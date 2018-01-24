Портрет русского в Балтии: любит Россию, всем недоволен, не верит НАТО(12)

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Виталий Вавилкин
21:14 23.01.2018
Наша Латвия

Русскоязычное население стран Балтии не считает себя равными членами общества в странах проживания, пессимистично настроено к властям и считает НАТО враждебной организацией – такие выводы содержатся в закрытом исследовании, проведенном по заказу британского фонда разведки и обороны, сообщает портал Stolitsa.ee со ссылкой на Postimees.

Полученная в рамках исследования информация предназначена для внутреннего пользования, а также будет предоставлена властям Латвии, Литвы и Эстонии, однако некоторые выводы попали в прессу.

 

В исследовании рисуется портрет типичного представителя русскоязычного меньшинства в Балтии, который думает, что живет в убогой стране, недоволен жизнью, считает себя чужим и изолированным, социально пассивный. Далее авторы представляют картину мира, как она якобы видится представителю русской общины — он любит Россию, уверен, что это мирное государство, у которого нет скрытых интересов в странах Балтии, верит, что РФ имеет право защищать интересы своих граждан, проживающих за границей, считает ЕС провальным проектом, а НАТО враждебной организацией, которая не сможет защитить (в Эстонии, например, всего 5% русскоязычных поддерживают присутствие сил альянса).

 

При этом в исследовании отмечается, что наибольшая сегрегация среди двух общин наблюдается в Эстонии. Там русскоязычная община отмечает, что правительство России успешнее эстонского, так как обеспечивает экономический рост, защищает своих граждан, дает образование и развивает права человека.

 

Исследование подготовил располагающийся в Риге Балтийский центр журналистских расследований (Baltic Centre for Media Excellence) в сотрудничестве с британской социологической службой YouGov и медийным центром IWPR (Institute for War and Peace Reporting).

 

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что правительство Великобритании профинансировало ряд проектов, направленных на противостояние российскому информационному влиянию. По данным Observer, деньги были выделены из британского фонда по конфликтам, стабильности и безопасности (conflict, stability and security fund — CSSF), общий объем которого составляет около 1 миллиарда фунтов стерлингов.

 

Сообщалось, что около миллиона фунтов британское правительство выделило на анализ способов влияния со стороны Лондона на русскоязычные меньшинства в Латвии, Литве и Эстонии.

 

press.lv / Фото
Комментарии (12)
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ин-на 21:46 23:01:2018

дебилы

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кто? 21:53 23:01:2018

лохыши?

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ин-на 22:00 23:01:2018

англосакские выродки и их шестерки

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Н-да 23:00 23:01:2018

Все пенсионеры с плакатами, молодежи начхать на все это.

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Lohs 21:53 23:01:2018

"способов влияния со стороны Лондона на русскоязычные меньшинства в Латвии, Литве и Эстонии." Нам нужны ещё рабы приезжайте к нам и мойте сартиры за минималку и жизнь ваша будет прекрасна иначе будете получать минималку до пенсии которая вам и так не светит на вашей родине - вот оно влияние Лондона

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салоедам-мороженное сало 22:07 23:01:2018

Природный газ 3,523 +0,299 +9,27%

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Nek-to 22:12 23:01:2018

Хммм... Мне вот интересно - насколько британцы будут любить Красную Армию в британии?

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Latviešu patriots 22:31 23:01:2018

Kā var mīlēt to, kas sen nepastāv?

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И 22:35 23:01:2018

Что за "красная армия", это как бы павианы с красной жопой?

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Александр Шерстобитов 22:43 23:01:2018

нет, это хохложопые которые срали пока кормила россия, теперь их кормит в долг ЕС

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Смотри сюда, сын ишака 22:57 23:01:2018

По результатам января — сентября 2017 года, экспорт украинских аграрных и пищевых товаров в страны Европейского Союза увеличился на 39,8% и составил $4,17 млрд

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sergiusz 22:47 23:01:2018

Всё верно отмечено; и отношение к натовским интервентам, и к дебильным правителям зазеркального вымирата,повесившим это дырявое недогосударство на кол.

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (20)

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