонсоров. Отчаявшиеся добиться послушания украинского лидера, американцы и европейцы перешли в диалоге с ним на язык шантажа. И главным инструментом стал единственный триумф Порошенко — безвиз.
Собственно, сама операция по введению безвизового режима в ЕС для украинцев изначально состояла в том, чтобы обменять кирпич на яшму. В том ограниченном виде, в котором он был представлен Украине, безвиз не особенно накладен для Евросоюза (по факту — украинцам разрешили тратить свои деньги в ЕС в упрощенном порядке). Для украинских же властей он имел колоссальную пропагандистскую ценность. Они стали позиционировать это не бог весть какое достижение чуть ли не как суперприз Майдана и, самое главное, доказательство поддержки Западом нынешнего украинского режима.
Этим Киев успешно самонасадился на крючок. Вводя безвиз, Брюссель сделал оговорку о возможности отмены этого режима в случае, если Украина будет вести себя «нехорошо». И сейчас, когда Петр Алексеевич ведет себя именно так, Евросоюз начинает дергать за крючок. Так, посол Франции на Украине Изабель Дюмон уже заявила, что страну могут лишить безвиза, если Петр Порошенко не прекратит атаку на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) — подконтрольный Западу орган, занимающийся выявлением коррупционных схем на Украине.
Для Порошенко лишение безвиза будет смерти подобно — по крайней мере, в политическом плане. Улица обвинит его в сливе достижений Майдана, а элитарные противники увидят в отмене этого режима сигнал Запада о том, что нынешний украинский президент лишен «крыши». После чего создание антипорошенковской коалиции из числа олигархов, амбициозных политиков и информационного тарана в виде того же Михаила Саакашвили станет реальностью.
Допустить этого Петр Алексеевич не может, поэтому он вынужден будет идти на уступки западным партнерам (вплоть до возможной отставки своего кума — генпрокурора Юрия Луценко, который и возглавлял атаку на НАБУ). Причем послабления будут не только в вопросах бюро: весьма вероятно, что западные партнеры будут использовать крючок безвиза и в других аспектах.
Для Порошенко перезапуск войны в нужный момент может оказаться последним «окном возможностей» для сохранения власти. Впрочем, нет никаких гарантий, что, развязав его руками новую войну, те же американские кураторы не сдадут его по требованию европейских партнеров.
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
хохлоеарорейцы с куева,чтож вы забыли,что обещали разорить газпром,что он будет платить вам миллиарды?« ответить
кастрюлеголовые скачите.яйца сварились
Вчера,где то в 19 пошли на Домскую площадь (жёны и дети не поехали- дождь),взяли глинтвейна и спрятались под навес,рядом скакуны(семья из 2 чел.)-у каждого по 3 стакана(вдруг не хватит).Скакун начал курить-попросили отойти,в ответ..а,шо курю,где хочу(мол тут ничего про запрет не написано) и что то буркнул жене про маскалей.Мы в свои 48-50 мужики терпеливые,подождали пока эти.... из-под камер уйдут....« ответить
Бандеровскую(не путать с украинцами!!!) МРАЗЬ - ВОН из Латвии!!!« ответить
Чем больше таких "побед" у России, тем дальше Украина будет от неё, от этого "братского народа", со злобой ревнивого брошенного супруга пытающегося вернуть украинцев в свое стойло, и это хорошо.« ответить
уебище Факту« ответить
Veikko Korhonen - блогер из города Oulu (Финляндия), как и большинство современных финнов периодически подпадал под тлетворное влияние прозападных учебников истории.
Всё в них, что относилось к русскому, как правило поливалось тотальной грязью, совместная российско - финская история выдавалась за сплошной кошмар, а тлетворное влияние настоящего, постоянно поддерживалось рассказами об агрессивности и военной вражде ближайшего соседа.
К счастью, у Вейко Корхоненна была очень мудрая и образованная бабушка, и потому он с малых лет прекрасно знал о верном ходе нашей совместной истории.
И вот однажды, устав от постоянных споров с анти - российски настроенными соотечественниками, он написал на своей странице в Faсebook, небольшую статью, и всякий раз когда встречал очередного русофоба, просто давал на нее, свою прямую ссылку.
Вы спрашиваете о результатах "агрессий" России? Они таковы: половина Европы и часть Азии получили свою государственность из рук именно этого государства.
Давайте вспомним кто именно:
- Финляндия в 1802 и 1918 гг.. (До 1802 г. никогда не имела собственного государства).
