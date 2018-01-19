Посол Латвии: НАТО — страховка для государства(4)

Лента новостей
Интернету предрекли скорое разрушение Как трое геев сумели победить российскую власть США наносят массированные авиаудары в 100 километрах от России МИД РФ обвинил посольство США в дестабилизации России Жириновский похвалил секс-клип ульяновских курсантов. «Это надо поощрять!» Посол Латвии: НАТО — страховка для государства МИД России: ситуация с реформой образования Латвии у нас на контроле Латвию покинули 100 тысяч человек с высшим образованием Свиристелькин поцелуй
Eще в разделе
Вейонис засомневался в добросовестной работе латвийских судов Бондарс заявил, что почти все латвийские СМИ куплены Ушаковым Евродепутат об ошибках ЕС: все это я слышала в СССР Безобидное гавканье Латвии на Путина Ушаков сравнил Жданок с Домбравой
LETA
Герман Бергер
21:48 18.01.2018
Политика / Политики

Посол Латвийской Республики в России Марис Риекстиньш в интервью ТАСС сравнил НАТО со страховой компанией, которая должно будет помочь этой прибалтийской стране в случае ее гипотетического конфликта с РФ.

«НАТО как оборонительный альянс схож немного со страховой компанией, то есть когда вы покупаете страховку, вы не хотите сломать ногу. Но если вдруг это случится, вы знаете, что ваши проблемы будет решать компания. То же самое с НАТО: это компания, которая прорабатывает разного рода сценарии, более или менее реальные. Планы прорабатываются на случай, если эскалация между НАТО и РФ будет иметь место»», — указал дипломат.

 

При этом Риекстиньш подчеркнул, что предположения о возможном конфликте РФ и НАТО «не имеют под собой никакой серьезной почвы». «А альянс, конечно, работает над разными сценариями», — добавил он.

 

На уточняющий вопрос ТАСС об обеспокоенности властей Латвии возможной войной с РФ, посол отметил, что «есть определенные опасения, повод для этих опасений — события, которые были на Украине».

 

«Плюс нежелание российской стороны делиться информацией о своих военных учениях в нашем регионе. 4-5 тыс. военных стран НАТО никоим образом не могут восприниматься в России как угроза. Кто-то думает, что эти 4 тыс. пройдут через границу в Псков, в Новгород, в Москву. Это несерьезно, я не вижу причин, почему Россия должна делать из этого проблему, это не угроза вам», — подчеркнул посол.

ТАСС / Фото
Комментарии (4)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 22:04 18:01:2018

Tā kā nav ko brēkt, ka NATO apdraud Krieviju, tas tikai ir Latvijas, Lietuvas, Igaunijas drošības garants.

« ответить
Profile_default
Ой не верю! 22:26 18:01:2018

У страховой компании всегда находятся всяческие причины отказать в страховом случае.

« ответить
Profile_default
Да 22:44 18:01:2018

Как бы эта страховка для всего народонаселения не обернулась петлёй из пеньковой верёвки.

« ответить
Profile_default
сергей иванов 23:27 18:01:2018

в случае смерти населения от ответного удара России,кому достанется страховка?????этот бред расчитан на тупоголовых баранов,коих в "великой республики"предостаточно

« ответить

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (11)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV