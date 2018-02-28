Порошенко потребовал у России вернуть ему Крым(19)

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Герман Бергер
20:10 28.02.2018
В мире / Украина

Украина заберет брошенную в Крыму военную технику только вместе с полуостровом. Об этом на пресс-конференции в среду, 28 февраля, заявил президент Украины Петр Порошенко. Трансляцию ведет телеканал «112 Украина», видео доступно на YouTube.

«Мы точно готовы принять корабли из Крыма, и речь идет не о том, есть или нет там ремонт, комплектация или что-либо другое. Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом. Я уверен в том, что это единодушная позиция и украинской власти, и украинского народа, и украинского общества», — сказал лидер страны.

 

Порошенко добавил, что для ускорения этого процесса Украина будет задействовать все инструменты, которые имеет в своем распоряжении: и дипломатические усилия, и санкционные, и судебные. «Мы будем делать все возможное, чтобы вернуть Крым», — подчеркнул он.

 

15 февраля заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль заявил, что Россия должна вернуть Киеву оставленные в 2014 году в Крыму корабли, предварительно их отремонтировав. «Они раздербанили все наши корабли. И мы сейчас как лохи встанем на колени перед ними и будем забирать [корабли]? Нет! Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе», — указал он.

 

Президент России Владимир Путин в начале этого года предложил вернуть Украине корабли, самолеты и бронетехнику, оставшиеся на полуострове. Тогда же он отметил, что боевые машины находятся «в плачевном состоянии». Днем позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал предложение Путина жестом доброй воли и попыткой «сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки». В ответ украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Москва вместе с военной техникой может вернуть и Крым.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (19)
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Latviešu patriots 20:19 28:02:2018

atkal piedzeries

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I.D. 21:16 28:02:2018

Не опять. Он из этого состояния уже просто не выходит. А вообще странно - еврей и такой дурак.....

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чупа-чупс 21:40 28:02:2018

дайте ему соснуть

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Саня 20:19 28:02:2018

опять бухой, скока он может бухать

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10 дюймов 20:21 28:02:2018

"...белые кораблики, белые кораблики---по небу плывут"====кроме кружка пения в нашем пансионате "Ромашка" есть ещё кружок рисования и лепки, только карандаши мы "отдыхающим" не даём, могут пораниться ---были случаи!----а он вам кто? муж! сочувствую!---не волнуйтесь, то что у него всё время слюни текут---это нормально.

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Сергей 20:24 28:02:2018

Хохлостан и вальцман аццццкая смесь

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. Я уверен в том, что это единодушная позиция и украинской власти, и украинского народа, и украинского общества», 20:24 28:02:2018

А народа Крыма ???

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (8)

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