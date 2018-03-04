В подписи к ролику отмечается, что в эти дни в Бирмингеме была наименее благоприятная погода: снегопад и сильный ветер, вдобавок на взлетно-посадочной полосе образовалась слякоть.
В конце февраля — начале марта в Великобританию пришел мощный холодный фронт, который в местной прессе назвали «Зверем с Востока». Обстановку усугубило то, что северо-восточный антициклон столкнулся с атлантическим штормом «Эмма», пришедшим с юго-запада.
Airbus A380 — крупнейший в мире пассажирский самолет. Лайнеры этого семейства способны совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15,4 тысячи километров.
Nu un?« ответить
Un nu?« ответить
PILOTAM BRAVO« ответить
Красиво. И никаких криков "закрылки бля".« ответить