Россия не собирается нападать на «бедные» страны Балтии, чтобы понять это, достаточно потратить один час на изучение военной доктрины РФ, которая направлена на обеспечение национальной безопасности страны в случае агрессии против нее со стороны иностранного государства, заявил посол РФ в Дании Михаил Ванин в комментарии газете Berlingske.
Российский дипломат подчеркнул, что заявления датского правительства и политических партий, которые, принимая план по увеличению оборонных расходов страны, ссылались на якобы исходящую от России угрозу, похожи на сюрреализм.
«Россию выставляют как корень зла в Европе, Прибалтике и во всем мире. Но вполне очевидно, что Россия никогда не вынашивала агрессивных планов в отношении европейских столиц и стран — членов НАТО», — заявил посол.
Парламент Дании одобрил в конце января план увеличения оборонных расходов королевства, согласно которому военный бюджет в ближайшие шесть лет получит дополнительно 12,8 миллиарда крон (2,14 миллиарда долларов). Предполагается, что к 2023 году Дания будет тратить на оборону 1,3% от своего ВВП по сравнению с нынешними 1,17%. Комментируя план, глава датского правительства Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что «исходящая со стороны России угроза реальна, и она нарастает».
Из выделяемых средств 1,4 миллиарда крон (233 миллиона долларов) пойдут на борьбу с киберугрозами. На 50% будет увеличено финансирование международных операций, участником которых является Дания. План также предполагает создание новой бригады численностью 4 тысячи солдат, оснащенной новым вооружением. Численность ВС Дании будет увеличена с 20 до 20,7 тысячи человек, ежегодное число призывников — с 4 до 4,5 тысячи.
По словам российского посла, размер военного бюджета Дании — внутреннее дело страны, однако дискуссия, сопровождавшая принятие бюджета, когда сторонники его увеличения говорили об угрозе со стороны РФ, вынуждают российскую сторону выступить с комментарием. Ванин призвал датских политиков и экспертов потратить час своего времени, чтобы изучить военную доктрину РФ.
«Тогда они поймут, что Россия не собирается нападать на «бедные» государства Балтии и НАТО в целом. Военная доктрина РФ направлена исключительно на обеспечение национальной безопасности страны в случае агрессии против страны от иностранного государства», — заявил Ванин.
Посол отметил, что на протяжении нескольких лет со стороны США звучат «исключительно провокационные и безосновательные заявления» о якобы неминуемой войне на европейском континенте, цель которых — создать нестабильность и атмосферу недоверия.
«Европейцы регулярно погибают от рук террористов на улицах европейских городов, однако от рук «злых русских» не погиб ни один датчанин, и наши страны никогда не воевали. Так кто же на самом деле представляет угрозу для Дании и датчан?» – отметил посол, который в прошлом году в интервью Berlingske напрямую обвинил власти Дании в русофобии.
Ванин отметил, что именно Дания, Латвия, Литва, Эстония и Польша задают истеричный русофобский тон в Европе. Другие государства Европы, по его словам, ведут себя более конструктивно.
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Пока есть такая страна выродков и нелюдей Россия мира не будет и всем надо готовится к войне« ответить
Пока есть такие сцыкуны бандеры как ваня , то такая дебильная пропаганда будет литься из их вонючих ртов .« ответить
даже если через 100 лет нападёт Россия ты уже не увидешь , но готовся . не всех дураков на войне убило« ответить
Пока есть такие сцыкуны бандеры как ваня , то такая дебил-ная пропаганда будет литься из их вонючих ртов .« ответить
Уродец! Смени пластинку бот« ответить
Руссофобы самые уважаемые люди« ответить
агрессии против нее со стороны иностранного государства Ukraini?« ответить
Dāņi ir gudra nācija, par Krievijas draudiem viņiem taisnība. Malači!« ответить
Tu esi tas suns kurš te vaukšķ ?« ответить
Krievija ir ES ienaidnieks!« ответить
до чего люди глупы,всё готовятся к войне и наверно успокоятся,когда на земле не останется ни одного человека,всё им мало,всё бодаются,да остановились-бы,уже стоим на краю пропасти !!!« ответить