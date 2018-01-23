«День соборности будет для украинцев с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта... (быстро поправляется — прим. ред.) российского оккупанта топчет нашу суверенную украинскую землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины», — сказал президент.
Ровно месяц назад, 22 декабря, Порошенко допустил похожую оговорку на церемонии, посвященной столетию дипломатической службы страны. «Никто не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы», — сказал он, однако затем без всяких поправок продолжил рассуждать о борьбе «цивилизованного мира с российским империализмом» и решающей роли Украины в ней.
День соборности Украины отмечается 22 января. Дата приурочена к подписанию в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.
идиот пропитый сказал правду,а не оговорился!« ответить
Что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Жаль что мало выпил и смог поравится по сценарию от госдепа сша.« ответить
опять бухой был« ответить
У Пороха диабет, и он не пьет, любят рашкостанцы выдумывать сказки, и сами же в них истово верить.:))« ответить
Диабет и алкоголь не совместимы.« ответить
Оговорка по Фрейду .« ответить
ДОПИЛСЯ .« ответить