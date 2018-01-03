warhead.su Просто Нюрнбергский процесс

Завтра, 4 января, правительство рассмотрит вопрос о повышении с этого года на 240 евро пособий участникам движения национального сопротивления.

Как заявило Министерство обороны, прошлой осенью правительство постановило выделить финансирование в размере 847 тыс. евро на повышение этих пособий.

В настоящее время размер пособия составляет 100 евро, и повышено оно будет из-за удорожания жизни.

Участниками движения национального сопротивления считаются лица, которые на территории Латвии с 17 июня 1940 года по 31 декабря 1960 года участвовали в подпольной и вооруженной борьбе с оккупационными властями и воинскими формированиями, оказывали борцам материальную и другую поддержку, рискуя свободой и жизнью.

Также участниками движения национального сопротивления признаются лица, которые пропагандировали в этот период идею восстановления независимости Латвии, распространяя нелегальную прессу, активно выступали против идеологии оккупационного режима, те, кто в период с 1 января 1961 года по 4 мая 1990 года были осуждены, а затем реабилитированы за свою политическую деятельность и убеждения либо были необоснованно и принудительно помещены в лечебные учреждения.