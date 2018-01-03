Как заявило Министерство обороны, прошлой осенью правительство постановило выделить финансирование в размере 847 тыс. евро на повышение этих пособий.
В настоящее время размер пособия составляет 100 евро, и повышено оно будет из-за удорожания жизни.
Участниками движения национального сопротивления считаются лица, которые на территории Латвии с 17 июня 1940 года по 31 декабря 1960 года участвовали в подпольной и вооруженной борьбе с оккупационными властями и воинскими формированиями, оказывали борцам материальную и другую поддержку, рискуя свободой и жизнью.
Также участниками движения национального сопротивления признаются лица, которые пропагандировали в этот период идею восстановления независимости Латвии, распространяя нелегальную прессу, активно выступали против идеологии оккупационного режима, те, кто в период с 1 января 1961 года по 4 мая 1990 года были осуждены, а затем реабилитированы за свою политическую деятельность и убеждения либо были необоснованно и принудительно помещены в лечебные учреждения.
будут очень смешные и нелепые прения« ответить
Отличная новость.,героям надо еще больше дать пособие..они это заслужили..низкий им поклон..« ответить
Возьми у них за щеку...« ответить
..за твои бабки Ваняс« ответить
Во "халява" латышам...« ответить
Щас все побегут записываться в "борцуны" национального сопротивления..
..это как и с баррикадниками.. им потом тоже пособие ..
.. в 500 Евро, что "по-боевому " у костров водку пили..
Латыши будут "подкармливать" своих..
.. ну а Русскоязычным -- только вымирание...
.. это , если только ПУТИН не спасёт....
Снова Ванятка с бредом с дивана!хахаха мы тебя вылечим....« ответить
Опять этот провокатор "Ваня"(Janis)вечно сидит на русских сайтах ...гадёнышь!« ответить
Опять свиньи русского мира визжат..хвост им прищемили латыши« ответить
Визжишь ,это-ты Ванятка- поросятка.троллище немощное тупоголоаое!« ответить
Верёвку и мыло эти подонкам!« ответить
Skaisti..laba mums valdiba..rupejas par varoņiem« ответить
ваше вымирание уже никому не остановить« ответить
ведь красной книги вымирающих наций не существует« ответить
Очень патриотично.,молодцы..теперь все видят что за уничтожение врага и их пособников тебя не забудут..« ответить
А ты никогда самого себя не спрашивал, коль уж товарищ Сталин был такой кровожадный, то КАК ДО СИХ ПОР СОХРАНИЛОСЬ СТОЛЬКО БОРЦУНОВ С РЕЖИМОМ, а?! :)« ответить
как как ...... постукивали эти борцуны друг на друга, вот и прячут мешки чк от общественности устраивая атракционы невиданной щёдрости для лошков из массовки при доме културы и кина кружка мифологии музея этнографии« ответить