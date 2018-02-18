В ночь на воскресенье, около 1:30 президента Банка Латвии Илмара Римшевича вывезли из здания Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Римшевич покинул территорию KNAB на микроавтубусе вместе с адвокатом Саулведисом Варпиньшем и рядом сотрудников KNAB.

В общей сложности глава банка провел в здании KNAB более семи часов.

Как сообщалось, 16 февраля на рабочем месте Римшевича, а также в его доме был проведен обыск, свидетельствует информация LTV. В этот же день правоохранительные органы задержали бизнесмена Мариса Мартинсонса.

На данный момент комментариев по делу не дают ни представители Римшевича, ни сотрудники KNAB.

Премьер-министр Марис Кучинскис и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола действий БПБК также не комментировали.

От комментариев отказался и адвокат Мартинсонса Лаурис Лея.

В последний месяц дважды прозвучала информация о возможных взятках в финансовом секторе Латвии.

KNAB ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера «Norvik banka» Григория Гусельникова.