Собеседник издания рассказал, что Порошенко и его родственники имеют так называемые документы оперативного прикрытия. Их по просьбе начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея изготовила структура Службы безопасности Украины, отвечающая за оперативно-техническое обеспечение. По данным источника, Гелетей объяснил такую необходимость угрозами, поступившими в адрес президента.
В расследовании журналистов программы «Схемы» сообщалось, что на самолете бизнес-класса Falcon 7X, которым Порошенко с членами семьи якобы воспользовался для поездки на Мальдивы, были зарегистрированы следующие люди: Вера Лазарева, Иван Дегтерев, Евгения Сафонова, Александр Сычников, Катерина Боева, Виталий Кокорин, Елена Сенченко, Ольга Герасименко.
Украинский лидер, как выяснили «Схемы», отдыхал на Мальдивских островах с 1 по 8 января. С ним было еще девять человек — семеро взрослых и двое детей. Перелет обошелся в 188 тысяч долларов, а всего на отдых было потрачено как минимум полмиллиона долларов. Отмечалось, что за дайвинг, лодки, обеды и ужины Порошенко рассчитывался наличными.
В администрации президента заявили, что глава государства оплатил поездку из собственного счета задекларированных средств.
atbalstu 100%« ответить
Prezidenta kungam ir tiesības par saviem līdzekļiem inkognito atpūsties, kur tas vēlas.« ответить
Ты вообще придурковатый.? Фальшивые документы это ты называешь нормально. Баран ты тупоголовый« ответить
Он не может понимать и анализаровать очевидные вещи по причине микроцефалии головного мозга!« ответить
вальцман парашевич в своем репертуаре« ответить