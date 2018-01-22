— На прошлой неделе МИД России прошелся очень острой критикой по закону о статусе участника Второй мировой войны. Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что это не останется не только безответным, но и будет всячески развиваться в негативном для Латвии ключе, — это неточная цитата, но суть моего вопроса очевидна: прокомментируйте, пожалуйста, слова госпожи Захаровой относительно того, что это не остантеся без ответа.
— Во-первых, госпожа Захарова — она официальный представитель МИДа России, а я просто посол России. [...] Поэтому все, что сказала Захарова, я просто повторю и порассуждаю. Но комментировать Захарову я не буду, потому что это просто некорректно. Это другая этика, но она — существует. Потому что это официальное заявление МИДа России. Это позиция страны.
— Все понятно.
— Ну, что значит, «не останется без ответа». Безусловно, мы не будем вносить в нашу думу законопроект о приравнивании кого-то кому-то. У нас понятие ветерана войны совершенно четко определено законодательно уже много лет назад, и статус ветерана Второй мировой войны понятен и прозрачен. В случае с Латвией все сложнее. В Латвии вообще все непросто. Потому что для того, чтобы понять и необходимость этого закона, и желание принять этот закон, нужно ответить на простой вопрос. На очень простой вопрос. И на этот вопрос ответ однозначный: Латвия в войне не участвовала. Участвовали в военных действиях в период с 1941 по 1945 годов отдельные жители, граждане Советского союза. Так? Потому что к моменту нападения гитлеровцев Латвийская ССР уже существовала, и все жители этой территории были гражданами Советского союза.
— Это совпадает с тем, что говорит латвийский МИД и министр — Латвия в войне не участвовала.
— Да, не участвовала, абсолютно. Кстати, в результате этого сразу возникает вопрос, как она могла быть оккупирована?.. Ну вот. Но это другой вопрос.
— Согласно официальной доктрине, Латвия сначала была оккупирована сначала в 1940 году Советским союзом, затем в 1941 году фашистской и нацистской Германией.
— Согласно доктрине, это все так. Но «оккупация» — это такой термин, который применим в случае победоносного окончания войны. Советский союз с Латвией не воевал в 1940 году. И территория была инкорпорирована, а не оккупирована. Вот немцами она была оккупирована — это совершенно точно. А потом она освобождалась советскими войсками от гитлеровской оккупации. Именно поэтому я — сын солдата победителя.
А для того, чтобы спросить у кого-то здесь, из жителей Латвии, нужно всегда быть очень осторожным и корректным, потому что может случиться, что он как раз сын другого солдата, или не победителя вообще. И вот поэтому, я предполагаю, именно поэтому этот закон и актуализирован сейчас. Когда уже этих участников, ну, по пальцам можно пересчитать.
Наверное. Почему не раньше? Почему сейчас озаботились этим статусом? Наверное, потому, что год выборный, и это одна из составляющих избирательной кампании. Во-вторых, знаете, есть такая британская поговорка, которая на меня накладывает определенные обязательства: в доме повешенного о веревке говорить нельзя. Что-то есть, наверное, в национальной истории, в национальной памяти, что заставляет до сих пор вспоминать, кто же был коллаборационист, кто был защитник, кто был оккупант, — как-то вот все хочется разложить по полочкам и забыть. Что такое коллаборационизм, что такое верность своему государству, что такое верность присяге, ну и так далее.
Sūtni par meliem, gribas pasūtīt! Okupācija bija, to noliedz tikai krievija, civilizētā pasaule atzīst!« ответить
а тебе ответил посол,окрнчивший дипломатическую академию,и языки знающий,а ты только по,ну ты знаешь« ответить
А ты че пидрила,при окупации присутствовал?« ответить
Прикольно, а теперь назови страны (кроме балтийских) кто по твоим словам признаёт это окупацией) Знаток хренов)« ответить
Hm. Eiropas Savienība« ответить
Esmu beidzis Latvijas Universitāti, Filoloģijas fakultāti.« ответить
ЛОБАТЫЙ patriots - MOЖEШЬ KOHЧИTЬ TOЛЬKO B ЖOПУ BAHE, A HE **LU**!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Неиэ смеши ты людей.что ты там окончил.Видно что необразованый и неадекватный человечишко!тролль-эльф!!« ответить
признался лобатый патриотс - ЧTO OH ФИЛОЛОГ,HO XyEB!!!!!« ответить
Самое интересное,что этот народец не пищит про шведскую,немецкую и польские оккупации,где их считали говорящими животными,а,вот проклятые русские,которые им пооткрывали школы,приземлили немецких баронов,то это,да они плохие.« ответить
Посол дерь мо а Машка защёкина просто тварь« ответить
Всё, о чём говорил господин посол, для недалёких хуторян просто недоступно для понимания.« ответить
Они отменно отзомбированы и то, что им втемяшили в головы, с тем они и отойдут в мир теней.
Не будем им мешать и их третировать тоже не будем, пусть они идут туда своей дорогой.
Эти сентенции посла не для их понимания.
Самое смешное в квакалке посла то что СССР освободил Латвию от немецкой оккупации.. Как такая тупая сущность может быть послом?« ответить
в случае вызова посла латвии в москве и предъявления в оскорблении россии в лице посла,тебя идиота латвия выдаст,чт об не было более серьезных последствий« ответить
наверное эта сущность просто знает как латыши встречали и благотворили солдат освободивших на тот момент свою территорию. А ты не далёк в этой теме наверное потому, что твоя родня прославляла нацистов высвобождая свой гнев на беззащитных евреев.« ответить
ОККУПА́ЦИЯ« ответить
Насильственное занятие чужой территории военной силой. Посол видимо не знает элементарных вещей.
понятно,педриоты« ответить
И он тысячу раз прав!« ответить