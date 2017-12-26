«Как ваш бизнес, мистер Бонд?» — «Еле выживаю, мистер Чанг». Под этим ответом агента 007 из фильма «Умри, но не сейчас» полностью подписалась бы нынешняя украинская власть. Да, она выживает, но Новый год, судя по всему, будет встречать в мрачном настроении.

Был ожидаемо проигран Стокгольмский арбитраж, и теперь Нафтогаз вынужден выплатить Газпрому примерно два миллиарда долларов плюс 600 тысяч «зеленых» за каждый день просрочки. То есть выигрыш, конечно, объявили в Киеве перемогой — но в рамках логики «Газпром требовал куда больше, так что мы молодцы».

Реформаторская деятельность тоже хромает. По данным Центра Разумкова, ни одна из шести предложенных властями крупных реформ (образовательная, медицинская, пенсионная, земельная, судебная и приватизация) не имеет поддержки более 26% граждан. Неудивительно, что «улица» Петром Порошенко проиграна начисто — в декабре на Украине прошли массовые антиправительственные акции под руководством неуловимого международного деятеля Михаила Саакашвили. Несмотря на то что экс-президент Грузии и экс-губернатор Одессы не смог заручиться поддержкой украинской оппозиции и Запада, а также совершил целый ряд ошибок, размах его акций (особенно по сравнению с организованным Порошенко «Кофемайданом») показал, что Петр Порошенко теряет электоральную базу.

Самым же неприятным моментом для Петра Алексеевича стала потеря доверия со стороны западных спонсоров. Отчаявшиеся добиться послушания украинского лидера, американцы и европейцы перешли в диалоге с ним на язык шантажа. И главным инструментом стал единственный триумф Порошенко — безвиз.

Собственно, сама операция по введению безвизового режима в ЕС для украинцев изначально состояла в том, чтобы обменять кирпич на яшму. В том ограниченном виде, в котором он был представлен Украине, безвиз не особенно накладен для Евросоюза (по факту — украинцам разрешили тратить свои деньги в ЕС в упрощенном порядке). Для украинских же властей он имел колоссальную пропагандистскую ценность. Они стали позиционировать это не бог весть какое достижение чуть ли не как суперприз Майдана и, самое главное, доказательство поддержки Западом нынешнего украинского режима.

Этим Киев успешно самонасадился на крючок. Вводя безвиз, Брюссель сделал оговорку о возможности отмены этого режима в случае, если Украина будет вести себя «нехорошо». И сейчас, когда Петр Алексеевич ведет себя именно так, Евросоюз начинает дергать за крючок. Так, посол Франции на Украине Изабель Дюмон уже заявила, что страну могут лишить безвиза, если Петр Порошенко не прекратит атаку на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) — подконтрольный Западу орган, занимающийся выявлением коррупционных схем на Украине.

Для Порошенко лишение безвиза будет смерти подобно — по крайней мере, в политическом плане. Улица обвинит его в сливе достижений Майдана, а элитарные противники увидят в отмене этого режима сигнал Запада о том, что нынешний украинский президент лишен «крыши». После чего создание антипорошенковской коалиции из числа олигархов, амбициозных политиков и информационного тарана в виде того же Михаила Саакашвили станет реальностью.

Допустить этого Петр Алексеевич не может, поэтому он вынужден будет идти на уступки западным партнерам (вплоть до возможной отставки своего кума — генпрокурора Юрия Луценко, который и возглавлял атаку на НАБУ). Причем послабления будут не только в вопросах бюро: весьма вероятно, что западные партнеры будут использовать крючок безвиза и в других аспектах.

Для Порошенко перезапуск войны в нужный момент может оказаться последним «окном возможностей» для сохранения власти. Впрочем, нет никаких гарантий, что, развязав его руками новую войну, те же американские кураторы не сдадут его по требованию европейских партнеров.

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