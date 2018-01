Русскоязычное население стран Балтии не считает себя равными членами общества в странах проживания, пессимистично настроено к властям и считает НАТО враждебной организацией – такие выводы содержатся в закрытом исследовании, проведенном по заказу британского фонда разведки и обороны, сообщает портал Stolitsa.ee со ссылкой на Postimees.

Полученная в рамках исследования информация предназначена для внутреннего пользования, а также будет предоставлена властям Латвии, Литвы и Эстонии, однако некоторые выводы попали в прессу.

В исследовании рисуется портрет типичного представителя русскоязычного меньшинства в Балтии, который думает, что живет в убогой стране, недоволен жизнью, считает себя чужим и изолированным, социально пассивный. Далее авторы представляют картину мира, как она якобы видится представителю русской общины — он любит Россию, уверен, что это мирное государство, у которого нет скрытых интересов в странах Балтии, верит, что РФ имеет право защищать интересы своих граждан, проживающих за границей, считает ЕС провальным проектом, а НАТО враждебной организацией, которая не сможет защитить (в Эстонии, например, всего 5% русскоязычных поддерживают присутствие сил альянса).

При этом в исследовании отмечается, что наибольшая сегрегация среди двух общин наблюдается в Эстонии. Там русскоязычная община отмечает, что правительство России успешнее эстонского, так как обеспечивает экономический рост, защищает своих граждан, дает образование и развивает права человека.

Исследование подготовил располагающийся в Риге Балтийский центр журналистских расследований (Baltic Centre for Media Excellence) в сотрудничестве с британской социологической службой YouGov и медийным центром IWPR (Institute for War and Peace Reporting).

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что правительство Великобритании профинансировало ряд проектов, направленных на противостояние российскому информационному влиянию. По данным Observer, деньги были выделены из британского фонда по конфликтам, стабильности и безопасности (conflict, stability and security fund — CSSF), общий объем которого составляет около 1 миллиарда фунтов стерлингов.

Сообщалось, что около миллиона фунтов британское правительство выделило на анализ способов влияния со стороны Лондона на русскоязычные меньшинства в Латвии, Литве и Эстонии.