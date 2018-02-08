Крупно не повезло лидеру «Нью–Йорка» Кристапу Порзиньгису в очередном матче чемпионата НБА, — пишет газета «СЕГОДНЯ». Латвийский баскетболист в проигранном матче у себя дома с «Милуоки» (89:103) получил тяжелую травму: разрыв передней крестообразной связки левого колена. Чем это грозит 22–летнему форварду?

Во–первых, он выбыл из строя на неопределенный срок. Об этом уже сообщил официальный сайт НБА. Во–вторых, в этом году Порзиньгису не суждено стать первым игроком из Латвии, который примет участие в Матче всех звезд НБА. А пройдет он в Лос–Анджелесе уже 18 февраля. В–третьих, восстановление может затянуться аж до одного года.

Возвращаясь к матчу с «Милуоки»… Во второй четверти латвийский баскетболист неудачно приземлился после данка, выведя «Нью–Йорк» вперед — 31:30. Пролежав некоторое время на паркете, Порзиньгис только с помощью партнеров по команде смог покинуть площадку, отыграв в этом матче чуть более 10 минут (на тот момент он набрал 10 очков). За всем этим в первом ряду наблюдали президент «Никс» Стив Миллс и генеральный менеджер клуба Скотт Перри. Они тут же в отчаянии схватились за головы, а затем покинули свои места.

Через час после окончания встречи в «Нью–Йорке» подтвердили, что латвийский форвард получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. Травма очень тяжелая: обычно в таких случаях восстанавливаются как минимум девять месяцев, но иногда лечение затягивается и на год. Предполагается, что в ближайшее время Порзиньгису будет проведена операция, после чего назовут примерные сроки восстановления. Это значит, что сезон для него закончен. Не говоря уже о Матче всех заезд НБА в Калифорнии, в котором наш баскетболист должен был принять участие в конкурсе мастерства, который пройдет днем ранее, 17 февраля. Но и это еще не все. Также наш самый популярный баскетболист наверняка не сможет помочь сборной Латвии летом в квалификации к чемпионату мира — 2019, и, вероятно, пропустит начало следующего сезона в НБА.

Напомним, что Порзиньгис проводит свой третий сезон в НБА. В нынешнем сезоне в 47 матчах он в среднем набирал 22,9 очка, делал по 6,7 подбора и 2,4 блок–шота (лидер во всей лиге). Всего за неполных три сезона выступления в НБА латвийский баскетболист пропустил из–за травм или по болезни 33 матча.

Например, 29 ноября прошлого года Порзиньгис травмировал лодыжку и пропустил два матча, а в декабре не сыграл еще в двух встречах. Контракт Порзиньгиса и «Нью–Йорка» действует до конца сезона–18/19, но уже этим летом клуб может предложить ему многолетнее соглашение на общую сумму в районе 150 млн. долларов.

И еще один любопытный факт: в январе Порзиньгис обошел Андриса Биедриньша по количеству очков, набранных за карьеру, и стал самым результативным латвийским игроком в истории НБА. Биедриньш провел в лиге десять сезонов, набрав 3247 очков. На счету Порзингиса, который проводит свой третий сезон, 3263 очка.

В Восточной конференции «Нью–Йорк» пока что идет на 11–м месте, одержав 23 победы при 32 поражениях. Отставание от восьмого места, зоны плей–офф, пока еще не опасное (три победы). Лидируют в этой конференции «Бостон» (39 побед и 16 поражений), «Торонто» (37–16), «Кливленд» (30–22) и «Вашингтон» (31–23).

Сегодня его слова о том, что клуб в оставшейся части сезона сделает ставку на борьбу за плей–офф, увы, уже не актуальны: «Чего жду от клуба перед дедлайном? На данном этапе карьеры мне бы очень помог опыт игры в плей–офф. Чем раньше, тем лучше. То же самое можно сказать про многих других парней в нашей команде. Большинство из них не имеют этого опыта, про который все говорят. Лично я, для себя, хочу играть в плей–офф. Но надо подождать и посмотреть, что произойдет и как мы завершим сезон».

Владимир ИВАНОВ.