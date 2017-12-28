Посол РФ в Латвии: мои предки были расстреляны латышскими стрелками(41)

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газета Сегодня
13:33 28.12.2017
Политика / Политика

Начиная свою пресс-конференцию по итогами уходящего года, посол России Евгений Лукьянов напомнил, что с нашей минувшей встречи минуло полгода и 20 дней — это было накануне Дня России. На встрече с журналистами посол коснулся многих тем. Портал Vesti.lv остановился на самых актуальных для Латвии.

А куда здесь инвестировать?

 

Когда журналисты спросили о российских инвестициях в Латвию, посол удивился:

 

-А во что здесь инвестировать? Разве что а Liepajas metalurgs — как в прорву. Вон украинцы попробовали — и что? Может, в рыбную промышленность? Но мы в своей не можем толком разобраться — от Владивостока до Калининграда.

 

Однако среди всех инвестиций в эту страну российские — на первом месте. Они, конечно, «лукавые» — санкции же! — через Кипр и прочую Монтану, но все же...

 

Из русских сделают Маугли?

 

Понятно, самый насущный и больной вопрос, который хотели задать Евгению Владимировичу все русскоязычные журналисты, о переводе русских (билингвальных) школ через три года на латышский язык.

 

-Мы прекрасно понимаем, что язык и культура неразрывно связаны, — отвечал г-н посол. — Если помните, была история с Маугли — если его воспитала волчица, не обязательно получатся Ромул и Рем, основавшие Рим. Может случиться нечто другое — этот человек не станет человеком в полном смысле. Не хочу сказать, что изучение латышского вместо русского повергнет человека в такую пропасть. Но каждый имеет право, это мое убеждение, получать образование на своем родном языке. И если предпринимаются попытки лишить человека такого права, это называется насильственная ассимиляция, какими бы словами ее не прикрывали.

 

Мне почему-то кажется, что эти планы и намерения не осуществятся. Что русскоязычные в Латвии не какое-то аморфное количество людей — они прекрасно понимают свою идентичность, культурную принадлежность. Это не значит — дистанцировать себя от этого государства. Если эти люди выбрали местом своего проживания эту страну, они, конечно, должны знать язык и культуру страны, но это не должно быть достигнуто за счет родного языка.

 

Мы с супругой были на концерте Русской общины в Елгаве. На заднике сцены видеоряд — березки, дороги, сусальная, лубочная картинка. Две девочки лет по 14 на русском языке пели про родину. Жена спрашивает: «А какая у них родина?». Это может быть только Латвия — но они родились в русской семье. И что, это повод для дискриминации?

 

Русские своих не бросают

 

А что с русским языком мир связывает очень серьезные и вполне понятные вопросы нашей политики, истории, идентичности и будущего как страны — это совершенно однозначно. Русские своих не бросают. Вопрос в другом — какие формы и методы уместно применять в этой ситуации? Нельзя навредить. Есть страны, где сама встреча с российским послом — уже уголовное преступление. Начинаются расследования, ведущиеся месяцами, на которые тратятся миллионы долларов. Чтобы выяснить, говорили ли Кисляк с помощником президента по национальной безопасности о возможности снятия санкций?

 

Матросы и красные стрелки

 

Насчет совместной истории мог получиться долгий разговор, но остановились на некоторых аспектах:

 

-Когда я был учеником 5 класса, меня выгнали с урока истории и сказали, чтобы я больше не приходил. Мы жили в коммунальной квартире, и одной из наших соседок была Лилия Яковлевна Покровская, 1900 года рождения, выпускница Смольного института. Образованная, интеллигентная, я с ней очень дружил. Спросил у нее об Октябрьской революции, как это было на самом деле. «На Невском проспекте появилась пьяная расхристанная матросня с девушками из предместий, которые все время лузгали семечки», — ответила она.

 

Я возьми да и скажи это на уроке. Меня выгнали и целый месяц не пускали. Только

вмешательство директора изменило ситуацию.

 

Мои предки в Рыбинске были расстреляны латышскими красными стрелками в июле 1918-го во время восстания левых эсеров. Потом пришли правительственные войска — это были те же красные стрелки и китайцы. А вся остальная армия была в стадии развала и переформирования. Но это не значит, что я должен предъявлять претензии латышам. А вспомним, кто руководил спецслужбами СССР? Если будем за это цепляться, все будем оборачивать глаза назад.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (41)
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Юрий 13:50 28:12:2017

Пустая исповедь ни о чём.

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Правда тут 15:00 28:12:2017

Долги вернем каждому фашисту

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ИвАн 15:10 28:12:2017

Похоже, этикет господину послу вещ чужая. У моих дочерей есть русские однокурсницы, которые на занятиях говорят на латышском, а после занятий со всеми начинают говорит по русски, так как у них от латышского голова распухла. Пусть лучше у латышей от русского пухнет, а молодеж не понимает, что лучше их отшивать, чем прогибатся. Не раскусили еще суть вопроса.

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kabanov 16:07 28:12:2017

nu i intelekt u etoi propitoij morde,tupoij kgbeshnik putlerskij...

