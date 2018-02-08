Открыт прием документов на бесплатное обучение в России по программам среднего, высшего и дополнительного профессионального обучения в 2018/2019 учебном году, сообщило посольство России в Латвии. Конкурс проводит Министерство образования и науки Российской Федерации, Россотрудничество и российская дипмиссия в Латвии.

Претендовать на право обучаться в России могут и граждане, и неграждане Латвии, а также граждане России, которые проживают в Латвии. Образование победителей конкурса оплатят за счет бюджета Российской Федерации.

Те латвийцы, которые уже обучаются в России, также могут участвовать в конкурсе на общих основаниях, к примеру, для продолжения учебы на следующем уровне профессионального образования.

Отбор кандидатов будет осуществляться в два этапа: сначала заявки рассмотрит конкурсная комиссия при посольстве, а затем рекомендованные ей досье рассмотрят российские образовательные учреждения совместно с министерством образования и науки.

Для участия в конкурсе необходимо до 26 февраля зарегистрироваться в единой системе набора иностранных граждан RussiaStudy, заполнить анкету и загрузить в свой профиль отсканированные документы, в том числе копию паспорта, а также копию документа об образовании.

Полный список необходимых документов указан на сайте посольства. Важно помнить, что загружаемые копии должны быть читаемыми.

Латвийцы могут подать документы на одну из специальностей и указать до шести учебных заведений. Посольство советует упомянуть в анкете не менее двух образовательных организаций.

Если и одно из желаемых заведений по каким-либо причинам не отберет претендента, место учебы определит Минобрнауки России.

Окончательные итоги конкурса предположительно будут оглашены в июле-августе. Тогда же будет известна процедура въезда на учебу в Россию.

Если гражданин или негражданин Латвии успешно пройдет второй этап отбора, он должен будет оформить российскую визу на основании приглашения конкретного учебного заведения.

Конкурсная комиссия будет учитывать не только средний балл кандидатов, но и оценки по профильным предметам, призовые места на олимпиадах, участие в общественной деятельности.

Социально незащищенное положение кандидата также принимается во внимание.

Претендентам на творческие специальности может помочь наличие рекомендательных писем деятелей искусства и другие документы, которые подтверждают их квалификацию.

В связи с этим посольство рекомендует вместе с документами предоставить портфолио, рассказывающее о внеучебной деятельности и различных достижениях кандидата.

Дополнительную информацию о квотном наборе можно получить в посольстве России в Латвии, генконсульствах в Даугавпилсе и Лиепае, Русском обществе в Латвии, представительствах БФУ имени Канта и Псковского государственного университета. Контактные лица указаны на сайте посольства.