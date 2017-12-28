Начиная свою пресс-конференцию по итогами уходящего года, посол России Евгений Лукьянов напомнил, что с нашей минувшей встречи минуло полгода и 20 дней — это было накануне Дня России. На встрече с журналистами посол коснулся многих тем. Портал Vesti.lv остановился на самых актуальных для Латвии.

А куда здесь инвестировать?

Когда журналисты спросили о российских инвестициях в Латвию, посол удивился:

-А во что здесь инвестировать? Разве что а Liepajas metalurgs — как в прорву. Вон украинцы попробовали — и что? Может, в рыбную промышленность? Но мы в своей не можем толком разобраться — от Владивостока до Калининграда.

Однако среди всех инвестиций в эту страну российские — на первом месте. Они, конечно, «лукавые» — санкции же! — через Кипр и прочую Монтану, но все же...

Из русских сделают Маугли?

Понятно, самый насущный и больной вопрос, который хотели задать Евгению Владимировичу все русскоязычные журналисты, о переводе русских (билингвальных) школ через три года на латышский язык.

-Мы прекрасно понимаем, что язык и культура неразрывно связаны, — отвечал г-н посол. — Если помните, была история с Маугли — если его воспитала волчица, не обязательно получатся Ромул и Рем, основавшие Рим. Может случиться нечто другое — этот человек не станет человеком в полном смысле. Не хочу сказать, что изучение латышского вместо русского повергнет человека в такую пропасть. Но каждый имеет право, это мое убеждение, получать образование на своем родном языке. И если предпринимаются попытки лишить человека такого права, это называется насильственная ассимиляция, какими бы словами ее не прикрывали.

Мне почему-то кажется, что эти планы и намерения не осуществятся. Что русскоязычные в Латвии не какое-то аморфное количество людей — они прекрасно понимают свою идентичность, культурную принадлежность. Это не значит — дистанцировать себя от этого государства. Если эти люди выбрали местом своего проживания эту страну, они, конечно, должны знать язык и культуру страны, но это не должно быть достигнуто за счет родного языка.

Мы с супругой были на концерте Русской общины в Елгаве. На заднике сцены видеоряд — березки, дороги, сусальная, лубочная картинка. Две девочки лет по 14 на русском языке пели про родину. Жена спрашивает: «А какая у них родина?». Это может быть только Латвия — но они родились в русской семье. И что, это повод для дискриминации?

Русские своих не бросают

А что с русским языком мир связывает очень серьезные и вполне понятные вопросы нашей политики, истории, идентичности и будущего как страны — это совершенно однозначно. Русские своих не бросают. Вопрос в другом — какие формы и методы уместно применять в этой ситуации? Нельзя навредить. Есть страны, где сама встреча с российским послом — уже уголовное преступление. Начинаются расследования, ведущиеся месяцами, на которые тратятся миллионы долларов. Чтобы выяснить, говорили ли Кисляк с помощником президента по национальной безопасности о возможности снятия санкций?

Матросы и красные стрелки

Насчет совместной истории мог получиться долгий разговор, но остановились на некоторых аспектах:

-Когда я был учеником 5 класса, меня выгнали с урока истории и сказали, чтобы я больше не приходил. Мы жили в коммунальной квартире, и одной из наших соседок была Лилия Яковлевна Покровская, 1900 года рождения, выпускница Смольного института. Образованная, интеллигентная, я с ней очень дружил. Спросил у нее об Октябрьской революции, как это было на самом деле. «На Невском проспекте появилась пьяная расхристанная матросня с девушками из предместий, которые все время лузгали семечки», — ответила она.

Я возьми да и скажи это на уроке. Меня выгнали и целый месяц не пускали. Только

вмешательство директора изменило ситуацию.

Мои предки в Рыбинске были расстреляны латышскими красными стрелками в июле 1918-го во время восстания левых эсеров. Потом пришли правительственные войска — это были те же красные стрелки и китайцы. А вся остальная армия была в стадии развала и переформирования. Но это не значит, что я должен предъявлять претензии латышам. А вспомним, кто руководил спецслужбами СССР? Если будем за это цепляться, все будем оборачивать глаза назад.