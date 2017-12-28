Украинский президент Петр Порошенко сообщил, на кого Украина собирается менять россиян, которых Киев исключил из обмена пленными с ДНР и ЛНР.

Порошенко признал, что россиян специально не передали ДНР и ЛНР. Киев согласен обменять граждан России только украинцев, которые сейчас находятся в российских тюрьмах.

Напомним, украинская сторона должна была передать ДНР и ЛНР более 300 человек. Но в итоге Донецк получил 165 человек, Луганск – 74.

«Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма… – и ради этого мы сегодня (во время обмена пленными) не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других», – сказал Порошенко украинскому изданию «Страна.ua».

Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.

Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил граждан Украины, членов националистической организации «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима. Позднее Минюст Украины заявил, что запросил у России выдачу Карпюка.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко выразил мнение, что причины, по которым, как заявил Порошенко, российские граждане не были переданы России, не соответствуют действительности.

«Я думаю, что Россия в принципе на такого рода разговор и шантаж не согласится. А Порошенко в данном случае показывает, какой он врун и лгун. Хотя, что было ожидать… Надо было тогда при обмене пленными в Донбассе жестче и четче согласовывать списки. А то, что в итоге в этих списках не оказалось граждан России, это просто говорит о том, что на Украине идет гражданская война, а не как это пытается представить Киев – противостояние между Украиной и Россией. Люди, которые были обменены вчера, это граждане Украины – как с одной, так и с другой стороны. Думаю, это ярче всего говорит о нынешнем состоянии дел», – сказал Олег Бондаренко.