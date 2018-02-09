Французская актриса и зоозащитница Брижит Бардо направила письмо президенту РФ Владимиру Путину, посвященное ситуации с бездомными животными в России. Послание поступило в парижское бюро ТАСС.

Бардо обратила внимание на сообщения, согласно которым в преддверии чемпионата мира по футболу в России запланирован массовый отлов и уничтожение бездомных собак и кошек.

По словам Бардо, стерилизация этих животных является гораздо более эффективной, дешевой и гуманной мерой.

Также актрису взволновало действие российских притравочных станций, в которых, по ее словам, «беспомощные животные содержатся в тесных клетках, откуда выходят только для того, чтобы быть разорванными на куски дрессированными собаками».

Заметим полную неадекватность Бриджит Бардо в своей просьбе к президенту России. В ЕС десятилетиями действует программа истребления бездомных животных. В европейских городах нет стай бесхозных псов и колоний кошек. Такие животные отлавливаются и уничтожаются. Если Бардо это не устраивает, то пусть она вначале договорится с Макроном и Меркель ...