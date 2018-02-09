Бардо обратила внимание на сообщения, согласно которым в преддверии чемпионата мира по футболу в России запланирован массовый отлов и уничтожение бездомных собак и кошек.
По словам Бардо, стерилизация этих животных является гораздо более эффективной, дешевой и гуманной мерой.
Также актрису взволновало действие российских притравочных станций, в которых, по ее словам, «беспомощные животные содержатся в тесных клетках, откуда выходят только для того, чтобы быть разорванными на куски дрессированными собаками».
Заметим полную неадекватность Бриджит Бардо в своей просьбе к президенту России. В ЕС десятилетиями действует программа истребления бездомных животных. В европейских городах нет стай бесхозных псов и колоний кошек. Такие животные отлавливаются и уничтожаются. Если Бардо это не устраивает, то пусть она вначале договорится с Макроном и Меркель ...
ЕС десятилетиями действует программа истребления бездомных животных.« ответить
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Автор, ты тупой или провокатор. В Западной Европе все животные чипированы и в случае жестокого обращения хозяин получит огромные проблемы. А в рашке геройские полярники накормили медведицу взрывчаткой
Эти любители животных в большинстве своём неадекватны.« ответить