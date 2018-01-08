Как известно, относительно недавно Госдепартамент США одобрил поставки летального оружия Украине, пишет cont.ws.

При этом сам закон «О поддержке украинской свободы» был принят Конгрессом еще в 2014 году, однако администрация президента решила его использовать лишь в нынешний период.

Технически, США на официальном уровне не продают ВСУ вооружение со складов Пентагона. Госдепартамент «лишь» выдает лицензии американским частным компаниям на поставку некоторых видов вооружений зарубежным покупателям по частным контрактам. В том числе, и Украине. Однако, конечно же, реальная подоплека для всех очевидна…

— «»Американцы могут поставлять свое оружие куда угодно, США – суверенная страна и мы на это повлиять не можем. Однако, у каждой державы есть такие зоны конфликта, которые чувствительны и для нее самой», — интеллектуальный, хорошо продуманный и емкий комментарий от Владимира Путина.

Причем, заявляя это, он не только элегантно отправляет недвусмысленное сообщение в профессиональном стиле США, но и позволяет будущим спикерам РФ по мере необходимости вносить в эту размытую формулировку правильные коррективы. А теперь сравните это с: «они будут видеть только огонь и ярость, причем такие, каких мир еще не видал», и обомлейте…

Первый комментарий – от Владимира Путина, второй – от нашего нынешнего президента — «шутника». Причем вдвойне страшно становится от того, что если бы даже Хиллари Клинтон, а не он, была бы сейчас в Белом доме, ее комментарий наверняка был бы еще более невежественным. Прискорбно, но ни республиканцы, ни демократы на самом деле не служат американскому народу и обе эти стороны являются марионетками на веревочке.

Это на самом деле стыдно, что мы до сих пор поддерживаем этих клоунов – они же творят хаос в нашей собственной стране! Было бы здорово иметь хоть раз в современной истории Америки умного и по – настоящему что – то решающего лидера. Но к сожалению, у нас таких не было ни разу за последние 50 лет…»

Extroverted Cenobite

— «Путин на сегодняшний день – это единственный реальный кошмар мирового терроризма. Никто больше не борется с ним по-настоящему, кроме этой страны».

Safa Safa

— «Владимир Путин просто говорит правду! США и их союзники должны прекратить поставки оружия странам, представляющим угрозу непосредственно России и при этом одновременно призывать к разрядке отношений двух наших стран! Этот акт является абсолютно аморальным и необоснованным! Обвинять Россию в разжигании вражды, и в тоже самое время подливать масло в огонь у самой ее границы. Все это происходит потому, что западные лидеры — банальные марионетки Ротшильдов и прочих толстосумов, которые только и хотят, чтобы войн и прибылей от них было как можно больше, а убытков меньше!

Поддержка, финансирование и обучение ИГИЛ, всего – лишь один из примеров грязной внешней политики Америки (скрываемой от мира)! Россия – говорит об этом прямо, и потому Запад буквально вне себя! На самом же деле, РФ — больше не коммунистическое государство! Россия – это православная страна, которая не хочет войны! Русский народ достаточно натерпелся от предыдущих войн, которые стоили им миллионы жизней (а США при этом удивительным образом обогатили), но мировые СМИ все перевирают и замыливают нам глаза!»

Tasos Papanastasiou

— «Похоже нам снова нужны Русские, чтобы победить нацистов… И не важно, под кого они маскируются в современном мире, на этот раз…»