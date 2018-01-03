Пособия бывшим «лесным братьям» поднимут в три с половиной раза(41)

Лента новостей
Дождь в январском лесу Многомиллионная система э-здравоохранения обвалилась в первый день работы В Латвии наблюдается бум фальшивых метеоритов «Человек выше своих творений…» Место, где всё меняется к лучшему Дар благодарности Чудовищный рост Риги и планы экспансии в регионы Бриедис против Усика: пока только слова Прогноз: в Латвии начнется стремительный рост зарплат
Eще в разделе
Чудовищный рост Риги и планы экспансии в регионы Крик о помощи: девушка пытается найти отца, пропавшего без вести во время праздников Возмущенный патриот: у латвийских мужчин совести совсем не осталось?! Мать жестоко убитого Эгила: адвокат меняет черное на белое, еще ничего не закончилось Большинство латвийцев за единую политику безопасности и обороны в ЕС
warhead.su Просто Нюрнбергский процесс
Тимур Пушкарев
14:21 03.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Завтра, 4 января, правительство рассмотрит вопрос о повышении с этого года на 240 евро пособий участникам движения национального сопротивления.

Как заявило Министерство обороны, прошлой осенью правительство постановило выделить финансирование в размере 847 тыс. евро на повышение этих пособий.

 

В настоящее время размер пособия составляет 100 евро, и повышено оно будет из-за удорожания жизни.

 

Участниками движения национального сопротивления считаются лица, которые на территории Латвии с 17 июня 1940 года по 31 декабря 1960 года участвовали в подпольной и вооруженной борьбе с оккупационными властями и воинскими формированиями, оказывали борцам материальную и другую поддержку, рискуя свободой и жизнью.

 

Также участниками движения национального сопротивления признаются лица, которые пропагандировали в этот период идею восстановления независимости Латвии, распространяя нелегальную прессу, активно выступали против идеологии оккупационного режима, те, кто в период с 1 января 1961 года по 4 мая 1990 года были осуждены, а затем реабилитированы за свою политическую деятельность и убеждения либо были необоснованно и принудительно помещены в лечебные учреждения.

LETA / Фото
Комментарии (41)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
321 14:23 03:01:2018

будут очень смешные и нелепые прения

« ответить
Profile_default
ваня 14:24 03:01:2018

Отличная новость.,героям надо еще больше дать пособие..они это заслужили..низкий им поклон..

« ответить
Profile_default
ыыы 14:28 03:01:2018

Возьми у них за щеку...

« ответить
Profile_default
Во "халява" латышам... 17:26 03:01:2018

..за твои бабки Ваняс

« ответить
Profile_default
СОВЕТНИК БОГА 17:34 03:01:2018

Во "халява" латышам...
Щас все побегут записываться в "борцуны" национального сопротивления..
..это как и с баррикадниками.. им потом тоже пособие ..
.. в 500 Евро, что "по-боевому " у костров водку пили..
Латыши будут "подкармливать" своих..
.. ну а Русскоязычным -- только вымирание...
.. это , если только ПУТИН не спасёт....

« ответить
Profile_default
Иван 18:04 03:01:2018

Снова Ванятка с бредом с дивана!хахаха мы тебя вылечим....

« ответить
Profile_default
ВАСЯ 20:04 03:01:2018

Опять этот провокатор "Ваня"(Janis)вечно сидит на русских сайтах ...гадёнышь!

« ответить
Profile_default
ваня 21:17 03:01:2018

Опять свиньи русского мира визжат..хвост им прищемили латыши

« ответить
Profile_default
Иван 21:54 03:01:2018

Визжишь ,это-ты Ванятка- поросятка.троллище немощное тупоголоаое!

« ответить
Profile_default
Гражданин латвии 14:26 03:01:2018

Верёвку и мыло эти подонкам!

« ответить
Profile_default
dainis.. 14:26 03:01:2018

Skaisti..laba mums valdiba..rupejas par varoņiem

« ответить
Profile_default
ин-на 15:10 03:01:2018

ваше вымирание уже никому не остановить

« ответить
Profile_default
ин-на 15:11 03:01:2018

ведь красной книги вымирающих наций не существует

« ответить
Profile_default
ваня 14:30 03:01:2018

Очень патриотично.,молодцы..теперь все видят что за уничтожение врага и их пособников тебя не забудут..

« ответить
Profile_default
Ты суслика видишь? 15:26 03:01:2018

А ты никогда самого себя не спрашивал, коль уж товарищ Сталин был такой кровожадный, то КАК ДО СИХ ПОР СОХРАНИЛОСЬ СТОЛЬКО БОРЦУНОВ С РЕЖИМОМ, а?! :)

« ответить
Profile_default
хероичская эпопейя 19:48 03:01:2018

как как ...... постукивали эти борцуны друг на друга, вот и прячут мешки чк от общественности устраивая атракционы невиданной щёдрости для лошков из массовки при доме културы и кина кружка мифологии музея этнографии

« ответить
1234

Мнение
F9087644e3db-col15
Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (7)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV