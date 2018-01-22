Президент Украины Петр Порошенко и члены его семьи могли отправиться на новогодние каникулы на Мальдивы по паспортам с вымышленными именами. Об этом со ссылкой на источник в украинских спецслужбах сообщает «Страна».

Собеседник издания рассказал, что Порошенко и его родственники имеют так называемые документы оперативного прикрытия. Их по просьбе начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея изготовила структура Службы безопасности Украины, отвечающая за оперативно-техническое обеспечение. По данным источника, Гелетей объяснил такую необходимость угрозами, поступившими в адрес президента.

В расследовании журналистов программы «Схемы» сообщалось, что на самолете бизнес-класса Falcon 7X, которым Порошенко с членами семьи якобы воспользовался для поездки на Мальдивы, были зарегистрированы следующие люди: Вера Лазарева, Иван Дегтерев, Евгения Сафонова, Александр Сычников, Катерина Боева, Виталий Кокорин, Елена Сенченко, Ольга Герасименко.

Украинский лидер, как выяснили «Схемы», отдыхал на Мальдивских островах с 1 по 8 января. С ним было еще девять человек — семеро взрослых и двое детей. Перелет обошелся в 188 тысяч долларов, а всего на отдых было потрачено как минимум полмиллиона долларов. Отмечалось, что за дайвинг, лодки, обеды и ужины Порошенко рассчитывался наличными.

В администрации президента заявили, что глава государства оплатил поездку из собственного счета задекларированных средств.