Порошенко предложил создать новую коалицию против России(19)

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Виталий Вавилкин
16:30 26.01.2018
В мире / Политика

Президент Украины Петр Порошенко призвал европейские страны противостоять натиску России и создать новую коалицию против нее. Об этом он написал в Facebook.

Украинский лидер отметил, что он рад своему участию в интерактивной сессии «Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?», которая проходит на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Вместе с президентом Литвы Далей Грибаускайте и лидером Польши Анджеем Дудой Порошенко выступал в сессии о перспективах появления новых коалиций в Европе.

 

«Сегодня мы находимся в ситуации, когда Россия развернула необъявленную войну против нас всех. Поэтому, учитывая такое положение вещей, мы должны думать о новых коалициях, новых программах или новых подходах. И мое предложение простое и понятное: у нас должна быть общая коалиция, общий ответ и общая программа, чтобы противостоять агрессии», — написал Порошенко.

 

Обрушился он на Россию и во время сессии. «Вы должны помнить об атаках на Украину со стороны России с помощью пропагандистских кампаний, фейковых новостей. Я лично считаю, что фейковые новости и популизм — сейчас одна из наибольших опасностей не только для Украины, но и для Европы», — заявил украинский президент.

 

По мнению Порошенко, Украина вскоре станет на один шаг ближе к членству в Евросоюзе. «Я абсолютно убежден, что после волны популизма евроскептиков все будет хорошо. Единственное, что изменится в 2021 году, — Украина с поддержкой Польши и Литвы получит перспективу членства в Европейском союзе», — указал украинский президент.

 

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (19)
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Latviešu patriots 16:40 26:01:2018

100℅ atbalstu Porošenko. Malacis. ES ir jāturpina cīnīties ar Krievijas agresiju! Ukraina būs ES sastāvā!

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Parobot 17:00 26:01:2018

В твоих снах выпердыш

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Ваня 17:36 26:01:2018

порохоботы тут как тут ))

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Latviešu patriots 17:49 26:01:2018

Считаю, что Поросенко убийца своего народа и вор!

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криевс 21:00 26:01:2018

хохло-фашист ПОТРОШЕНКО, всё не дождусь когда тебе собаке твою пустую тыкву прострелят, а потом насадят её на штакетник.

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Український патріот 22:05 26:01:2018

Paldies jums!

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777 16:57 26:01:2018

Интересно, когда уних выборы президента? Или будет как в Беларуси?

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Ну ты 16:59 26:01:2018

латыш - педераст патриотс,ДО Пи 3 ди шь сЯ!!!

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Latviešu patriots 17:07 26:01:2018

Un kas tad būs? Es no tādiem pediņiem kā tu nebaidies. Ha Ha Ha

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ыыы 17:23 26:01:2018

Protams ka nebaidies, jo tu pats tāds esi

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Latviešu patriots 17:52 26:01:2018

Tevi no psihenes izlaida? Vai kārtējo reizi aizbēgi? Krievu pederast.

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народ Латвии 18:27 26:01:2018

Latviešu patriots-мы же не пишет,что ты лат.пидор,хотя это и так понятно!

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ин-на 17:09 26:01:2018

Жирной свинье все неймется

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хаха 17:35 26:01:2018

ЧТО ЭТОТ САЛОЕД себе возомнил,я в Европе и Россия мне не угрожает,салоеду параше приснилось,ну так пьянь.

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12

Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз (13)