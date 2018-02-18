После семи часов допросов посреди ночи Римшевич покинул здание KNAB(45)

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Виталий Вавилкин
08:45 18.02.2018
Политика

В ночь на воскресенье, около 1:30 президента Банка Латвии Илмара Римшевича вывезли из здания Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Римшевич покинул территорию KNAB на микроавтубусе вместе с адвокатом Саулведисом Варпиньшем и рядом сотрудников KNAB.

 

В общей сложности глава банка провел в здании KNAB более семи часов.

 

Как сообщалось, 16 февраля на рабочем месте Римшевича, а также в его доме был проведен обыск, свидетельствует информация LTV. В этот же день правоохранительные органы задержали бизнесмена Мариса Мартинсонса.

 

На данный момент комментариев по делу не дают ни представители Римшевича, ни сотрудники KNAB.

 

Премьер-министр Марис Кучинскис и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола действий БПБК также не комментировали.

 

От комментариев отказался и адвокат Мартинсонса Лаурис Лея.

 

В последний месяц дважды прозвучала информация о возможных взятках в финансовом секторе Латвии.

 

KNAB ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера «Norvik banka» Григория Гусельникова.

 

LETA / Фото
Комментарии (45)
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Russija 08:57 18:02:2018

Похоже у Римшевича вместо золотых слитков в банке лежит дырчатый кирпич ?

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Всё только начинается 10:04 18:02:2018

Вот тут на днях выпустили из тюрьмы под залог 500 млн. евро одного фрукта.
Большой вопрос: Откуда такие "бабки", Зин? Заработать нереально, значил украл.
Вот им, Римкевичем и многими другими займётся КНАБ по приказу америковов.
Римкевича уберут, а на его место посадят своего человека из штатов. И так будет со всеми ворами. Америкосы считают, что все капиталы должны принадлежать штатам.

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Знак Зодиака 11:35 18:02:2018

Если этого "кекса" переворачивали с одного бока на другой целых 7 часов, то это могло произойти только по указанию Задвинского обкома.
Видимо воровство достигло таких неприличных размеров, что это уже становиться просто омерзительным.
Действительно, воры должны вернуть деньги ХОЗЯИНУ ЭТИХ ДЕНЕГ и они их вернут.

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Правда тут 12:15 18:02:2018

Делится надо римвшевич, самому засылать.Сейчас штраф до кучи будет, и не торгуйся, ночью спать надо.

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Хм... 08:59 18:02:2018

А куда вывезли-то?

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Упырь 09:10 18:02:2018

Традиционо, по-латышски - в Бикерниекский лес.

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воры в законе 09:16 18:02:2018

Пора начинать сажать воров, а то безнаказанность этих чиновников опасна для страны.
Они воруют ярдами, у них депутатская неприкосновенность, работает закон: воруй, сколько можешь унести. А те, кто метит в послы, будет иметь дипломатическую неприкосновенность, и считают, что с наворованными миллионами их нельзя будет достать. Эти "неприкосновенности" сегодня -это беспредел во власти.

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хитрый ход 09:41 18:02:2018

А вот тут америкосы молодцы! Они увидели, что на ворах в законе можно поиметь сотни миллиардов, отобрать всё у воров и увести в свою страну.
Так что, дорогие господа воры, готовьтесь свои денежки отдать дяде Сэму.

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Ivan 09:09 18:02:2018

Действительно, только KNAB удерживает ситуацию, иначе латышские правоохранительные бандформирования давно б перестреляли друг друга.

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3 12:17 18:02:2018

А яйца ему в тисках зажимали ?

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Не, 12:28 18:02:2018

чудеса техники, конечно, впечатляют. Но по скайпу , из Америки, это вряд ли получится.)))

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дыма без огня не бывает 09:10 18:02:2018

Не надо было его вообще выпускать. Коррупция в стране и расхищение государства всегда происходило с молчаливого согласия Центробанка. Все помнят, как Репше банковский кризис тампроспал. Все рижские евреи уже знали что Банк Балтия рухнет через неделю и стояли в очередях у филиалов, а Репше рассказывал сказки про стабильность банковского сектора.Вообще все эти ставленники олигархии и двойные агенты в правительстве редкостные подлецы и падонки. От них требуют главное- лояньность ворам. Достаточно вспомнить Домбровскиса рассказывавшего на заседании правительства об истории успеха. После этого заседания рушится новый незданный в эксплуатацию универмаг «Максима» унося почти сотню жизней. Утром оказывается, что сам Валдыс на гране банкротства и скоро приставы должны выставить его жильё на аукцион банкротов. Почему «спасли» Парекс и уничтожили все осталые банки? Парекс через Беслана передавал деньги подельникам Яблочкиной. Содержанка Каргина в багажнике своей БМВ возила Бесу деньги домой на Юглу, своими глазами это видел рассматривая этот гадюшник в оптический прицел. А Римшевичу не повезло, сейчас американцы взяли все местные банки на карандаш и придётся ответить на множество «неудобных» вопросов.

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Саня 09:14 18:02:2018

Я вас умоляю, вы не в России, получит премию и всё.

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Вот приедет барин, барит вас рассудит. 09:29 18:02:2018

Лаптия -колония штатов, и сегодняшним ворам в законе не отвертеться от Хозяина из-за лужи. Хозяину для своей страны нужны "бабки", и он будет трясти всех своих холуёв, как Буратино и не только в Лаптии, а во всех своих колониях: Литва,Эстония,Польша,Укропия и др., где есть коррупция и воровство.
Закон Магнитского работает в пользу Хозяина.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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