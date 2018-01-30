Пошли вон!(3)

Лента новостей
KNAB выплатил премии на 105 тысяч евро. Отлично поработали! А? Великобритания: рабочие места забирают роботы, люди становятся не нужны Житель Санкт-Петербурга рассказал, как его пытали сотрудники ФСБ России Как глава РПЦ убил русского царя. А потом не поделил власть с Советами СМИ: латвийцы блокируют приложение «настучи» Центра госязыка! Как? Новый фильм Вуди Аллена хотят запретить из-за «домогательств» режиссёра У кого–то руки чесались Режиссёр «Зови меня своим именем» раскрыл подробности продолжения «Татьянин день» — самая большая ценность
Eще в разделе
У кого–то руки чесались «Татьянин день» — самая большая ценность В Риге появится слоновник Товарищей не выдал Латвии срочно требуется аист
газета Сегодня
19:00 29.01.2018
газета Сегодня / Политика

Абу Мери выгнал из «Единства» двух депутатов, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Фракция «Единство» в сейме продолжает терять бойцов. Правда, если раньше депутаты из этой фракции убегали сами, то теперь произошла смена тактики: теперь новый шеф фракции Хосам Абу Мери со свойственной восточной эмоциональностью сам фактически выкидывает коллег из команды. 

 

Дисциплинарное наказание 

 

В минувшую пятницу он указал на дверь двум депутатам: Инесису Бокису и Виктору Валайнису. Причина — эти двое слуг народа «неправильно» голосовали по вопросу о снятии Ингуны Судрабы с должности председателя следственной комиссии по делу олигархов. Вместо того чтобы поддержать зачистку Судрабы, они дипломатично воздержались. 

 

«Я просто не хотел участвовать в этой игре абсурда. Какой смысл снимать Судрабу в тот момент, когда комиссия уже завершила свою работу?!» — логично объяснил мотивы своего «ужасного поступка» Викторс Валайнис. 

Но Абу Мери никаких доводов слышать не хотел и выгнал «нарушителей дисциплины» из фракции. 

 

Впрочем, следует иметь в виду, что Бокис и Валайнис в самой партии «Единство» не состояли и баллотировались по списку этой партии на основании договора — оба представляют региональные партии «Валмиере и Видземе» и Екабпилсская партия соответственно. Более того, эти два депутата уже давно смотрят в сторону Союза зеленых и крестьян и свою дальнейшую политическую карьеру с заметно ослабевшим «Единством» не связывают. 

 

Очень независимые депутаты

 

Очевидно, что «зеленые крестьяне» фактически действуют как губка, всасывающая самых перспективных с точки зрения привлечения избирателей депутатов. Бокис и Валайнис действительно весьма известны и популярны в своих родных городах — Валмиере и Екабпилсе. И это значит, что премьерское объединение сможет набрать дополнительные голоса. 

 

По слухам, от «зеленых крестьян» на грядущих выборах собирается стартовать и зампред фракции «Единство» Янис Упениекс, который тоже представляет Валмиеру. 

 

Между тем в самой фракции «Единство» остается всего 20 депутатов. Из них в одноименной партии состоят… девять человек! В общем, «Единство» продолжает катиться по наклонной и, судя по всему, на сеймовских выборах в октябре этого года будет пытаться спастись за счет создания общего списка с условно родственными партиями. 

 

Кстати, выгнанные и фракции «Единство» Бокис и Валайнис пополнят ряды так называемых независимых депутатов, которых в нынешнем сейме уже стало рекордно много — аж 13 депутатов! 

 

Абик ЭЛКИН.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 19:15 29:01:2018

Сколько раз не тасуй колоду и не раздавай карты, - в дураках всегда будут те, кто отдаёт голоса свои на выборах за проходимцев, воров и жульё.
Они ведь св.лочи, как сказал Янис Юрканс, но они свои св.лочи.
Пусть такие-сякие, но только чтобы русских не было во власти.

P.S.
Кстати а мы, туда и не стремимся, ибо отвечать и убирать должен тот, кто нагадил.

« ответить
Profile_default
Nek-to 19:20 29:01:2018

Vidimo do araba nachalo doxodit' chto takoe latiSSi...

« ответить
Profile_default
Новая метла по-новому метёт. 19:43 29:01:2018

Щас этот Абу разгонит всех нацыков. Он не понимает менталитате латышей и будет свою политику гнуть. Вовремя Абдолбыня смылась, а то бы Абу точно её в форточку выбросил.
Ну латыши -глупыши, кончилась ваша беззаботная жизнь. Ха-ха-ха

« ответить

Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (14)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV