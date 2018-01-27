Украинский лидер отметил, что он рад своему участию в интерактивной сессии «Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?», которая проходит на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Вместе с президентом Литвы Далей Грибаускайте и лидером Польши Анджеем Дудой Порошенко выступал в сессии о перспективах появления новых коалиций в Европе.
«Сегодня мы находимся в ситуации, когда Россия развернула необъявленную войну против нас всех. Поэтому, учитывая такое положение вещей, мы должны думать о новых коалициях, новых программах или новых подходах. И мое предложение простое и понятное: у нас должна быть общая коалиция, общий ответ и общая программа, чтобы противостоять агрессии», — написал Порошенко.
Обрушился он на Россию и во время сессии. «Вы должны помнить об атаках на Украину со стороны России с помощью пропагандистских кампаний, фейковых новостей. Я лично считаю, что фейковые новости и популизм — сейчас одна из наибольших опасностей не только для Украины, но и для Европы», — заявил украинский президент.
По мнению Порошенко, Украина вскоре станет на один шаг ближе к членству в Евросоюзе. «Я абсолютно убежден, что после волны популизма евроскептиков все будет хорошо. Единственное, что изменится в 2021 году, — Украина с поддержкой Польши и Литвы получит перспективу членства в Европейском союзе», — указал украинский президент.
100℅ atbalstu Porošenko. Malacis. ES ir jāturpina cīnīties ar Krievijas agresiju! Ukraina būs ES sastāvā!« ответить
В твоих снах выпердыш« ответить
порохоботы тут как тут ))« ответить
Считаю, что Поросенко убийца своего народа и вор!« ответить
хохло-фашист ПОТРОШЕНКО, всё не дождусь когда тебе собаке твою пустую тыкву прострелят, а потом насадят её на штакетник.« ответить
Paldies jums!« ответить
Интересно, когда уних выборы президента? Или будет как в Беларуси?« ответить
латыш - педераст патриотс,ДО Пи 3 ди шь сЯ!!!« ответить
Un kas tad būs? Es no tādiem pediņiem kā tu nebaidies. Ha Ha Ha« ответить
Protams ka nebaidies, jo tu pats tāds esi« ответить
Tevi no psihenes izlaida? Vai kārtējo reizi aizbēgi? Krievu pederast.« ответить
Latviešu patriots-мы же не пишет,что ты лат.пидор,хотя это и так понятно!« ответить
Жирной свинье все неймется« ответить
ЧТО ЭТОТ САЛОЕД себе возомнил,я в Европе и Россия мне не угрожает,салоеду параше приснилось,ну так пьянь.« ответить