Пособия — не роскошь…

На какую помощь смогут претендовать в нынешнем году рижане–пенсионеры? — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Прежде всего уточним, кто в глазах столичного муниципалитета в принципе считается рижанами. Это люди, задекларировавшие место жительства на территории Риги не менее чем за 12 месяцев до обращения за помощью. Но и при этом помощь не предоставляется автоматически: каждый случай городская социальная служба рассматривает индивидуально.

В первых числах на муниципальном сайте Riga.lv появилась информация о том, на какую помощь от самоуправления могут претендовать рижане. Следует отметить, что пособия, которые предоставляет Рижская дума, достаточно разнообразны: единовременные и регулярные, как помощь при ЧП или в виде подарка в честь радостного события и т. д. Из всего этого многообразия мы для нашего выпуска выбрали то, что так или иначе может касаться людей пред— и пенсионного возраста.

Разовые пособия

Единовременное пособие пожилые рижане могут получить, в частности, по такому радостному поводу, как столетний юбилей: город в торжественной обстановке дарит юбиляру 150 евро. К тому же это пособие юбиляр будет получать каждый последующий свой день рождения. Материальное положение юбиляров не учитывается.

Единовременные пособия также выплачиваются и по печальным поводам:

* инвалидам — на расходы по приспосабливанию жилья к своим нуждам (до 2134,31 евро — в зависимости от фактических издержек), а также для установки подъемника в подъезде (до 5165 евро);

* людям, оказавшимся в экстремальной ситуации (например, потерявшим имущество при пожаре или наводнении). Размеры пособия определяет социальный работник после тщательного ознакомления со всеми обстоятельствами случившегося;

* родственникам умершего рижанина (независимо от имущественного положения заявителя) — помощь на погребение до 426,86 евро, однако из этой суммы вычитается пособие на погребение, полученное от Государственного агентства социального страхования. Для получения пособия в Рижскую социальную службу необходимо подать все документы, подтверждающие расходы за последние три месяца.

Пособие по GMI

Также предоставляется пособие по обеспечению GMI (гарантированного минимального дохода). В Латвии GMI составляет 49,80 евро на человека, но при этом не учитываются ни возраст человека (взрослый или ребенок), ни состояние здоровья, ни уровень доходов (работающий или пенсионер) и т. д. Считая этот принцип уравниловки неприемлемым и не соответствующим реальной ситуации в стране, Рига установила свои нормы, согласно которым уровень GMI для жителей составляет, в частности, для пенсионеров и инвалидов 128,06 евро (сравним: для совершеннолетних, трудоспособных рижан — 56,91 евро, для детей — 64,03 евро).

Претендовать на пособие по обеспечению GMI могут рижане, материальное положение которых соответствует статусу «нуждающийся» и чьи доходы ниже уровня GMI. Разъяснение по каждой конкретной ситуации дадут в Рижской социальной службе.

Жилищное пособие

Предоставляется для помощи в оплате найма квартиры и коммунальных услуг — в случае, если после оплаты счетов за квартиру, газ и электричество у заявителя остается денег меньше, чем сумма GMI (см. выше). Счета за кабельное телевидение и интернет не учитываются.

Право на получение жилищного пособия имеют одинокие люди, у которых доход в течение последних трех месяцев не превышал в среднем 355,72 евро в месяц, а для семьи, состоящей из двух или более человек, не превышал 284,57 евро на одного человека в месяц. Но при этом в информации РД особо подчеркивается: расходы в счетах должны соответствовать нормативам Рижской социальной службы. Чтобы определить, имеет ли человек право на жилищное пособие, и если да, то в каком объеме, социальные работники учитывают множество нюансов:

* своя у человека квартира или арендованная;

* сколько должно приходиться на человека потребленного газа, воды, электроэнергии;

* отапливается жилье централизованно или надо закупать дрова и уголь;

* имеется ли у заявителя другая собственность (в этом случае жилищное пособие не предоставляется) и др.

Таким образом, человек не может сам определить, имеет ли он право на жилищное пособие и в каком объеме, это определяют специалисты социальной службы.

Пособия по уходу за здоровьем

Пенсионеры (как по старости, так и по инвалидности), а также получатели пособия по государственному социальному обеспечению имеют право:

на пособие на покрытие обязательного пациентского взноса — до 71,14 евро в год;

пособие на оплату части расходов по приобретению лекарств и медицинских средств, включенных в список компенсируемых медикаментов по фактическому расходу;

пособие на приобретение средств, используемых при инконтиненции (недержание кала и мочи) и/или наличии мочевыводящего катетера, если они необходимы вследствие заболевания и если при этом заявитель не получает их в качестве медицинской компенсации. Общая сумма пособия — до 341,49 евро в год.

Право на получение указанных выше пособий имеют люди, если их средний доход в течение последних трех месяцев не превышал 192,09 евро в месяц на каждого члена семьи, а для отдельно проживающего получателя пенсии (по старости или по инвалидности) не превышал 234,77 евро в месяц. Учитываются доходы после уплаты налогов.

Пособие на оплату транспорта инвалидам

Пособие до 284,57 евро в год можно получить людям с инвалидностью, которые не имеют возможности пользоваться общественным транспортом;

до 71,14 евро в месяц полагается на транспортные расходы лицам с почечной недостаточностью, которым необходим гемодиализ.

Эти виды пособия выделяются без оценки материального положения заявителя. Важно лишь, чтобы он был задекларирован в Риге.

Репрессированным лицам раз в год выплачивается пособие в размере 75 евро.

Уход по месту жительства

Людям, которые из–за болезни, в силу возраста или функциональных нарушений не в состоянии себя обслужить, но хотят оставаться в привычной домашней обстановке, выплачивается пособие для обеспечения ухода на дому. Размеры его определяются в каждом случае социальным работником индивидуально.

Если человек в силу возраста или функциональных нарушений не может выполнять повседневные домашние работы, ухаживать за собой, если он живет один или если проживающие вместе с ним члены семьи по причине возраста, состояния здоровья или занятости не могут обеспечить необходимый уход, он может получить услуги по уходу на дому:

* в виде непосредственной услуги;

* в виде материальной поддержки;

* в виде услуги сопровождающего–ассистента;

* в виде услуги «кнопка безопасности»;

* в виде доставки горячих обедов на дом.

Кроме того, совершеннолетние лица, в т. ч. лица пенсионного возраста, люди с инвалидностью, безработные, могут бесплатно получить услуги муниципальных дневных центров (ДЦ): проводить свободное время, налаживать социальные связи, участвовать в различных индивидуальных или групповых занятиях и т. д. В Риге работает также несколько специализированных дневных центров ухода для людей, страдающих старческим слабоумием.

Если объем услуг по месту жительства лица (уход на дому) или максимально близко к нему (дневной центр ухода) недостаточен, лица пенсионного возраста и лица с инвалидностью могут получить услугу длительного социального ухода и социальной реабилитации (пансионата).

И ещё…

Комитет по социальным вопросам Рижской думы утвердил поправки к обязательным правилам думы, предусматривающие расширение возможностей получения социальных пособий для некоторых групп населения. В их числе проживающие в Риге пенсионеры.

Так, если после покрытия всех расходов на лечение в больнице и платежей за квартиру у человека остается меньше гарантированного минимального уровня доходов (198,06 евро), рижанин–пенсионер может претендовать на пособие на покрытие пациентского взноса за получение оплачиваемой государством медицинской помощи в больнице. По расчетам департамента благосостояния, этой возможностью могут воспользоваться около 1000 горожан.

Подготовила Марина БЛУМЕНТАЛЬ.