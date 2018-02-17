«Я бы сказал даже больше: российский флаг не должен развеваться нигде, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы», — цитирует выступление Порошенко на Мюнхенской конференции его пресс-служба.
Президент Украины обвинил Москву в ведении «гибридной войны», которая постепенно расширяется до мирового масштаба и имеет целью «уничтожить» единство и демократию. «Кремль не знает границ в своих скрытых намерениях», — предупредил Порошенко участников конференции, призвав весь мир «противостоять» попыткам Кремля «сломать единство и разрушить демократию».
Украинский лидер считает, что Европе пора доказать свою победу над «шантажом и агрессией», проявив себя как «место мира, стабильности и сотрудничества», чьи «универсальные ценности должны уважать все».
Памятники поборол , начинай бороться с флагами, а потом и с ветряными мельницами. И , что главное, всегда при деле.)))« ответить
для уринского сельпа на троечку« ответить
когда наконец этого молдавского еврея и фашистскую тварь завалят, надоел собака всем?« ответить
Абсолютно согласен. Царскую тряпку, под которой в ВОв власовцы убивали наших людей объявить вне закона« ответить
верзилов урод, это нахамить, обозвать и наврать. До чего ж ты мерзок и внутри и снаружи, так и хочется тебя раздавить, как глиста.« ответить
Стопроцентов, соседи по палате поддержат.« ответить
хохлатый шестомбитый, ты под каким флагом ходишь, признайся« ответить
Тогда и крест надо отменить, потому что инквизиция крестом осеняла казни невинных людей, сжигала живьем на кострах. Так что ли, "саня"?« ответить
Крест- в первую очередь. Снимите крест и трусы и вперед на прайд.« ответить
петя проснись ты обосрался,тебя уже сливают и скоро ты и твои ублюдки будут висеть вниз головой, народ твой помнит и будет благодарен« ответить
Laba ideja. 100% atbalstu!« ответить
Надо им флаг ЛГБТ вручить. Пусть носят и гордятся.« ответить
Начинай с Риги,я иногда вижу в салонах машин триколор или ты только тут пи..еть горазд чмо трусливое.« ответить
Отличная идея! Их флаги очень похожи. Русским придеться дорисовать только несколько полосочек и они будут и формально теми, кем являются фактически.« ответить
А чего гендерные пи...р...сы так возбудились? Или это Россия будет устраивать 100 мероприятий сексменьшинств в честь своей независимости ? Или это Россия вот, вот подпишет стамбульскую конвенцию? Да латвийский МИД вам всем в помощь))))« ответить
Алкошенко уже всерьез никто не воспринимает. НЕ оправдал надежд США, профукал Крым...Тереть в отстой« ответить
Tikai Porošenko valdībai ASV piegādā ieročus!« ответить