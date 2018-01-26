Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе поссорился с русскоязычной журналисткой. Об этом в четверг, 25 января, сообщает портал ТСН.

Девушка в сорочке с вышивкой спросила на русском языке у президента, зачем он принял «закон о войне». Какое СМИ она представляла, неизвестно. Порошенко пообещал ответить на вопрос, только если он прозвучит на украинском языке, а также посоветовал девушке «снять вышиванку».

В ответ журналистка отметила, что президент Украины «прекрасно понимает русский язык». «Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском», — сказал Порошенко. После этого девушку вывела охрана. Ей грозит лишение аккредитации.

18 января Верховная Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса. Согласно нему, территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик являются оккупированными, а Россия официально признана «страной-оккупантом». Документ позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение.