Порошенко объявил режим на Украине «подлым». Что это было?(3)

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Герман Бергер
22:27 25.12.2017
В мире / Украина

В соцсетях обсуждают оговорку президента Украины, который чисто случайно заявил о подлости своего режима. А может, оговорка не совсем случайная?

«Никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы». В этих словах, кажется, сама квинтэссенция украинской мудрости. Бережно скрываемая долгие годы от мировой общественности, она непроизвольно вырвалась во время выступления президента Петра Порошенко по случаю Дня дипломатической службы.

 

Фраза прозвучала в контексте обвинения России в агрессии. Порошенко не стал исправляться или как-то объяснять сказанное — так и выложила его пресс-служба видео в открытый доступ. Никакого оживления на вызвали его слова и среди слушающих. Вполне вероятно, что просто никто не слушал. Или же заявление о подлости украинского режима показалось присутствующим таким естественным, что все просто молча согласились и тихо вспомнили про себя все перенесенные тяготы.

 

В интернете активно обсуждают эту злободневную оговорку. «Как правду ни прячь, она все равно вылезет», пишут комментаторы. Так же было и в тот раз, когда Петр Порошенко сокрушался о «временной украинской оккупации» Донбасса, выступая перед военнослужащими в Мариуполе.

 

Но все говорят об оговорках — а вдруг президент был вполне серьезен? Может быть, он не спит по ночам и думает о том, что будет, когда все изменится? И вот он, собрав волю в кулак, решает признаться: да, виноват, простите. Но нельзя же вот так внезапно взять и отказаться от всей своей политики разом. Вот и забрасывает он пробные шары, смотрит, как люди будут реагировать. А они не реагируют! Только самые внимательные интернет-пользователи замечают, да и то не воспринимают серьезно. Так, глядишь, передумает президент и продолжит делать то, в чем решил было покаяться. 

 

Автор Мария Балябина, радио Sputnik (текст: РИА Новости)

РИА Новости / Фото
Комментарии (3)
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СССР 23:28 25:12:2017

Если мы захотели читать новости россии, мы на домайн .ru зайдем. На vesti.lv сегодня 9 новостей про РФ и одна по Латвии и она плохая.

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I.D. 00:48 26:12:2017

Оговорка по Фрейду...Эта мысль у него в голове,конечно же, крутится. А что у трезвого на уме ,то......Вот и выдал с похмелья :))))))

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Zoltije vodi, Ukraina 04:59 26:12:2017

Первая леди Украины Марина Порошенко замешана в отмывании денег через международные гуманитарные фонды, созданные для помощи детям с ограниченными возможностями. Об этом сообщает издание Luxembourg Herald, ссылаясь на источник в Минюсте Украины life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1061806/zhienu_poroshienko_zapodozrili_v_krazhie_dieniegh_priednaznachiennykh_dlia_dietiei-invalidov
Жену Порошенко заподозрили в краже денег

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (9)

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