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епва 18:54 28:12:2017

словоблудишь - пиши без ошибок!

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Карина(I.D.) 20:25 28:12:2017

рожа у этого дипламюги .у всех пуйловцев в рашкастане рожи ,как у собак .и у пуйло морда старая и обвисшая

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П у т и н 13:50 28:12:2017

А мои предки сосланы в Сибирь колорадской мразью

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Читатель 14:12 28:12:2017

"Путинок-"пустозвон, тя снова здесь тролль-эл ф?верещишь из инфоконторки провокации и бред???

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КГБ 14:12 28:12:2017

И ОНИ ЖИВЫ ... , А ОН ГОВОРИТ ПРО УБИЙСТВО!!!
ТО, ЧТО вы ТВАРИ, НИКТО НЕ СОМНЕВАЕТСЯ!!!
ДАЖЕ МЕШКОВ КГБ БОИТЕСЬ!!!

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Путин 14:36 28:12:2017

Где по пьяне меня и заделали, в результате родился дефективным.

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**** 14:56 28:12:2017

Заделали тебя придурка, а Путин умница и президент великой России.

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варзилоиду (Путин) 14:59 28:12:2017

Не ври, быдло, ты своих предков и не видел никогда, тебя мать по-пьяни родила и сдала в детдом, т. к. ты родился дефективным на голову (внутри и снаружи), ни ума, ни рожи.

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опять эти 15:14 28:12:2017

пид@расы повылезали..... На вазелин зарабатывают, долб@жопные недоумки..... им до Путина В.В. метров 300 по гуану брасом....

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Smile 15:19 28:12:2017

Ko kviecat, putleriešu cūkas,taisnība acīs kož !?

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Всяким сквернословам 16:04 28:12:2017

Странно что вас интересует Россия,позаботься лучше о своей стране!!!

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Твой 19:05 28:12:2017

COБAЧИЙ Я3ЫK Smile - УЖЕ 3АЕ БАЛ,СВИНЬЯ ТЫ УТАЙНА!!! CAM ПOЛ3AEШЬ KAK BOШЬ ПO TPAMПOBCKOMУ XyЮ, A EЩE Пи 3 дишЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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ин-на 20:23 28:12:2017

все пут лерасты чмошники и этот гребаный усатый гомик ,плачет и усиками шевелит ,да плевать на тебя рыжий черт

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Из Латгалии. 14:10 28:12:2017

А моих детей выдавливают отсюда.

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putler 20:32 28:12:2017

всех пут иноидов выдавливать из латвии .а тот рыжий жирный пес расплакался . иди к своему карлику пуйло и плачь у него на коленках

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poslu 14:14 28:12:2017

dejstviteļno ,ne budet cepļatsja za istoriju! latišam est ;cto predjAVIT VASIM PREDKAM ,NAPRIMER VOISKO ŠEREMENTJEVA,KOGDA BRALI VIDZEME uničtožali vse živoje! POTOM DOKLADIVALI ,DA;ŽE PTICA NE POJET BOĻŠE ,KAK HOROŠO"" PORABOTALI..A 1905 GOD,SŽIGali hutora i rastrelivali nesoglasnih...a 1 mirovaja ,kogda lati';sej podstavili nemcam, na podstupah k peterburgu i 80 0000 latišej otdali svoi žizni...prodolžat možno ,ili dostatocno?

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Eduard 14:20 28:12:2017

... Но каждый имеет право, это мое убеждение, получать образование на своем родном языке...
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Естественно, да всегда пожалуйста, сколько угодно в своё удовольствие, ни кто не мешает. Ведь рядом Россия и "Русские своих не бросают. Вопрос в другом — какие формы и методы уместно применять в этой ситуации? Нельзя навредить", Вот именно, и не сколько не повредят культурные связи и "культурная подпитка" русской общины Латвии со стороны государства, где существуют все условия для сохранения и развития, в ногу со временем, русского языка и русской культуры. Всё это относится ко всем национальным государствам, выходцы из которых живут в Латвии, и хотят сохранить в себе свою национальную идентичность, имеют на это те же права, а Латвия, также, не в состоянии им обеспечить официальный статус и автономное развитие для их языков на своей территории.
"но это не должно быть достигнуто за счет" сокращения образования на государственном языке страны проживания! Ведь уважаемый посол конечно же не хочет, чтобы русские люди (а Латвия не хочет, чтобы латвийцы всех национальностей), чувствовали себя ущемлёнными в Латвии, по причине недостаточного образования на государственном языке. Вспомните судьбу русских, например, во Франции - их успехи зависели от образования на французском, но кто не хотел, те не ассимилировались, имея хорошее французское образование. Не надо подьигрывать нашим посткоммунитам, и повторять их глыпые инсинуации о "насильственной ассимиляции" - вовсе не судьба русских их интересует, а свои политические амбиции, идущие вразрез с Латвийской государственностью.

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смерш 20:26 28:12:2017

черт рыжий ,да пошел ты со своими истормями .слава латышским героям !

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Мнение
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