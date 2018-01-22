Полномочный посол Российской Федерации в Латвии Евгений Лукьянов в интервью программе Латвийского радио 4 пояснил, что Латвия в 1940-м году была не оккупирована, а инкорпорирована.

— На прошлой неделе МИД России прошелся очень острой критикой по закону о статусе участника Второй мировой войны. Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что это не останется не только безответным, но и будет всячески развиваться в негативном для Латвии ключе, — это неточная цитата, но суть моего вопроса очевидна: прокомментируйте, пожалуйста, слова госпожи Захаровой относительно того, что это не остантеся без ответа.

— Во-первых, госпожа Захарова — она официальный представитель МИДа России, а я просто посол России. [...] Поэтому все, что сказала Захарова, я просто повторю и порассуждаю. Но комментировать Захарову я не буду, потому что это просто некорректно. Это другая этика, но она — существует. Потому что это официальное заявление МИДа России. Это позиция страны.

— Все понятно.

— Ну, что значит, «не останется без ответа». Безусловно, мы не будем вносить в нашу думу законопроект о приравнивании кого-то кому-то. У нас понятие ветерана войны совершенно четко определено законодательно уже много лет назад, и статус ветерана Второй мировой войны понятен и прозрачен. В случае с Латвией все сложнее. В Латвии вообще все непросто. Потому что для того, чтобы понять и необходимость этого закона, и желание принять этот закон, нужно ответить на простой вопрос. На очень простой вопрос. И на этот вопрос ответ однозначный: Латвия в войне не участвовала. Участвовали в военных действиях в период с 1941 по 1945 годов отдельные жители, граждане Советского союза. Так? Потому что к моменту нападения гитлеровцев Латвийская ССР уже существовала, и все жители этой территории были гражданами Советского союза.

— Это совпадает с тем, что говорит латвийский МИД и министр — Латвия в войне не участвовала.

— Да, не участвовала, абсолютно. Кстати, в результате этого сразу возникает вопрос, как она могла быть оккупирована?.. Ну вот. Но это другой вопрос.

— Согласно официальной доктрине, Латвия сначала была оккупирована сначала в 1940 году Советским союзом, затем в 1941 году фашистской и нацистской Германией.

— Согласно доктрине, это все так. Но «оккупация» — это такой термин, который применим в случае победоносного окончания войны. Советский союз с Латвией не воевал в 1940 году. И территория была инкорпорирована, а не оккупирована. Вот немцами она была оккупирована — это совершенно точно. А потом она освобождалась советскими войсками от гитлеровской оккупации. Именно поэтому я — сын солдата победителя.

А для того, чтобы спросить у кого-то здесь, из жителей Латвии, нужно всегда быть очень осторожным и корректным, потому что может случиться, что он как раз сын другого солдата, или не победителя вообще. И вот поэтому, я предполагаю, именно поэтому этот закон и актуализирован сейчас. Когда уже этих участников, ну, по пальцам можно пересчитать.

Наверное. Почему не раньше? Почему сейчас озаботились этим статусом? Наверное, потому, что год выборный, и это одна из составляющих избирательной кампании. Во-вторых, знаете, есть такая британская поговорка, которая на меня накладывает определенные обязательства: в доме повешенного о веревке говорить нельзя. Что-то есть, наверное, в национальной истории, в национальной памяти, что заставляет до сих пор вспоминать, кто же был коллаборационист, кто был защитник, кто был оккупант, — как-то вот все хочется разложить по полочкам и забыть. Что такое коллаборационизм, что такое верность своему государству, что такое верность присяге, ну и так далее.