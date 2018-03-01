После первого поражения в карьере Бриедис ищет нового тренера

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Виталий Вавилкин
17:10 01.03.2018
Спорт / Спортсмены

После первого поражение в своей карьере бывший чемпион мира по боксу Майрис Бриедис решил продолжить заниматься спортом, однако уже с новым тренером, рассказал он лично в интервью изданию “Спорта Авизе”.

По словам боксера, перемены в тренерском штабе намечаются в связи с тем, что тренер Бриедиса Сандис Клейнс принял решение, что более не будет заниматься с Бриедисом в режиме полного времени.

 

“Если честно, я думал, что самая большая критика после поражения последует от болельщиков – от народа. Оказалось иначе. Народ не сломался, сломалась моя команда. Сейчас мне придется выйти из зоны комфорта и что-то начинать заново, ведь Сандис более не будет со мной на все 100 процентов. Теперь я в поиске нового тренера”, — заявил Бриедис.

 

Спортсмен подчеркнул, что пытался переубедить тренера, но это не удалась ни ему, ни общим знакомым.

 

“Он принял решение, которое я уважаю”, — сказал Бриедис.

 

Vesti.lv / Фото
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