Порошенко: США дарят Украине противотанковые комплексы!(8)

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Герман Бергер
16:21 18.01.2018
В мире / Украина

Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что США осуществят поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin Киеву за собственный счёт. Ранее Госдепартамент США подтвердил, что Вашингтон предоставит Украине «усиленные оборонительные возможности», сообщает «Украинская правда».

В 2018 году количество противотанкового вооружения в оборонном заказе Украины увеличится в четыре раза, заявил президент Пётр Порошенко на заседании СНБО. Он также сообщил, что Соединённые Штаты поставят Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, причём сделают это за собственный счёт, пишет «Украинская правда».

 

По словам Порошенко, в 2018 году финансирование государственного оборонного заказа увеличено до 21 миллиарда гривен, что на 37% больше по сравнению с 2017 годом. «В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счёт финансирования Соединённых Штатов Америки», — подчеркнул украинский президент.

 

В конце декабря Госдепартамент США объявил, что Соединённые Штаты предоставят Украине «усиленные оборонительные возможности», напоминает «Украинская правда». Предполагается, что общая стоимость оборонного пакета составит $47 млн. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Ранее Госдепартамент одобрил коммерческую лицензию, позволяющую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму $41,5 млн.

 

Ранее Украина передавала США весь перечень вооружения, который бы хотела получить, отмечается в статье. Прежде всего, речь идёт о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем и систем радиоэлектронной борьбы. По сообщениям ряда СМИ, в Вашингтоне «переживают» из-за того, что американские военные технологии могут в результате попасть к российским военным.

 

Как заверил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, всё оружие, которое предоставят Соединённые Штаты, будет использоваться «только в случае провокаций со стороны боевиков», но не для эскалации конфликта в Донбассе. А начальник Генштаба Украины Виктор Муженко заявил 17 января, что ВС Украины уже готовятся принять на вооружение американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, пишет «Украинская правда».

ИНО TV / Фото
Комментарии (8)
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Latviešu patriots 16:35 18:01:2018

Vajadzības gadījuma seperātistu tehnika degs kā svecītes. Tas priecē. Jo mazāk krievu Ukrainā, jo labāk. Nāvi okupantiem.Uzvaru Ukraiņiem!

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СМЕРШ>>Latviešu patriots 16:45 18:01:2018

На суше, на воде и в воздухе – убивать, убивать и убивать американских собак †.†.†.†.†.
P.S. Идеальный вариант – превращение 200-300 миллионов пиндосов в ядерный пепел.

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Latviešu patriots 16:51 18:01:2018

Smeršam. Ideāli būtu iznīcināt krieviju.

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Latviešu pidrile 17:05 18:01:2018

А ты попробуй, рискни, много тебе подобных pidril осталось на полях России

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СССР 17:09 18:01:2018

Это как кофеварка, машинка бесплатно а капсулы в тридорого!

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народ Латвии 17:46 18:01:2018

Latviešu patriots 16:51 18:01:2018
Smeršam. Ideāli būtu iznīcināt krieviju.
А МОЖНО С ЭТИМ УРОДОМ РАЗОБРАТЬСЯ КАК-ТО,А?
РЕДАКЦИЯ???
АУУУ????

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Лепо братцы, любо. 17:13 18:01:2018

Будут коптить заблудившихся бурятов,

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народ Латвии 17:44 18:01:2018

урод платный-откуда у каклов буряты?
Таких как ты уродов, будут на jevelin трофейный насаживать,и полетишь на луну на нем,первооткрыватель!

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (11)