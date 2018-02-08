То, что мы знали уже много лет, наконец–то получило свое «вещественное» выражение. Николай Дмитриевич Колотило, радушный хозяин благословенной «Колотиловки», стал одним из героев сборника «Послы культуры Латвии», изданного к 100–летию страны.

Альбом формата А4, с яркой красной обложкой, выпущенный под эгидой Министерства культуры обществом SadraudzIba. Туда включены очерки об известных в стране людях, представителях нацменьшинств, общественных деятелях, отличившихся на ниве культуры. Среди них — наш Дмитрич.

О его доброте, щедрости и гостеприимстве ходят легенды. Да и каждый из нас, кому посчастливилось хоть раз побывать в необычном, полном разных диковинок комплексе отдыха «Колотиловка», смог ощутить их на себе. Такие качества уже сами по себе — признак культуры в человеке.

Актеры, певцы и поэты

Трудно представить гастролирующего в Латвии артиста, музыканта, театр, которые бы после выступлений не поехали по приглашению хозяина в «Колотиловку». Лучшее свидетельство тому — фотографии, которыми увешаны все стены в колотиловских «теремах». На них — известнейшие в прежнем Союзе и в нынешней России, в других странах артисты, певцы, искусствоведы, инструменталисты. То, что здесь с удовольствием отдыхают после спектакля актеры театров — это как будто естественно, но и Кубанский казачий хор, и певица Евгения Смольянинова, и педагог, искусствовед и музыкант Михаил Казиник в каждый свой приезд отдают дань этому чудесному месту в «Рукишах».

«Колотиловку» давно облюбовали писатели и поэты — я сама впервые побывала здесь в начале 2000–х как член Международной ассоциации писателей и публицистов (МАПП), Мы приехали к Дмитричу, чтобы провести презентацию самого первого своего сборника «Планета поэтов» и отдохнуть от трудов. И с того самого раза я влюбилась в это тихое место в Саласпилсском районе в садоводческом товариществе «Рукиши», окруженное густым хвойным лесом, где прекрасно дышится, думается, дружится и отдыхается.

Музеи и праздники

Николай Дмитриевич, встречая гостей, обычно варит уху, запекает в фольге картошку, достает свои великолепные соленья… А в устройстве своего чудесного местечка его фантазии поистине нет предела! У него и старинная повозка здесь есть, и разные забавные «музеи», «избушка на курьих ножках» стоит, и домики на деревьях устроены, фигуры сказочных гномиков сидят и стоят повсюду, даже на Луне, висящей над колотиловским прудом, есть, конечно, и Белоснежка. Ретротехника, недавнее увлечение хозяина, органично вписалась в эту местность, гигантских размеров лошадь, куда можно подняться по лестнице, стоит на третьем участке — на забаву детям и взрослым. На новом, третьем участке устроена над вторым прудом изящная сцена, где в теплое время года проходят разные выступления.

Объединение украинских обществ Латвии (всего таких у нас 16) проводило здесь свои праздники с концертами — День независимости Украины, Праздник борща (этому блюду уже 300 лет), День казацкого кулеша. Зеленеет по весне калиновая аллея, которую посадили украинцы вместе с Дмитричем, в жилах которого течет и украинская, и белорусская, и русская кровь.

А уж как весело отмечают здесь каждый год Крещение! Николай Дмитриевич чтит православные традиции и принимает еще с Сочельника, накануне, любителей крещенских купаний в проруби. Ведь если в Риге температура плюсовая, в лесном массиве пруд всегда замерзший.

Вот и на этот раз он встречал своих гостей рюмочкой легендарной хреновухи собственного изготовления и домашними соленьями. В волшебных колотиловских теремах, стоящих посреди леса, жарко топились русские бани на дровах, в покрытом льдом пруду, питающемся подземными ключами, были устроены проруби с лесенками.

Гости от души парились, а после бежали к проруби, чтобы с удовольствием окунуться в ледяную воду. Трижды погрузившись, выныривали с шумом и плеском. Кто–то потом поднимался по лесенке к горячей японской ванне «фураке», стоящей на помосте во дворе, и оттуда озирал красивые окрестности, задерживая взгляд на вершинах вечнозеленых деревьев… Иные посещали забавные колотиловские «музеи». По широкому пространству между теремами перемещались исключительно в купальных костюмах. Пар шел от разогретых тел… Радостно всем было, весело! А потом возвращались в терем, чтобы потанцевать под живую музыку в исполнении голосистого Руслана.

Многие фанаты крещенских купаний друг друга знали — ведь из года в год собираются они здесь на этот чудесный праздник…

«Чтобы все возвращались и у всех была работа…»

А вот что можно прочесть о Николае Дмитриевиче в «официальном» сборнике минкультуры:

— Энергичный и предприимчивый Николай Колотило, окончив строительный техникум, возводил в районе Адажи дома, школы и строительные комплексы. Он никогда не участвовал в политических дискуссиях, не получил латвийского гражданства, но считает себя патриотом Латвии.

Еще в 1989–м он приобрел участок земли в товариществе «Рукиши» и возвел первую финскую баню — ему нравилось после рабочей недели попариться с друзьями в тихом месте недалеко от Риги. А потом вырыл в этом месте пруд, питающийся подземными ключами. Приобрел еще один участок земли и устроил русские парные бани. Буйная фантазия хозяина опережала его весьма скромные финансовые возможности, но он упорно шел к своей цели. Колотило зачастую использовал в строительстве уже бывшие в употреблении дерево и камень, которые ничуть не становились от этого хуже.

Он считает, что это большая удача в жизни, счастье — заниматься любимым, приятным делом и каждый раз дарить радость другим людям. У него бывают и самые обычные посетители, и заметные в обществе персоны, известные личности. Побывали здесь и Ивар Калниньш, и чемпион мира фигурист Евгений Плющенко, и актер Максим Галкин, и еще множество других. А еще раз в год в «Колотиловке» собирается Рижский дипломатический клуб. Члены клуба посадили аллею сирени, которая встречает подъезжающих к комплексу.

Николай Колотило считает, что скупость, зависть и недоброжелательность — это самые разрушительные болезни души. Он принимает у себя гостей из разных стран, устраивает им экскурсии по своему комплексу и рассказывает о Латвии.

К вековому юбилею Латвии он желает стране и ее народу, чтобы у руля государства стояли профессионалы, чтобы уехавшие возвращались домой, люди были бы достойно материально обеспечены и чтобы у них была работа, чтобы все платили налоги. Тогда, он считает, родятся новые, плодотворные идеи и в стране начнется подъем. А бедность не способствует никакому росту — ни материальному, ни духовному, ни культурному…

Вот такой он, наш Дмитрич!

Наталья ЛЕБЕДЕВА.