Порядок дома — порядок в голове: 7 правил

Все вещи на своих местах, на полках нет пыли, одежда не валяется повсюду — идиллическая картина, увы, недостижимая для многих. На самом деле поддерживать порядок дома не так сложно. Прежде всего нужно прекратить бездумно покупать и складировать ненужные вещи, уверен Джошуа Беккер, автор популярного блога Becoming Minimalist.

Минимализм как стиль жизни становится все более популярным. Его приверженцы считают, что нужно направлять энергию на духовное, а не на материальное. Расчищение пространства помогает освободить сознание и не перегружать его беспокойными мыслями. Порядок в голове начинается с наведения порядка в квартире. Поддерживать его помогут семь простых правил.

1. Не копите макулатуру

Старые документы, чеки, счета, гарантийные талоны и инструкции к электроприборам, глянцевые журналы и бесплатные газеты — бумажный хлам часто накапливается в тумбочках, комодах и на столах. Возьмите за правило сразу разбирать содержимое почтового ящика и избавляться от рекламных проспектов и газет. При желании для них можно завести картонный ящик в прихожей и регулярно отвозить его содержимое в пункт раздельного сбора мусора.

Чеки, гарантийные талоны и другие документы складывайте в специально выделенный ящик стола. Его нужно регулярно перебирать и выкидывать то, что потеряло актуальность.

2. Мойте посуду после еды

Большинство людей терпеть не может мыть посуду или даже складывать ее в посудомойку. И вот пара тарелок после завтрака превращается в груду посуды в раковине, которая одним своим видом портит настроение. К тому же засохшие остатки еды гораздо хуже отмываются.

Мыть посуду сразу — очень полезная привычка. Рассматривайте это как заключительный аккорд любой трапезы. Лучше потратить три раза по пять минут, чем один раз в день мыть посуду четверть часа или даже дольше. А чтобы это утомительное занятие стало приятным, включайте любимую музыку.

3. Заправляйте кровать по утрам

Беспорядок притягивает беспорядок, и спальня наглядно демонстрирует этот принцип. Кровать занимает в ней центральное место, и когда она остается неубранной, все вокруг начинает выглядеть неряшливо. Так что купите красивое покрывало и не ленитесь заправлять кровать. Или найдите партнера, который будет это делать за вас.

4. Поддерживайте чистоту на кухонном столе

Большинство семей проводит львиную долю времени на кухне. На кухонном столе скапливаются рабочие документы, книги, лекарства, витамины и прочие вещи, не относящиеся к еде или приготовлению пищи. Для всего этого нужно найти другое место. Тогда и обедать будет приятнее.

5. Возвращайте вещи на место

Родители наверняка учили вас этому: собирать игрушки в коробки, ставить книги на полку, а одежду убирать в шкаф. Но почему-то, став взрослыми и независимыми, мы забываем эти золотые правила порядка. Лучше всего возвращать вещи на место сразу или каждый вечер перед тем, как идти спать.

Это занимает совсем немного времени, но каждое утро вы будете начинать в прибранной квартире и будете тратить меньше драгоценных минут на поиск нужных вещей.

6. Не откладывайте на завтра

Чаще всего беспорядок начинается с прокрастинации. Мы понимаем, что некоторые дела занимают всего пару минут, но откладываем их снова и снова, все больше захламляя пространство вокруг себя. Вынести мусор, закинуть вещи в стиральную машину, собрать посудомойку, протереть стол — это так просто и быстро. Выполняя одну такую задачу, вы делаете еще один шаг к порядку в доме.

7. Освобождайте переполненные ящики и шкафы

Если дверца шкафа уже не закрывается, а на полке в ванной комнате нет места для нового крема, это тревожный сигнал. Как только вещи перестают помещаться в отведенное для них пространство, пора проводить ревизию: выкинуть ненужное, убрать с глаз долой то, чем вы редко пользуетесь. Скорее всего, это отнимет 10-15 минут, но один источник беспорядка будет устранен.

И, наконец, главное: хотите порядка — не покупайте лишнего.