Порошенко потребовал от русской женщины срочно снять вышиванку(13)

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Герман Бергер
17:43 25.01.2018
В мире / Украина

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе поссорился с русскоязычной журналисткой. Об этом в четверг, 25 января, сообщает портал ТСН.

Девушка в сорочке с вышивкой спросила на русском языке у президента, зачем он принял «закон о войне». Какое СМИ она представляла, неизвестно. Порошенко пообещал ответить на вопрос, только если он прозвучит на украинском языке, а также посоветовал девушке «снять вышиванку».

 

В ответ журналистка отметила, что президент Украины «прекрасно понимает русский язык». «Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском», — сказал Порошенко. После этого девушку вывела охрана. Ей грозит лишение аккредитации.

 

18 января Верховная Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса. Согласно нему, территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик являются оккупированными, а Россия официально признана «страной-оккупантом». Документ позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (13)
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Latviešu patriots 17:50 25:01:2018

Porošenko nolika pie vietas žurnālisti. Malacis.

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Ваня 17:54 25:01:2018

больше половины Вукраины не знает вукраинского, так что Борис Алкошенко выглядел жалок

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СМЕРШ >>Latviešu patriots 18:19 25:01:2018

Молчи, ПИДОР позорный!

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Александр Шерстобитов 18:56 25:01:2018

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе не лишают аккредитации журналистов по ходу мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь ВЭФ Эдриан Монк.
«Мы решаем, кто входит в Конгресс-центр. Если вы внутри, то никто не может выловить вас и выкинуть отсюда», — цитирует Монка РИА Новости.

старый способ привлечь к себе внимание, на потрохо никто не смотрит, вот он и повздорил с журналисткой

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Александр Шерстобитов 17:51 25:01:2018

что делает Алкаш в Давосе, со своими хозяива Потрошенка только на английском лопочет, а то выведут под охрану

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ин-на 17:57 25:01:2018

Порошенко - жирная свинья, которая скоро будет сидеть за решеткой в темнице сырой

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Latviešu patriots 18:03 25:01:2018

Tikai kopā ar tevi!

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Patriotam 18:22 25:01:2018

Nu kads tu patriots? Mulķis

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Latviešu patriots 22:25 25:01:2018

No tāda dzirdu!

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Апис 18:55 25:01:2018

Только девушка не русская, а азербайжанская). Но это не важно. Гражданка России.

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smyk 19:07 25:01:2018

Потребовал снять вышиванку...Видимо хотел изнасиловать? Охрана помешала.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

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