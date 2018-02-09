Последняя надежда Бриджит Бардо — это Путин(2)

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Владимир Бучельников
20:10 08.02.2018
Lifenews / Интересно

Французская актриса и зоозащитница Брижит Бардо направила письмо президенту РФ Владимиру Путину, посвященное ситуации с бездомными животными в России. Послание поступило в парижское бюро ТАСС.

Бардо обратила внимание на сообщения, согласно которым в преддверии чемпионата мира по футболу в России запланирован массовый отлов и уничтожение бездомных собак и кошек.

 

По словам Бардо, стерилизация этих животных является гораздо более эффективной, дешевой и гуманной мерой.

 

Также актрису взволновало действие российских притравочных станций, в которых, по ее словам, «беспомощные животные содержатся в тесных клетках, откуда выходят только для того, чтобы быть разорванными на куски дрессированными собаками».

 

Заметим полную неадекватность Бриджит Бардо в своей просьбе к президенту России. В ЕС десятилетиями действует программа истребления бездомных животных. В европейских городах нет стай бесхозных псов и колоний кошек. Такие животные отлавливаются и уничтожаются. Если Бардо это не устраивает, то пусть она вначале договорится с Макроном и Меркель ...

ТАСС / Фото
Комментарии (2)
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П у т и н 20:31 08:02:2018

ЕС десятилетиями действует программа истребления бездомных животных.
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Автор, ты тупой или провокатор. В Западной Европе все животные чипированы и в случае жестокого обращения хозяин получит огромные проблемы. А в рашке геройские полярники накормили медведицу взрывчаткой

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Саня 21:05 08:02:2018

Эти любители животных в большинстве своём неадекватны.

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

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