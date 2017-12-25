Порошенко рассказал о подлости Украины(9)

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Анатолий Тарасов
11:29 25.12.2017
В мире / Политики

Во время выступления по случаю Дня дипломатической службы Украины Пётр Порошенко допустил оговорку. Как пишет «СТРАНА.ua», Порошенко заявил, что никто не знает о подлости украинского режима лучше, чем украинцы.

Президент Украины Пётр Порошенко выступал в Министерстве иностранных дел по случаю Дня дипломатической службы Украины и в своей речи допустил оговорку. Как пишет «СТРАНА.ua», видео опубликовано на странице президента в Facebook.

 

«Дорогие друзья, никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы», — отметил Порошенко в своём выступлении.

 

Пётр Порошенко также отметил, что предвестник МИДа — Генеральное секретарство международных дел — было создано 100 лет назад в Украинской народной республике.

 

«И сегодня миссия украинского дипломата, как и века назад, — защищать доброе имя своего государства и своего народа, доносить миру правду о том, за что Украина борется и почему эта борьба важна для других», — отметил он.

Strana.ua / Фото
Комментарии (9)
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кен 11:50 25:12:2017

Он как пьяньчуга ельцин, только у хохлов похоже :):):):) ээ поимаэшь, Штаа !

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"пьяница Порох" 12:08 25:12:2017

В Расиюшке твердо убеждены, что если мужчина крупный, высокий, то пить обязательно должен, и много причем, бутылки этак две, а может и три, ну традиция у них такая, ментальность. И хоть ты кол у них на голове теши, не поверят другому, ведь с детства приучены..

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Голос из России- для "пьяница Порох" 13:15 25:12:2017

А что ещё сказать тупому "хохлолюбителю"? Да России НАПЛЕВАТЬ: пьёт Вальцман - или нет. Россию интересуют более глобальные вещи: куда приведут Украину кокаинист Саакашвили и наркозависимый Вальцман ( Порошенко)? Не верите? Так просто посмотрите на ИХ пассажи.... Ну хотя бы в Ю-Тубе.... Отсылаю туда и "хохлолюбителя"......

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сучий Потрох 14:01 25:12:2017

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xaxaxaxaxa 12:33 25:12:2017

по пьяне Парасенка таки правду сказал про свой бандеровский режим скакуасов.

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Коловрат 12:35 25:12:2017

для "пьяница Порох"

Дурак ты, батенька. Чтобы понять Россию, здесь нужно быть. А остальных "европейских" видно и со стороны).

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Som 17:32 25:12:2017

Кто-то в бухло подлил сыворотку правды.

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Ostap 18:43 25:12:2017

Жена президента Украины Марина Порошенко причастна к краже средств, выделяемых США и европейскими государствами в качестве гуманитарной помощи для детей-инвалидов. Об этом со ссылкой на источник в Минюсте Украины сообщает Luxembourg Herald. lenta.ru/news/2017/11/18/krazha Жену Порошенко заподозрили в краже денег у детей-инвалидов

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12

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (1)