Порошенко призвал ввести всемирный запрет на российский флаг(18)

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Владимир Бучельников
10:20 17.02.2018
В мире / Украина

Украинский лидер Петр Порошенко призвал запретить российский флаг повсеместно, заявив, что он «не должен развеваться нигде». По словам президента Украины, запрет на демонстрацию триколора на проходящей в Южной Корее зимней Олимпиаде обусловлен тем, что в политике Москвы «нет места честной игре».

«Я бы сказал даже больше: российский флаг не должен развеваться нигде, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы», — цитирует выступление Порошенко на Мюнхенской конференции его пресс-служба.

 

Президент Украины обвинил Москву в ведении «гибридной войны», которая постепенно расширяется до мирового масштаба и имеет целью «уничтожить» единство и демократию. «Кремль не знает границ в своих скрытых намерениях», — предупредил Порошенко участников конференции, призвав весь мир «противостоять» попыткам Кремля «сломать единство и разрушить демократию».

 

Украинский лидер считает, что Европе пора доказать свою победу над «шантажом и агрессией», проявив себя как «место мира, стабильности и сотрудничества», чьи «универсальные ценности должны уважать все».

Polit.ru / Фото
Комментарии (18)
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Молодец петруша. 11:20 17:02:2018

Памятники поборол , начинай бороться с флагами, а потом и с ветряными мельницами. И , что главное, всегда при деле.)))

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шоу пидрасяна 12:22 17:02:2018

для уринского сельпа на троечку

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украинский антифашист 13:54 17:02:2018

когда наконец этого молдавского еврея и фашистскую тварь завалят, надоел собака всем?

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Саня 11:35 17:02:2018

Абсолютно согласен. Царскую тряпку, под которой в ВОв власовцы убивали наших людей объявить вне закона

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Твой высер 11:54 17:02:2018

верзилов урод, это нахамить, обозвать и наврать. До чего ж ты мерзок и внутри и снаружи, так и хочется тебя раздавить, как глиста.

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Так давай, объявляй ! 11:57 17:02:2018

Стопроцентов, соседи по палате поддержат.

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>>>Саня 11:35 17:02:2018 12:41 17:02:2018

хохлатый шестомбитый, ты под каким флагом ходишь, признайся

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сане - врагу русских 13:23 17:02:2018

Тогда и крест надо отменить, потому что инквизиция крестом осеняла казни невинных людей, сжигала живьем на кострах. Так что ли, "саня"?

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Саня 13:33 17:02:2018

Крест- в первую очередь. Снимите крест и трусы и вперед на прайд.

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сергей 12:25 17:02:2018

петя проснись ты обосрался,тебя уже сливают и скоро ты и твои ублюдки будут висеть вниз головой, народ твой помнит и будет благодарен

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Latviešu patriots 12:54 17:02:2018

Laba ideja. 100% atbalstu!

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Саня 13:02 17:02:2018

Надо им флаг ЛГБТ вручить. Пусть носят и гордятся.

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сане 13:17 17:02:2018

Начинай с Риги,я иногда вижу в салонах машин триколор или ты только тут пи..еть горазд чмо трусливое.

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Иварс 13:23 17:02:2018

Отличная идея! Их флаги очень похожи. Русским придеться дорисовать только несколько полосочек и они будут и формально теми, кем являются фактически.

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Не поняла 13:43 17:02:2018

А чего гендерные пи...р...сы так возбудились? Или это Россия будет устраивать 100 мероприятий сексменьшинств в честь своей независимости ? Или это Россия вот, вот подпишет стамбульскую конвенцию? Да латвийский МИД вам всем в помощь))))

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шери 13:01 17:02:2018

Алкошенко уже всерьез никто не воспринимает. НЕ оправдал надежд США, профукал Крым...Тереть в отстой

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Latviešu patriots 13:30 17:02:2018

Tikai Porošenko valdībai ASV piegādā ieročus!

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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