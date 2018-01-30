Абу Мери выгнал из «Единства» двух депутатов, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Фракция «Единство» в сейме продолжает терять бойцов. Правда, если раньше депутаты из этой фракции убегали сами, то теперь произошла смена тактики: теперь новый шеф фракции Хосам Абу Мери со свойственной восточной эмоциональностью сам фактически выкидывает коллег из команды.

Дисциплинарное наказание

В минувшую пятницу он указал на дверь двум депутатам: Инесису Бокису и Виктору Валайнису. Причина — эти двое слуг народа «неправильно» голосовали по вопросу о снятии Ингуны Судрабы с должности председателя следственной комиссии по делу олигархов. Вместо того чтобы поддержать зачистку Судрабы, они дипломатично воздержались.

«Я просто не хотел участвовать в этой игре абсурда. Какой смысл снимать Судрабу в тот момент, когда комиссия уже завершила свою работу?!» — логично объяснил мотивы своего «ужасного поступка» Викторс Валайнис.

Но Абу Мери никаких доводов слышать не хотел и выгнал «нарушителей дисциплины» из фракции.

Впрочем, следует иметь в виду, что Бокис и Валайнис в самой партии «Единство» не состояли и баллотировались по списку этой партии на основании договора — оба представляют региональные партии «Валмиере и Видземе» и Екабпилсская партия соответственно. Более того, эти два депутата уже давно смотрят в сторону Союза зеленых и крестьян и свою дальнейшую политическую карьеру с заметно ослабевшим «Единством» не связывают.

Очень независимые депутаты

Очевидно, что «зеленые крестьяне» фактически действуют как губка, всасывающая самых перспективных с точки зрения привлечения избирателей депутатов. Бокис и Валайнис действительно весьма известны и популярны в своих родных городах — Валмиере и Екабпилсе. И это значит, что премьерское объединение сможет набрать дополнительные голоса.

По слухам, от «зеленых крестьян» на грядущих выборах собирается стартовать и зампред фракции «Единство» Янис Упениекс, который тоже представляет Валмиеру.

Между тем в самой фракции «Единство» остается всего 20 депутатов. Из них в одноименной партии состоят… девять человек! В общем, «Единство» продолжает катиться по наклонной и, судя по всему, на сеймовских выборах в октябре этого года будет пытаться спастись за счет создания общего списка с условно родственными партиями.

Кстати, выгнанные и фракции «Единство» Бокис и Валайнис пополнят ряды так называемых независимых депутатов, которых в нынешнем сейме уже стало рекордно много — аж 13 депутатов!

Абик ЭЛКИН.