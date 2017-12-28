Подходит к концу 2017-й — год, на который многие «друзья России» на протяжении длительного времени давали всевозможные апокалиптические прогнозы. «В 2017-м Россия распадется», «К 2017 году Россия прекратит свое существование» — подобные формулировки долго были в ходу у всякого рода «предсказателей».

Десять лет назад эту фразу как заклинание повторяли на одном из украинских ток-шоу, устраиваемых в «оранжевые годы». Тогда 2017 год упоминался довольно часто в связи с тем, что именно он был определен в качестве даты выхода из Севастополя Черноморского флота России. Один медийный персонаж, позже ставший идеологом киевского Майдана 2014 года и значимой фигурой в СМИ постмайданной Украины, отталкивающе хихикая, заявил: «Да о чем вы говорите! К 2017 году России уже не будет, Россия к этому времени распадется».

Затем он повторил это на торжественном приеме, устроенном послом на Украине Виктором Черномырдиным в честь Дня России.

А потом это стало модным трендом у украинской и российской либеральной тусовки — заявлять о том, что 2017 год станет финальным годом истории России. Трудно сказать наверняка, почему именно он. Видимо, дата «17-й год» наполнена для этих людей неким символическим смыслом в связи с Октябрьской революцией.

Вот, к примеру, что говорил украинский психоаналитик (целый доктор наук) Александр Фильц еще три года назад: «Россия распадется в 2017 году. Я для себя интуитивно наметил эту дату. Я так чувствую».

Самое поразительное, что подобную же «аргументацию» своих прогнозов давали и некоторые российские «эксперты». Так, небезызвестный Станислав Белковский также заявил, что процесс «саморазрушения» российской власти состоится в 2017 году, дав этому точно такое же «объяснение», как и вышеприведенный психоаналитик: «Почему? Не могу объяснить. Интуитивно».

Украинский дипломат Юрий Щербак пояснил, что в 2017 году Россию «постигнет Божья кара». И это радостно распространяли и западные СМИ, вещающие на нашу страну.

Не могли не включиться в этот процесс и украинские астрологи. Так, некий Влад Росс, которого все украинские СМИ любят цитировать накануне каждого Нового года, в конце 2014 года заявил, что Владимир Путин будет свергнут в 2017 году, а Россия расколется на три части.

Наконец, миллиардер Джордж Сорос до конца 2017 года обещал России «полный экономический крах».

Теперь с датами очередных «распадов России» всевозможные «эксперты» и «геополитики» стали осторожнее. Видимо, еще не придумали такую же символичную дату, как 2017-й. К примеру, все либеральные сайты с неимоверной быстротой подхватили и стали раскручивать тезис Натальи Гулевской, представляемой в качестве «российского политика»: «С Путиным или без него, Россия все равно бы дождалась очередного витка развала, но теперь это будет ускорено в разы».

То есть новую дату развала еще не определили. Соответственно, если верить украинским «геополитикам» и российским либералам, Россия должна была развалиться в 2017 году, а теперь ее развал «ускорен в разы». Значит, теперь она, вероятно, «распадется» задним числом.