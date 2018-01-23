Порошенко заявил об оккупации Украины Украиной(7)

Лента новостей
Власть поддержала перевод русских школ на латышский язык Эксперт: в США отправляют не российский газ! Тупые пропагандисты обманывают народ Латвийцы по уши в долгах перед государством... 200 лет Верманскому парку Ринкевич обсудил глобальные дела в Брюсселе. Какие новости везёт? Видит око — зуб неймет Кто лоббирует однополые союзы в Латвии? С ней говорила Вечность?.. Муйжниекс скоро покинет пост Комиссара ЕС. Станет президентом Латвии?
Eще в разделе
Эксперт: в США отправляют не российский газ! Тупые пропагандисты обманывают народ США хотят поделить Сирию вместе с Турцией ФСБ России отказалось светиться в СМИ, введя новый запрет Глава британского генштаба признал превосходство российской армии В Китае призвали Россию вместе противостоять давлению Вашингтона
Герман Бергер
16:50 22.01.2018
В мире / Украина

Президент Украины Петр Порошенко заявил об украинских оккупантах, которые «топчут украинскую суверенную землю» на востоке страны. На ошибку в его речи, произнесенной на мероприятиях по случаю Дню соборности страны, обратило внимание украинское издание «Вести» и опубликовало запись выступления.

«День соборности будет для украинцев с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта... (быстро поправляется — прим. ред.) российского оккупанта топчет нашу суверенную украинскую землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины», — сказал президент.

 

Ровно месяц назад, 22 декабря, Порошенко допустил похожую оговорку на церемонии, посвященной столетию дипломатической службы страны. «Никто не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы», — сказал он, однако затем без всяких поправок продолжил рассуждать о борьбе «цивилизованного мира с российским империализмом» и решающей роли Украины в ней.

 

День соборности Украины отмечается 22 января. Дата приурочена к подписанию в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (7)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
народ Латвии 16:58 22:01:2018

идиот пропитый сказал правду,а не оговорился!

« ответить
Profile_default
СССР 18:13 22:01:2018

Что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Жаль что мало выпил и смог поравится по сценарию от госдепа сша.

« ответить
Profile_default
Александр Шерстобитов 16:59 22:01:2018

опять бухой был

« ответить
Profile_default
Факт 19:57 22:01:2018

У Пороха диабет, и он не пьет, любят рашкостанцы выдумывать сказки, и сами же в них истово верить.:))

« ответить
Profile_default
саксофил 17:00 22:01:2018

Диабет и алкоголь не совместимы.

« ответить
Profile_default
Так ведь 17:46 22:01:2018

Оговорка по Фрейду .

« ответить
Profile_default
сл 20:39 22:01:2018

ДОПИЛСЯ .

« ответить

Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (3)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV