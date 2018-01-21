«Сегодняшняя ситуация в Крыму — это боль не только украинского, крымско-татарского народов и других наций, живущих на полуострове», — написал Порошенко. «Международный фронт деоккупации Крыма стал сильнее — весь цивилизованный мир стоит на стороне права и никогда не признает его аннексии», — добавил он.
При этом президент Украины по какой-то причине умолчал о том, что согласно проведенной в 2014 году переписи населения, почти 70 процентов населения Крыма составляют именно русские.
Ранее в январе депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко в беседе с телеканалом NewsOne заявил, что в Крыму, а также на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей проживают «миллионы заложников России». «Речь идет о том, что заложниками Российской Федерации являются миллионы украинцев, которые живут в Крыму, миллионы украинцев, которые живут на оккупированной части Донбасса. Они все — заложники», — отметил Геращенко.
Tas tāpēc, ka drīz viņus visus izdzīs uz pa raššu un bez tilta.« ответить
Ж о п а не болит,после субботнего вечера,наивный педоклоун?« ответить
Все просто, в России есть россияне и русские , в Украине все жители украинцы, потому и не назвал русских, есть также нацменшинства, татары, венгры, и прочие.« ответить
А с какого перепуга Порошенко должен был вспомнить русских свиней Крыма?????« ответить
Единственная свиня - это ваня .« ответить
ты ваня халуй и готов лизать задницу любому хозяину .« ответить
А как относится твой сожитель к твоей активной "плитической"жизни?« ответить
А с того же перепугу, с которого ты, не русский, их забыть не можешь. С русским человеком так было и будет всегда. Ты либо его любишь, либо ненавидишь. Причем в обоих случаях тебе становится страшно от того, что ты его не понимаешь.« ответить
Главаря киевской нацистской бандеровской хунты и подручных по-любому повесят, погряз в преступлениях против человечности, международный военный трибунал поставит точку на оголтелом фашисте, имена выбледков хунты стёрты. Кстати, связь прибалтов латышей всяких с киевской хунтой неслучайна, их ничтожных объединяет человеконенавистничество и звериный оскал нацизма , на деструктивной криминальной основе хороводят выбледки конченные.« ответить
Бандеровская Хунта в которой нет ни одного бандеровца, что только не выдадут куриные мозги руспатриота, засранные российской пропагандой.« ответить
Крым,Крым,задрали уже,воевать надо было,если считали это своей страной,а не бежать,бросив всё вооружение и технику.Теперь хохлы забудьте про полуостров,хозяева из-за океана не помогут,не боялись бы Раши,дано бы полезли.Лучше обьявите Марс территорией Незалежной,ведь Ваш шоколадный вор как-то по пьяни ляпнул,что мол Мы космическая держава.« ответить
Никто не бежал, сын ишака, в Крыму служили в украинской армии в основном жители Крыма, поэтому их предательство даже можно понять, переход на сторону оккупанта, захватившего полуостров. В России по месту жительства не служат, теперь крысяне служат у черта на куличках, а всех предателей офицеров перевели в другие места, паскудники больше не в халяве, дома служить.« ответить
Ты бы сын голодной проститутки из УССР лучше бы закрыл свой епальник и вернулся на Родину-Крым возвращать,тем более пушечное мясо там скоро понадобится или на чужбине попу греть и г..ном плеваться безопаснее?,« ответить
тьфу на алкаша-сиониста« ответить