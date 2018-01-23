Посол Латвии в России Марис Риекстиньш сообщил, что весной текущего года состоится первое заседание возобновленной Российско-латвийской комиссии по сложным историческим вопросам. Стоит напомнить, что прошлые попытки историков наладить двусторонний диалог в таком формате закончились демаршем Латвии.

Михаил ДЕМУРИН, политический аналитик, публицист, чрезвычайный и полномочный посланник II класса:

Я думаю, что для России совместная работа российских и латвийских историков абсолютно не приоритетна и малополезна. Именно Латвия наиболее заинтересована в работе этой комиссии. В принципе, если бы между нашими государствами были добрые отношения, Латвия учитывала бы наши обоснованные озабоченности в Прибалтике по военно-политическим и правозащитным вопросам, а от самих латвийских историков можно было бы ожидать хотя бы минимальной честности, можно было бы и рассмотреть их просьбы об историческом сотрудничестве.

Однако сегодня латвийская сторона выступает в качестве одного из основных бойцов западной антироссийской коалиции. Любые исторические факты и документы будут интерпретированы в Риге во вред России. Поэтому не надо идти на поводу у латышей.

В России немало мягкотелых историков, которые ради похвалы то ли с Запада, то ли от либеральных кругов нашей страны хотят показать свою так называемую «открытость», некую повышенную расположенность к сотрудничеству. Но это дело бесперспективное с точки зрения наших сегодняшних задач. Даже вредоносное.

Конкретный пример такой вредоносности — это история сотрудничества российских и литовских историков по созданию сборника «СССР и Литва в годы Второй мировой войны». Там главным редактором была историк Наталья Лебедева, активная симпатизантка польских и литовских сил в нашем научном сообществе. В результате недосмотра Александра Огановича Чубарьяна этот сборник вышел с утверждениями о так называемой оккупации Советским Союзом Прибалтики в 1940 году. Чубарьян, когда это всё увидел, вынужден был внести поправки, давал специальные интервью, где приходилось оправдываться и говорить, что мнение о так называемой оккупации — это частное мнение одного историка. Так оно и было, но в результате вот такого, с позволения сказать, «сотрудничества» в сборник, выпущенный под эгидой Российской академии наук, была внесена антиисторическая, вредная для России трактовка. Вот и решайте, готовы наши историки к напористой работе с политическими оппонентами или не готовы. На мой взгляд, не готовы.

Главное же, повторю это еще раз, заключается в том, что современные политические обстоятельства не дают никаких оснований идти навстречу латышам.

Латвия и историческая наука — вещи несовместимые.

Когда я был советником-посланником нашего посольства в Латвии, я участвовал в первом заседании такой комиссии. Не помню уже, на этом ли заседании, в котором участвовали Александр Чубарьян и [бывший президент Латвии] Вайра Вике-Фрейберга, или несколько позже, но речь зашла о том, как назвать определенный раздел будущего возможного совместного исторического труда по предвоенному периоду. Латвийская сторона предложила название «Документы, подтверждающие советскую оккупацию Латвии». Российская сторона обоснованно предложила дать научное название «Документы 1939–1940 годов». Оказалось, однако, что латвийские историки не могут на это пойти, так как строят свою работу в соответствии с декларацией Сейма Латвии об оккупации. Другими словами, над ними довлеют политические установки.

Это абсолютно политизированное, насквозь пронизанное латвийскими спецслужбами и МИД сообщество, выполняющее конкретную политико-идеологическую задачу. Честными историческими исследованиями там и не пахло.

Именно поэтому, на мой взгляд, уважения они, за редким исключением, не заслуживают, а сотрудничать с ними — только работать себе во вред.

Михаил МЕЛЬТЮХОВ, доктор исторических наук, автор работ о превентивной войне Германии против СССР:

Любые межгосударственные комиссии по вопросам истории — это внешнеполитические акции. Не имея отношения к МИД Российской Федерации, вряд ли я могу верно оценить нужность такого шага. И уж тем более с трудом представляю себе, что наша страна в принципе может получить от этого.

С точки зрения профессионального историка все подобные комиссии никакого значения не имеют. Что, кстати, и подтверждается результатами всех предыдущих подобных комиссий. Это всё политические игры, в ходе которых используются те или иные исторические события.

Я считаю, что выгоднее всесторонне и максимально полно исследовать историю нашей страны. Если же говорить об истории внешней политики России (в данном случае СССР), то тут нашей общей позицией должно быть только одно: всё, что идет на пользу нашей стране, является правильным. А если кто-то с этим не согласен, значит, он может спокойно «идти лесом», и как можно дальше. Но в любом случае в основе нашей позиции должны лежать конкретные факты и документы. В этом случае количество желающих поспорить, как правило, резко сокращается. Я думаю, Вы не хуже меня знаете, что существуют законы ведения публичной дискуссии, вот их и следует использовать для продвижения нашей точки зрения.

Армен ГАСПАРЯН, российский историк, радиоведущий и общественный деятель:

Есть хорошая поговорка: лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Если есть возможность найти какой-то конструктивный путь для решения сложных вопросов, то, конечно, это нужно приветствовать.

Другой вопрос — будет ли всё снова упираться в изначально тупиковую позицию, которую занимают латвийские историки. Для них есть определенные доминанты — это 1939 год, 1940 год и 1944 год, признание 15‑й и 17‑й дивизий СС героями национально-освободительной борьбы и так далее.

Естественно, при такой точке зрения никакого конструктива от работы Комиссии можно не ждать.

Но есть моменты, по которым в принципе историки двух стран могут договориться и построить нормальный, вменяемый диалог. Я имею в виду период с 1945‑го по 1990 год. Восстановление Прибалтики после войны, развитие промышленности, искусства, культуры. На этих направлениях всё-таки стоит ожидать некоторого прорыва.

Что же относится к событиям с 1939‑го по 1944 год, то я не знаю, о каком конструктиве здесь может идти речь. Вы видели последние исторические книги, которые выходили в Латвии? О том, например, что русские виноваты в Холокосте? Очень сложно на такой основе о чём-то договариваться.

Напомним, что Российско-латвийская комиссия историков была создана в 2010 году для совместного изучения спорных вопросов общего исторического прошлого. Однако за годы сотрудничества сторонам не удалось достичь каких-либо результатов. По словам руководителя исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимира Симиндея, не был даже издан первый сборник документов по межвоенным культурным связям Латвии и СССР.

В сентябре 2014 года латвийская сторона в одностороннем порядке прекратила сотрудничество. Сопредседатель Комиссии Антоний Зунда тогда объяснил, что с учетом введенных против России санкций Латвия не видит возможности сотрудничать с российскими историками. Однако уже в 2015 году Рига «оттаяла» и указала на возможность возобновления работы Комиссии. В связи с этим российские исследователи передали Латвии около 2,5 тысячи листов материалов из Архива внешней политики РФ, но сотрудничество так и не было возобновлено.