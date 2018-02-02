Дания, страны Балтии и Польша задают истеричный русофобский тон в Европе, заявил посол России в Дании Михаил Ванин.

Россия не собирается нападать на «бедные» страны Балтии, чтобы понять это, достаточно потратить один час на изучение военной доктрины РФ, которая направлена на обеспечение национальной безопасности страны в случае агрессии против нее со стороны иностранного государства, заявил посол РФ в Дании Михаил Ванин в комментарии газете Berlingske.

Российский дипломат подчеркнул, что заявления датского правительства и политических партий, которые, принимая план по увеличению оборонных расходов страны, ссылались на якобы исходящую от России угрозу, похожи на сюрреализм.

«Россию выставляют как корень зла в Европе, Прибалтике и во всем мире. Но вполне очевидно, что Россия никогда не вынашивала агрессивных планов в отношении европейских столиц и стран — членов НАТО», — заявил посол.

Парламент Дании одобрил в конце января план увеличения оборонных расходов королевства, согласно которому военный бюджет в ближайшие шесть лет получит дополнительно 12,8 миллиарда крон (2,14 миллиарда долларов). Предполагается, что к 2023 году Дания будет тратить на оборону 1,3% от своего ВВП по сравнению с нынешними 1,17%. Комментируя план, глава датского правительства Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что «исходящая со стороны России угроза реальна, и она нарастает».

Из выделяемых средств 1,4 миллиарда крон (233 миллиона долларов) пойдут на борьбу с киберугрозами. На 50% будет увеличено финансирование международных операций, участником которых является Дания. План также предполагает создание новой бригады численностью 4 тысячи солдат, оснащенной новым вооружением. Численность ВС Дании будет увеличена с 20 до 20,7 тысячи человек, ежегодное число призывников — с 4 до 4,5 тысячи.

По словам российского посла, размер военного бюджета Дании — внутреннее дело страны, однако дискуссия, сопровождавшая принятие бюджета, когда сторонники его увеличения говорили об угрозе со стороны РФ, вынуждают российскую сторону выступить с комментарием. Ванин призвал датских политиков и экспертов потратить час своего времени, чтобы изучить военную доктрину РФ.

«Тогда они поймут, что Россия не собирается нападать на «бедные» государства Балтии и НАТО в целом. Военная доктрина РФ направлена исключительно на обеспечение национальной безопасности страны в случае агрессии против страны от иностранного государства», — заявил Ванин.

Посол отметил, что на протяжении нескольких лет со стороны США звучат «исключительно провокационные и безосновательные заявления» о якобы неминуемой войне на европейском континенте, цель которых — создать нестабильность и атмосферу недоверия.

«Европейцы регулярно погибают от рук террористов на улицах европейских городов, однако от рук «злых русских» не погиб ни один датчанин, и наши страны никогда не воевали. Так кто же на самом деле представляет угрозу для Дании и датчан?» – отметил посол, который в прошлом году в интервью Berlingske напрямую обвинил власти Дании в русофобии.

Ванин отметил, что именно Дания, Латвия, Литва, Эстония и Польша задают истеричный русофобский тон в Европе. Другие государства Европы, по его словам, ведут себя более конструктивно.