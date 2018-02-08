Во–первых, он выбыл из строя на неопределенный срок. Об этом уже сообщил официальный сайт НБА. Во–вторых, в этом году Порзиньгису не суждено стать первым игроком из Латвии, который примет участие в Матче всех звезд НБА. А пройдет он в Лос–Анджелесе уже 18 февраля. В–третьих, восстановление может затянуться аж до одного года.
Возвращаясь к матчу с «Милуоки»… Во второй четверти латвийский баскетболист неудачно приземлился после данка, выведя «Нью–Йорк» вперед — 31:30. Пролежав некоторое время на паркете, Порзиньгис только с помощью партнеров по команде смог покинуть площадку, отыграв в этом матче чуть более 10 минут (на тот момент он набрал 10 очков). За всем этим в первом ряду наблюдали президент «Никс» Стив Миллс и генеральный менеджер клуба Скотт Перри. Они тут же в отчаянии схватились за головы, а затем покинули свои места.
Через час после окончания встречи в «Нью–Йорке» подтвердили, что латвийский форвард получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. Травма очень тяжелая: обычно в таких случаях восстанавливаются как минимум девять месяцев, но иногда лечение затягивается и на год. Предполагается, что в ближайшее время Порзиньгису будет проведена операция, после чего назовут примерные сроки восстановления. Это значит, что сезон для него закончен. Не говоря уже о Матче всех заезд НБА в Калифорнии, в котором наш баскетболист должен был принять участие в конкурсе мастерства, который пройдет днем ранее, 17 февраля. Но и это еще не все. Также наш самый популярный баскетболист наверняка не сможет помочь сборной Латвии летом в квалификации к чемпионату мира — 2019, и, вероятно, пропустит начало следующего сезона в НБА.
Напомним, что Порзиньгис проводит свой третий сезон в НБА. В нынешнем сезоне в 47 матчах он в среднем набирал 22,9 очка, делал по 6,7 подбора и 2,4 блок–шота (лидер во всей лиге). Всего за неполных три сезона выступления в НБА латвийский баскетболист пропустил из–за травм или по болезни 33 матча.
Например, 29 ноября прошлого года Порзиньгис травмировал лодыжку и пропустил два матча, а в декабре не сыграл еще в двух встречах. Контракт Порзиньгиса и «Нью–Йорка» действует до конца сезона–18/19, но уже этим летом клуб может предложить ему многолетнее соглашение на общую сумму в районе 150 млн. долларов.
И еще один любопытный факт: в январе Порзиньгис обошел Андриса Биедриньша по количеству очков, набранных за карьеру, и стал самым результативным латвийским игроком в истории НБА. Биедриньш провел в лиге десять сезонов, набрав 3247 очков. На счету Порзингиса, который проводит свой третий сезон, 3263 очка.
В Восточной конференции «Нью–Йорк» пока что идет на 11–м месте, одержав 23 победы при 32 поражениях. Отставание от восьмого места, зоны плей–офф, пока еще не опасное (три победы). Лидируют в этой конференции «Бостон» (39 побед и 16 поражений), «Торонто» (37–16), «Кливленд» (30–22) и «Вашингтон» (31–23).
Сегодня его слова о том, что клуб в оставшейся части сезона сделает ставку на борьбу за плей–офф, увы, уже не актуальны: «Чего жду от клуба перед дедлайном? На данном этапе карьеры мне бы очень помог опыт игры в плей–офф. Чем раньше, тем лучше. То же самое можно сказать про многих других парней в нашей команде. Большинство из них не имеют этого опыта, про который все говорят. Лично я, для себя, хочу играть в плей–офф. Но надо подождать и посмотреть, что произойдет и как мы завершим сезон».
Владимир ИВАНОВ.
Репортер тогда шутя спросил, не планирует ли Порзиньгис научить свою будущую команду латышскому языку, чтобы во время игры можно было переговариваться при помощи «шифра», на что Порзиньгис, ни секунды не думая, ответил: «Никто не хочет учить латышский язык, старик. Куда ты поедешь с этим языком? По-латышски можно говорить только в Латвии, а никто не хочет ехать в е..ую Латвию, старик!».« ответить