Президент Украины Пётр Порошенко выступал в Министерстве иностранных дел по случаю Дня дипломатической службы Украины и в своей речи допустил оговорку. Как пишет «СТРАНА.ua», видео опубликовано на странице президента в Facebook.
«Дорогие друзья, никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы», — отметил Порошенко в своём выступлении.
Пётр Порошенко также отметил, что предвестник МИДа — Генеральное секретарство международных дел — было создано 100 лет назад в Украинской народной республике.
«И сегодня миссия украинского дипломата, как и века назад, — защищать доброе имя своего государства и своего народа, доносить миру правду о том, за что Украина борется и почему эта борьба важна для других», — отметил он.
Он как пьяньчуга ельцин, только у хохлов похоже :):):):) ээ поимаэшь, Штаа !« ответить
В Расиюшке твердо убеждены, что если мужчина крупный, высокий, то пить обязательно должен, и много причем, бутылки этак две, а может и три, ну традиция у них такая, ментальность. И хоть ты кол у них на голове теши, не поверят другому, ведь с детства приучены..« ответить
А что ещё сказать тупому "хохлолюбителю"? Да России НАПЛЕВАТЬ: пьёт Вальцман - или нет. Россию интересуют более глобальные вещи: куда приведут Украину кокаинист Саакашвили и наркозависимый Вальцман ( Порошенко)? Не верите? Так просто посмотрите на ИХ пассажи.... Ну хотя бы в Ю-Тубе.... Отсылаю туда и "хохлолюбителя"......« ответить
по пьяне Парасенка таки правду сказал про свой бандеровский режим скакуасов.« ответить
для "пьяница Порох"« ответить
Дурак ты, батенька. Чтобы понять Россию, здесь нужно быть. А остальных "европейских" видно и со стороны).
Кто-то в бухло подлил сыворотку правды.« ответить
Жена президента Украины Марина Порошенко причастна к краже средств, выделяемых США и европейскими государствами в качестве гуманитарной помощи для детей-инвалидов. Об этом со ссылкой на источник в Минюсте Украины сообщает Luxembourg Herald. lenta.ru/news/2017/11/18/krazha Жену Порошенко заподозрили в краже денег у детей-инвалидов« ответить