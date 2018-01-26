Девушка в сорочке с вышивкой спросила на русском языке у президента, зачем он принял «закон о войне». Какое СМИ она представляла, неизвестно. Порошенко пообещал ответить на вопрос, только если он прозвучит на украинском языке, а также посоветовал девушке «снять вышиванку».
В ответ журналистка отметила, что президент Украины «прекрасно понимает русский язык». «Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском», — сказал Порошенко. После этого девушку вывела охрана. Ей грозит лишение аккредитации.
18 января Верховная Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса. Согласно нему, территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик являются оккупированными, а Россия официально признана «страной-оккупантом». Документ позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение.
Porošenko nolika pie vietas žurnālisti. Malacis.« ответить
больше половины Вукраины не знает вукраинского, так что Борис Алкошенко выглядел жалок« ответить
Молчи, ПИДОР позорный!« ответить
Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе не лишают аккредитации журналистов по ходу мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь ВЭФ Эдриан Монк.« ответить
«Мы решаем, кто входит в Конгресс-центр. Если вы внутри, то никто не может выловить вас и выкинуть отсюда», — цитирует Монка РИА Новости.
старый способ привлечь к себе внимание, на потрохо никто не смотрит, вот он и повздорил с журналисткой
что делает Алкаш в Давосе, со своими хозяива Потрошенка только на английском лопочет, а то выведут под охрану« ответить
Порошенко - жирная свинья, которая скоро будет сидеть за решеткой в темнице сырой« ответить
Tikai kopā ar tevi!« ответить
Nu kads tu patriots? Mulķis« ответить
No tāda dzirdu!« ответить
Только девушка не русская, а азербайжанская). Но это не важно. Гражданка России.« ответить
Потребовал снять вышиванку...Видимо хотел изнасиловать? Охрана помешала.« ответить