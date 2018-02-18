Римшевич покинул территорию KNAB на микроавтубусе вместе с адвокатом Саулведисом Варпиньшем и рядом сотрудников KNAB.
В общей сложности глава банка провел в здании KNAB более семи часов.
Как сообщалось, 16 февраля на рабочем месте Римшевича, а также в его доме был проведен обыск, свидетельствует информация LTV. В этот же день правоохранительные органы задержали бизнесмена Мариса Мартинсонса.
На данный момент комментариев по делу не дают ни представители Римшевича, ни сотрудники KNAB.
Премьер-министр Марис Кучинскис и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола действий БПБК также не комментировали.
От комментариев отказался и адвокат Мартинсонса Лаурис Лея.
В последний месяц дважды прозвучала информация о возможных взятках в финансовом секторе Латвии.
KNAB ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера «Norvik banka» Григория Гусельникова.
Похоже у Римшевича вместо золотых слитков в банке лежит дырчатый кирпич ?« ответить
Вот тут на днях выпустили из тюрьмы под залог 500 млн. евро одного фрукта.« ответить
Большой вопрос: Откуда такие "бабки", Зин? Заработать нереально, значил украл.
Вот им, Римкевичем и многими другими займётся КНАБ по приказу америковов.
Римкевича уберут, а на его место посадят своего человека из штатов. И так будет со всеми ворами. Америкосы считают, что все капиталы должны принадлежать штатам.
Если этого "кекса" переворачивали с одного бока на другой целых 7 часов, то это могло произойти только по указанию Задвинского обкома.« ответить
Видимо воровство достигло таких неприличных размеров, что это уже становиться просто омерзительным.
Действительно, воры должны вернуть деньги ХОЗЯИНУ ЭТИХ ДЕНЕГ и они их вернут.
Делится надо римвшевич, самому засылать.Сейчас штраф до кучи будет, и не торгуйся, ночью спать надо.« ответить
А куда вывезли-то?« ответить
Традиционо, по-латышски - в Бикерниекский лес.« ответить
Пора начинать сажать воров, а то безнаказанность этих чиновников опасна для страны.« ответить
Они воруют ярдами, у них депутатская неприкосновенность, работает закон: воруй, сколько можешь унести. А те, кто метит в послы, будет иметь дипломатическую неприкосновенность, и считают, что с наворованными миллионами их нельзя будет достать. Эти "неприкосновенности" сегодня -это беспредел во власти.
А вот тут америкосы молодцы! Они увидели, что на ворах в законе можно поиметь сотни миллиардов, отобрать всё у воров и увести в свою страну.« ответить
Так что, дорогие господа воры, готовьтесь свои денежки отдать дяде Сэму.
Действительно, только KNAB удерживает ситуацию, иначе латышские правоохранительные бандформирования давно б перестреляли друг друга.« ответить
А яйца ему в тисках зажимали ?« ответить
чудеса техники, конечно, впечатляют. Но по скайпу , из Америки, это вряд ли получится.)))« ответить
Не надо было его вообще выпускать. Коррупция в стране и расхищение государства всегда происходило с молчаливого согласия Центробанка. Все помнят, как Репше банковский кризис тампроспал. Все рижские евреи уже знали что Банк Балтия рухнет через неделю и стояли в очередях у филиалов, а Репше рассказывал сказки про стабильность банковского сектора.Вообще все эти ставленники олигархии и двойные агенты в правительстве редкостные подлецы и падонки. От них требуют главное- лояньность ворам. Достаточно вспомнить Домбровскиса рассказывавшего на заседании правительства об истории успеха. После этого заседания рушится новый незданный в эксплуатацию универмаг «Максима» унося почти сотню жизней. Утром оказывается, что сам Валдыс на гране банкротства и скоро приставы должны выставить его жильё на аукцион банкротов. Почему «спасли» Парекс и уничтожили все осталые банки? Парекс через Беслана передавал деньги подельникам Яблочкиной. Содержанка Каргина в багажнике своей БМВ возила Бесу деньги домой на Юглу, своими глазами это видел рассматривая этот гадюшник в оптический прицел. А Римшевичу не повезло, сейчас американцы взяли все местные банки на карандаш и придётся ответить на множество «неудобных» вопросов.« ответить
Я вас умоляю, вы не в России, получит премию и всё.« ответить
Лаптия -колония штатов, и сегодняшним ворам в законе не отвертеться от Хозяина из-за лужи. Хозяину для своей страны нужны "бабки", и он будет трясти всех своих холуёв, как Буратино и не только в Лаптии, а во всех своих колониях: Литва,Эстония,Польша,Укропия и др., где есть коррупция и воровство.« ответить
Закон Магнитского работает в пользу Хозяина.