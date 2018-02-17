Disney и Yellow, Black and White объявили о начале подготовительной работы над сиквелом фэнтези-ленты «Последний богатырь», которая вышла в широкий прокат в октябре 2017 и стала самым кассовым российским фильмом года.

«Для нас успех фильма “Последний богатырь» стал большой радостью! Нашу сказку посмотрели почти 7,8 миллиона человек, и нам особенно приятно, что люди приходили в кино всей семьей!», – говорит Марина Жигалова-Озкан, генеральный директор компании Disney в России. «Мы благодарны нашим замечательным партнерам: компании Yellow, Black and White, вместе с которой мы создали наш фильм, и телеканалу “Россия”, который оказал ему мощную информационную поддержку. Для нас большая честь и радость объявить о начале подготовительных работ по продолжению столь полюбившейся зрителям истории!».

«Над сценарием продолжения “Последнего богатыря” работает авторская группа первого фильма под руководством Виталия Шляппо. Мы вместе с коллегами очень ждём первый драфт сценария, нам и самим не терпится узнать, какие приключения ждут наших героев» – говорит генеральный продюсер компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян.

«Последний богатырь» вышел на экраны российских кинотеатров 26 октября 2017 года и обновил кассовый рекорд для отечественных кинорелизов за всю историю российского кинопроката, заработав более 1,7 миллиарда рублей. Также картина режиссёра Дмитрия Дьяченко стала первым фильмом российского производства, быстрее других преодолевшим отметку в пять миллионов зрителей. Премьера на ТВ состоялась в первый день 2018 года, на телеканале «Россия» ‒ с рекордной долей аудитории (более 32%).