- Латвия в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).
- Эстония в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).
- Литва восстановила государственность в 1918 г. также благодаря России.
- Польша восстанавливала государство с помощью России дважды, в 1918 и 1944 гг. Раздел Польши между СССР и Германией — это лишь короткий период!
- Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной стала по воле России в 1877–1878 гг.
- Молдавия как государство родилась внутри СССР.
- Болгария освобождена от гнета Османской империи и восстановила свою независимость в результате победы русского оружия в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., которая и имела это своей целью. В качестве благодарности государство Болгария в двух мировых войнах участвовала в составе антирусских коалиций. Сейчас Болгария – член НАТО, и на ее территории размещены базы США. После 1945 года на ее территории не было ни одного русского солдата...
- Сербия как суверенное государство родилась тоже в результате этой войны.
- Азербайджан как государство оформился впервые только в составе СССР.
- Армения сохранилась физически и возродилась как государство только в составе СССР.
- Грузия сохранилась физически и возродилась как государство благодаря Российской империи
- Туркмения никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.
- Киргизия никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.
- Казахстан никогда не имел государственности и сформировал ее только в составе СССР.
- Монголия никогда не имела государственности и сформировала ее только с помощью СССР.
- Белоруссия и Украина также впервые обрели государственность как следствие Великой Октябрьской революции в составе республик СССР. И лишь в 1991 году (также от России) получили свою полную независимость.
Также стоит учитывать роль России-СССР в рождении и становлении таких государств как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия, Греция (была отбита у турок Россией в далёком 1821 году), Алжира, Кубы, Израиля, Анголы, Мозамбика и т. д...
Вот такая странная "агрессия" исторически проявлялась со стороны русских!
При значимом вкладе этой страны даже Швейцария добилась независимости от Франции. А точнее это было сделано благодаря Суворову (217 лет назад) и с тех пор Швейцария ни разу (!) не воевала;
Также имело место:
- Освобождение Австрии от Третьего рейха 1945 г;
- Освобождение Чехословакии от Третьего рейха 1945 г.;
- Позиция Екатерины II в 1780 г. с созданием Лиги вооруженного нейтралитета и фактическая поддержка Северо-американских Соединённых штатов в борьбе за их независимость от Британии.
- дважды за последние 2 века подаренная Россией независимость большинству европейских государств после уничтожения ею Гитлера и Наполеона;
- Позиция Сталина в переговорах с США и Англией давшая Германии возможность сохранить государственность после поражения в 1945 г.;
- Позиция Горбачева позволившая без лишних проблем в 1990 г. повторно объединить обе Германии;
- Помощь СССР Египту, после которой тот смог выстоять и закрепить свою независимость в войне с Израилем, Британией и Францией в 1956-57 г.
- Вмешательство СССР в 1967 г. остановившее войну Израиля и Египта (фактически спасшее арабов от разгрома в двух войнах в 1967-74 годах).
- Решающая роль Союза обеспечившая завоевание Анголой своей независимости в 1975г.
И наконец, главное. Именно СССР после победы во Второй мировой войне сыграл ключевую роль в том, чтобы большинство колоний Западной Европы получили свою независимость в запущенном Союзом процессе общемировой деколонизации.
Вся история России говорит о том, что она была последовательна при любой власти и строе в отстаивании принципов независимости и самоопределения наций и народов. Именно она всячески помогала созданию многополярного мира в любую эпоху и во все времена.
К сожалению, очень часто при этом, она жертвовала собственными интересами, и если бы политика России-матушки хоть на долю, была бы аналогична Британской, то сейчас полмира находилось бы в составе Российского Императорского Содружества наций, а русский народ купался бы в роскоши, как шейхи Саудовской Аравии, за счет освобожденных от других колонизаторов государств, стран и их капиталов.
Вот почему полмира обязаны России по гроб жизни. И вот почему вы все, так виноваты перед этой великой страной.
Tās visas ir pārejošas grūtības, galvenais, ka Ukraina attālinās no krieviem, un draudzējas ar ASV.« ответить
Я попрошу Деда Мороза только об одном-организовать встечу с тобой,что бы я мог погузить самое большое(денег не пожалею)древко со звездно-полосатым тебе в задницу по самые гланды.Для тебя "gods" а для меня радость.« ответить
Смерть бандерлогам и их пособникам†.†.†.†.†.« ответить