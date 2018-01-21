Порошенко забыл про русских в Крыму(27)

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Герман Бергер
08:39 21.01.2018
В мире / Украина

Президент Украины Петр Порошенко, описывая нынешнюю ситуацию в Крыму, не стал упоминать о живущих на полуострове русских. Соответствующую запись он в субботу, 20 января, опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сегодняшняя ситуация в Крыму — это боль не только украинского, крымско-татарского народов и других наций, живущих на полуострове», — написал Порошенко. «Международный фронт деоккупации Крыма стал сильнее — весь цивилизованный мир стоит на стороне права и никогда не признает его аннексии», — добавил он.

 

При этом президент Украины по какой-то причине умолчал о том, что согласно проведенной в 2014 году переписи населения, почти 70 процентов населения Крыма составляют именно русские.

 

Ранее в январе депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко в беседе с телеканалом NewsOne заявил, что в Крыму, а также на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей проживают «миллионы заложников России». «Речь идет о том, что заложниками Российской Федерации являются миллионы украинцев, которые живут в Крыму, миллионы украинцев, которые живут на оккупированной части Донбасса. Они все — заложники», — отметил Геращенко.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (27)
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еврожопа 08:45 21:01:2018

Tas tāpēc, ka drīz viņus visus izdzīs uz pa raššu un bez tilta.

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Еврожопе 09:19 21:01:2018

Ж о п а не болит,после субботнего вечера,наивный педоклоун?

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Так 11:30 21:01:2018

Все просто, в России есть россияне и русские , в Украине все жители украинцы, потому и не назвал русских, есть также нацменшинства, татары, венгры, и прочие.

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Ваня 08:51 21:01:2018

А с какого перепуга Порошенко должен был вспомнить русских свиней Крыма?????

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сл 09:20 21:01:2018

Единственная свиня - это ваня .

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сл 09:21 21:01:2018

ты ваня халуй и готов лизать задницу любому хозяину .

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Ване 09:23 21:01:2018

А как относится твой сожитель к твоей активной "плитической"жизни?

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Ване 12:41 21:01:2018

А с того же перепугу, с которого ты, не русский, их забыть не можешь. С русским человеком так было и будет всегда. Ты либо его любишь, либо ненавидишь. Причем в обоих случаях тебе становится страшно от того, что ты его не понимаешь.

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Ivan 09:12 21:01:2018

Главаря киевской нацистской бандеровской хунты и подручных по-любому повесят, погряз в преступлениях против человечности, международный военный трибунал поставит точку на оголтелом фашисте, имена выбледков хунты стёрты. Кстати, связь прибалтов латышей всяких с киевской хунтой неслучайна, их ничтожных объединяет человеконенавистничество и звериный оскал нацизма , на деструктивной криминальной основе хороводят выбледки конченные.

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Смешно 11:11 21:01:2018

Бандеровская Хунта в которой нет ни одного бандеровца, что только не выдадут куриные мозги руспатриота, засранные российской пропагандой.

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Саксофоб 09:30 21:01:2018

Крым,Крым,задрали уже,воевать надо было,если считали это своей страной,а не бежать,бросив всё вооружение и технику.Теперь хохлы забудьте про полуостров,хозяева из-за океана не помогут,не боялись бы Раши,дано бы полезли.Лучше обьявите Марс территорией Незалежной,ведь Ваш шоколадный вор как-то по пьяни ляпнул,что мол Мы космическая держава.

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Ну 11:17 21:01:2018

Никто не бежал, сын ишака, в Крыму служили в украинской армии в основном жители Крыма, поэтому их предательство даже можно понять, переход на сторону оккупанта, захватившего полуостров. В России по месту жительства не служат, теперь крысяне служат у черта на куличках, а всех предателей офицеров перевели в другие места, паскудники больше не в халяве, дома служить.

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-ну 11:38 21:01:2018

Ты бы сын голодной проститутки из УССР лучше бы закрыл свой епальник и вернулся на Родину-Крым возвращать,тем более пушечное мясо там скоро понадобится или на чужбине попу греть и г..ном плеваться безопаснее?,

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ccyчий потрох 10:30 21:01:2018

тьфу на алкаша-сиониста

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12

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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