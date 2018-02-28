Украина заберет брошенную в Крыму военную технику только вместе с полуостровом. Об этом на пресс-конференции в среду, 28 февраля, заявил президент Украины Петр Порошенко. Трансляцию ведет телеканал «112 Украина», видео доступно на YouTube.

«Мы точно готовы принять корабли из Крыма, и речь идет не о том, есть или нет там ремонт, комплектация или что-либо другое. Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом. Я уверен в том, что это единодушная позиция и украинской власти, и украинского народа, и украинского общества», — сказал лидер страны.

Порошенко добавил, что для ускорения этого процесса Украина будет задействовать все инструменты, которые имеет в своем распоряжении: и дипломатические усилия, и санкционные, и судебные. «Мы будем делать все возможное, чтобы вернуть Крым», — подчеркнул он.

15 февраля заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль заявил, что Россия должна вернуть Киеву оставленные в 2014 году в Крыму корабли, предварительно их отремонтировав. «Они раздербанили все наши корабли. И мы сейчас как лохи встанем на колени перед ними и будем забирать [корабли]? Нет! Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе», — указал он.

Президент России Владимир Путин в начале этого года предложил вернуть Украине корабли, самолеты и бронетехнику, оставшиеся на полуострове. Тогда же он отметил, что боевые машины находятся «в плачевном состоянии». Днем позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал предложение Путина жестом доброй воли и попыткой «сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки». В ответ украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Москва вместе с военной техникой может вернуть и Крым.