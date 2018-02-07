«Последний богатырь» стал лауреатом премии «Блокбастер»

Самый кассовый российский фильм «Последний богатырь», собравший в прокате более 1,7 миллиарда рублей, получил профессиональную премию «Блокбастер» по итогам 2017 года, продюсером года стал Антон Златопольский (фильмы «Большой», «Салют 7»).

Премия учреждена журналом «Кинобизнес сегодня», целевая аудитория которого — кинодистрибьютеры, руководители студий, владельцы кинотеатров.

Самым кассовым российским фильмом в зарубежном прокате стал фантастический боевик Сарика Андреасяна «Защитники», собравший 8 миллионов долларов. Самым кассовым европейским фильмом в российском прокате оказался «Валериан и город тысячи планет» (более 844 миллионов рублей). «Помогли европейской картине получить лучший результат в России, а они нам не отвечают взаимностью — это несправедливо», — поблагодарил за премию продюсер Сергей Сельянов, представляющий прокатчиков картины.

Приз от учредителей премии получили продюсеры фильма Бориса Хлебникова «Аритмия» Рубен Дишдишян и Сергей Сельянов. Самый кассовым анимационным фильмом года стала лента продюсера Сельянова «Три богатыря и Морской царь» (более 800 миллионов рублей). Сельянов отметил, что ожидания по кассовым сборам в игровом кино иногда себя не оправдывают, но есть и стабильный сегмент — анимация. «Всех денег не заработаешь, а какие-то фильмы живут с нами десятилетия, всех денег не заработаешь, и ради этого мы тоже должны работать», — добавил Сельянов.

Премией отмечены фильмы, собравшие более 1,5 миллиарда рублей в прокате в России и других странах СНГ: «Босс-молокосос», «Викинг», «Гадкий я —3», «Стражи Галактики. Часть 2», «Форсаж-8». Чемпионом кинопроката в России и СНГ стала пятая часть знаменитой американской франшизы «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», ее сборы в прокате составили более 2,3 миллиарда рублей.

Продюсером года признан Антон Златопольский, пропустивший церемонию.

В разные годы лауреатами премии становились продюсеры Рубен Дишдишян, Константин Эрнст, Анатолий Максимов, Сергей Сельянов, Антон Златопольский, Александр Роднянский, Леонид Верещагин, Федор Бондарчук, Эдуард Пичугин, Ренат Давлетьяров, Роман Борисевич и другие деятели киноиндустрии.