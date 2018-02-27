Посол Швейцарии в Латвии — потомок русского княжеского рода(9)

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Герман Бергер
22:35 26.02.2018
Наша Латвия / Социум

Константин Оболенский с середины августа 2017 года назначен послом в страны Балтии — с резиденцией в Риге, Латвия. Ранее он был послом Швейцарии в Армении.

 

Новому послу Швейцарии в Латвии 46 лет, он родился 13 июля 1971 года в Листале, столице кантона Базель-Ланд, и является потомком русского княжеского рода Оболенских, берущего начало от Рюрика. Его дед, Сергей Владимирович Оболенский, стал последним представителем этой ветви семьи, рожденным в Российской империи, в 1901 году в Орле. Прадед, Владимир Андреевич Оболенский, был депутатом Государственной думы I созыва. После революции 1917 года семья эмигрировала во Францию, какое-то время жила в Чехии и осела в Швейцарии, цитирует «Спутник».

 

Константин Оболенский поступил на службу иностранных дел Швейцарии в 2000 году и работал в Берне, Тель-Авиве, Исламабаде и Ереване. В 2011-2013 годах был послом Швейцарии в Армении. С 2013 года занимал должность заместителя руководителя отдела гуманитарной безопасности политического управления Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.

 

725 лет Швейцарии:

 

Редкое государство, если не создано усилиями извне, может с точностью назвать дату своего рождения. У швейцарцев с этим порядок, как в часовом механизме: 1 августа 1291 года жители альпийских долин Ури, Швиц и Унтервальден сформировали военный союз против Священной Римской Империи. 

 

С того дня и ведет отсчет одно из богатейших и процветающих государств мира. В Швейцарской Конфедерации четыре официальных языка, включая реороманский (которым владеет менее 1% населения). 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (9)
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наверное там воров поменьше 23:11 26:02:2018

чем в латвии.вот и не раскалывают общество,как местные ворюги бандюги

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zu-zu 00:19 27:02:2018

В Швейцарской Конфедерации четыре официальных языка, включая реороманский (которым владеет менее 1% населения).

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№1 04:37 27:02:2018

Это ведь не латвийские фашисты-педерасты !!! Хотя пытались ровнятса на Швейцарию !!!

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Факир 06:27 27:02:2018

Не реороманский, а реТороманский...

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Наш человек 07:31 27:02:2018

Это радует...

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A 07:45 27:02:2018

Knazeskogo a ne bidla!
I jaziki tam evropeiskijw a ne bidla.

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Саня 08:37 27:02:2018

Оно по лицу видно, что князь.

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новости из британи 09:31 27:02:2018

новым старшим сортирщиком назначен потомственный горшкомойщик -латыш

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смотрящий за подыхающими npoeбалтийскими губернями 08:51 27:02:2018

Константин Оболенский с середины августа 2017 года назначен послом в страны Балтии — с резиденцией в Риге, Латвия
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Cмех,один на три вымирата:)))

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (3)

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