Во время выступления по случаю Дня дипломатической службы Украины Пётр Порошенко допустил оговорку. Как пишет «СТРАНА.ua», Порошенко заявил, что никто не знает о подлости украинского режима лучше, чем украинцы.

Президент Украины Пётр Порошенко выступал в Министерстве иностранных дел по случаю Дня дипломатической службы Украины и в своей речи допустил оговорку. Как пишет «СТРАНА.ua», видео опубликовано на странице президента в Facebook.

«Дорогие друзья, никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы», — отметил Порошенко в своём выступлении.

Пётр Порошенко также отметил, что предвестник МИДа — Генеральное секретарство международных дел — было создано 100 лет назад в Украинской народной республике.

«И сегодня миссия украинского дипломата, как и века назад, — защищать доброе имя своего государства и своего народа, доносить миру правду о том, за что Украина борется и почему эта борьба важна для других», — отметил он.