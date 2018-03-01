После первого поражения в карьере Бриедис ищет нового тренера

По словам боксера, перемены в тренерском штабе намечаются в связи с тем, что тренер Бриедиса Сандис Клейнс принял решение, что более не будет заниматься с Бриедисом в режиме полного времени.
“Если честно, я думал, что самая большая критика после поражения последует от болельщиков – от народа. Оказалось иначе. Народ не сломался, сломалась моя команда. Сейчас мне придется выйти из зоны комфорта и что-то начинать заново, ведь Сандис более не будет со мной на все 100 процентов. Теперь я в поиске нового тренера”, — заявил Бриедис.
Спортсмен подчеркнул, что пытался переубедить тренера, но это не удалась ни ему, ни общим знакомым.
“Он принял решение, которое я уважаю”, — сказал Бриедис.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.