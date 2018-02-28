«Мы точно готовы принять корабли из Крыма, и речь идет не о том, есть или нет там ремонт, комплектация или что-либо другое. Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом. Я уверен в том, что это единодушная позиция и украинской власти, и украинского народа, и украинского общества», — сказал лидер страны.
Порошенко добавил, что для ускорения этого процесса Украина будет задействовать все инструменты, которые имеет в своем распоряжении: и дипломатические усилия, и санкционные, и судебные. «Мы будем делать все возможное, чтобы вернуть Крым», — подчеркнул он.
15 февраля заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль заявил, что Россия должна вернуть Киеву оставленные в 2014 году в Крыму корабли, предварительно их отремонтировав. «Они раздербанили все наши корабли. И мы сейчас как лохи встанем на колени перед ними и будем забирать [корабли]? Нет! Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе», — указал он.
Президент России Владимир Путин в начале этого года предложил вернуть Украине корабли, самолеты и бронетехнику, оставшиеся на полуострове. Тогда же он отметил, что боевые машины находятся «в плачевном состоянии». Днем позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал предложение Путина жестом доброй воли и попыткой «сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки». В ответ украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Москва вместе с военной техникой может вернуть и Крым.
atkal piedzeries« ответить
Не опять. Он из этого состояния уже просто не выходит. А вообще странно - еврей и такой дурак.....« ответить
дайте ему соснуть« ответить
опять бухой, скока он может бухать« ответить
"...белые кораблики, белые кораблики---по небу плывут"====кроме кружка пения в нашем пансионате "Ромашка" есть ещё кружок рисования и лепки, только карандаши мы "отдыхающим" не даём, могут пораниться ---были случаи!----а он вам кто? муж! сочувствую!---не волнуйтесь, то что у него всё время слюни текут---это нормально.« ответить
Хохлостан и вальцман аццццкая смесь« ответить
А народа Крыма ???« ответить