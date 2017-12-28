Десять лет назад эту фразу как заклинание повторяли на одном из украинских ток-шоу, устраиваемых в «оранжевые годы». Тогда 2017 год упоминался довольно часто в связи с тем, что именно он был определен в качестве даты выхода из Севастополя Черноморского флота России. Один медийный персонаж, позже ставший идеологом киевского Майдана 2014 года и значимой фигурой в СМИ постмайданной Украины, отталкивающе хихикая, заявил: «Да о чем вы говорите! К 2017 году России уже не будет, Россия к этому времени распадется».
Затем он повторил это на торжественном приеме, устроенном послом на Украине Виктором Черномырдиным в честь Дня России.
А потом это стало модным трендом у украинской и российской либеральной тусовки — заявлять о том, что 2017 год станет финальным годом истории России. Трудно сказать наверняка, почему именно он. Видимо, дата «17-й год» наполнена для этих людей неким символическим смыслом в связи с Октябрьской революцией.
Вот, к примеру, что говорил украинский психоаналитик (целый доктор наук) Александр Фильц еще три года назад: «Россия распадется в 2017 году. Я для себя интуитивно наметил эту дату. Я так чувствую».
Самое поразительное, что подобную же «аргументацию» своих прогнозов давали и некоторые российские «эксперты». Так, небезызвестный Станислав Белковский также заявил, что процесс «саморазрушения» российской власти состоится в 2017 году, дав этому точно такое же «объяснение», как и вышеприведенный психоаналитик: «Почему? Не могу объяснить. Интуитивно».
Украинский дипломат Юрий Щербак пояснил, что в 2017 году Россию «постигнет Божья кара». И это радостно распространяли и западные СМИ, вещающие на нашу страну.
Не могли не включиться в этот процесс и украинские астрологи. Так, некий Влад Росс, которого все украинские СМИ любят цитировать накануне каждого Нового года, в конце 2014 года заявил, что Владимир Путин будет свергнут в 2017 году, а Россия расколется на три части.
Наконец, миллиардер Джордж Сорос до конца 2017 года обещал России «полный экономический крах».
Теперь с датами очередных «распадов России» всевозможные «эксперты» и «геополитики» стали осторожнее. Видимо, еще не придумали такую же символичную дату, как 2017-й. К примеру, все либеральные сайты с неимоверной быстротой подхватили и стали раскручивать тезис Натальи Гулевской, представляемой в качестве «российского политика»: «С Путиным или без него, Россия все равно бы дождалась очередного витка развала, но теперь это будет ускорено в разы».
То есть новую дату развала еще не определили. Соответственно, если верить украинским «геополитикам» и российским либералам, Россия должна была развалиться в 2017 году, а теперь ее развал «ускорен в разы». Значит, теперь она, вероятно, «распадется» задним числом.
Зачем распадаться? 140 млн макак в одной стране или те же макаки в удельных княжествах, какая разница.« ответить
Латвиешу патриотс атбалста 100%.« ответить
тебя глиста ни кто не спрашивает. давно ли из мартышкиной жопу вылез? яйцеголовый.« ответить
считаешь, что твои высеры вызывают смех???
да от них блевать хочется
по ним видно, что ты из себя представляешь - полное убожество
возомнил себя голубых кровей???
да ты на отрыжку пьяной обезьяны не тянешь, так выпердыш, не более
Эта тварь Шмидт или как там это отродье моисеевоещё зовут , подохнет на новый год вместе со своим выводком. Остальные просто разбегутся« ответить
Господи, чего только не пишут всякие эксперты, наберите в интернете "Крах США", "Крах доллара", вот вам пример из недавнего прошлого:« ответить
В том, что Штаты в ближайшее время «крякнут», практически никто не сомневается. Политики и крупные бизнесмены в России строят свои планы, исходя из того, что уже в 2015-2016 году мы увидим закат Pax Americana.
Русофобия это болезнь.Русофобии подвержены шизоидные личности,ущербные и обделенные духовно и физически.« ответить
Нет, не болезнь. Это вполне естественная ответная реакция на телодвижения русского мира. Почему то у нас не наблюдается не малейших произнаков не эстоно, литво, англо, германо, шведо, финно или какой нмбуль лпугой фобии. Есть над чем задуматься - не так ли, прокажённый?!« ответить
--Милиция сказала: Лёша, покуда выборы, мы их разгонять не можем.« ответить
--А после выборов их уже можно бить и сжигать? Да?
--После выборов - легко, а вот до выборов нельзя, президент у нас сказал, что будет президентом, да, то есть 3 месяца бить никого нельзя, ОМОН не впрягается, Росгвардия не впрягается, вот и вся история.
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-Смотреть на YouTube:
"YouTube заблокировал ролик Навального, всероссийская акция 28.01 состоится, а до выборов бить нельзя. Навальный LIVE"
пэдуард да утомил ты со своим анальным любимцем. в жопу он тебя дерет что ли???« ответить
ты недоумок не понимаешь, что в РФ не имеют права избираться преступники????
ты полудурок???
так и скажи тогда, что я полудурок и люблю анального.
Некоторые ребята оказались крайне политически сознательными. «Как вы относитесь к оппозиции?» — прозвучал вопрос. — «Уважительнo... », — ответил президент.« ответить