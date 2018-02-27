Константин Оболенский с середины августа 2017 года назначен послом в страны Балтии — с резиденцией в Риге, Латвия. Ранее он был послом Швейцарии в Армении.

Новому послу Швейцарии в Латвии 46 лет, он родился 13 июля 1971 года в Листале, столице кантона Базель-Ланд, и является потомком русского княжеского рода Оболенских, берущего начало от Рюрика. Его дед, Сергей Владимирович Оболенский, стал последним представителем этой ветви семьи, рожденным в Российской империи, в 1901 году в Орле. Прадед, Владимир Андреевич Оболенский, был депутатом Государственной думы I созыва. После революции 1917 года семья эмигрировала во Францию, какое-то время жила в Чехии и осела в Швейцарии, цитирует «Спутник».

Константин Оболенский поступил на службу иностранных дел Швейцарии в 2000 году и работал в Берне, Тель-Авиве, Исламабаде и Ереване. В 2011-2013 годах был послом Швейцарии в Армении. С 2013 года занимал должность заместителя руководителя отдела гуманитарной безопасности политического управления Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.

725 лет Швейцарии:

Редкое государство, если не создано усилиями извне, может с точностью назвать дату своего рождения. У швейцарцев с этим порядок, как в часовом механизме: 1 августа 1291 года жители альпийских долин Ури, Швиц и Унтервальден сформировали военный союз против Священной Римской Империи.

С того дня и ведет отсчет одно из богатейших и процветающих государств мира. В Швейцарской Конфедерации четыре официальных языка, включая реороманский (которым владеет менее 1% населения).