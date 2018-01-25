Всего с сентября прошлого года, когда поднялся шум вокруг махинаций, разрешения отобрали уже у восьми электростанций.
Однако вопросы к контролю за отраслью остаются, тем более что платить за этот компонент обязательной закупки (КОЗ) нам с вами, уважаемые читатели. Только в 2016 году потребители заплатили за КОЗ 123 млн евро, что в четыре раза превышает цену «обычного» электричества такого же объема! И обязанности платить с нас никто не снимал, мало того, с января все это «зеленое электричество» еще и подорожало.
И тот факт, что полиция ведет расследование о махинациях с КОЗ, ничего не меняет.
Мошенничество в особо крупных размерах
Суть уголовного дела такова: ряд предприятий обманным путем получили лицензии на компонент обязательной закупки (КОЗ). Выяснилось, что некоторые когенерационные станции продавали государству обычную энергию как «зеленую» — по повышенному тарифу, а во время проверок Sadales tikls использовали переносные генераторы.
В октябре этого года госполиция начала по этому поводу уголовный процесс о возможном мошенничестве в крупных размерах.
Министерство экономики также начало проверку, для чего была создана специальная контрольная группа. У этой группы особое подозрение вызвали 37 станций. Они прошли тесты с небольшой мощностью и получили разрешение на работу. То есть в течение 10 лет им должна была оказываться госпомощь. Однако 22 из них работать так и не начали. Все эти станции отправились на перепроверку.
Чиновники после скандала лично отправились проверять восемь станций и обнаружили, что на четырех объектах, уже «прошедших проверку», вообще нет ничего — это чистое поле. Еще на четырех идут работы, но до производства чего–либо еще очень далеко.
И вот к декабрю аннулировали разрешения у трех электростанций: Energo Fortis в Ливанском крае, E–StrenCi под Стренчи и Elektro RIdzene под Цесисом. Вчера стало известно, что лицензий лишились еще пять станций.
«Мы закончили работу над оценкой еще пяти электростанций и отправим предпринимателям решения об отмене разрешений», — заявил в передаче ЛТВ «Утренняя панорама» министр экономики Арвилс Ашераденс.
На вопрос о том, существует ли риск, что предприятия обратятся в суд, министр ответил утвердительно. «Такой риск существует всегда, когда правительство что–то отменяет. Так что мы с этим считаемся. Но очень важно, чтобы люди были уверены в том, что платеж за компонент обязательной закупки (КОЗ), который мы каждый платим из своего кошелька, взимается за законные действия», — сказал Ашераденс.
Он добавил, что минэкономики закажет аудит всей системы и оценку юридических действий министерства.
Минэкономики: меры приняты
Для того чтобы уменьшить риск мошенничества, минэкономики разработало поправки к правилам Кабинета министров о производстве электроэнергии и установлении цен при производстве электроэнергии в когенерации и с использованием возобновляемых энергоресурсов, существенно усиливающие надзор за этими процессами.
Этими поправками минэкономики предлагает установить, что в течение трех месяцев после начала производства электроэнергии в когенерации предприниматель должен заключить договор с публичным торговцем. В противном случае он утратит право продавать произведенную электроэнергию в рамках обязательной закупки.
Планируется также установить минимальный порог устанавливаемой мощности. Предприниматель сможет сначала устанавливать мощность в размере не менее 50% от указанной в выданном разрешении на КОЗ.
Минэкономики предлагает также расширить нормы для контроля за электростанциями и сократить сроки для устранения выявленных на электростанциях несоответствий. В случае же умышленного мошенничества минэкономики сможет без предупреждения лишить предпринимателя разрешения на КОЗ.
«Вы проверили только 39 станций из 400!»
Тем временем группа депутатов сейма во главе с Иварсом Зариньшем на днях отправила депутатский запрос в Министерство экономики с требованием внести ясность о том, как идет разбирательство с махинациями и махинаторами. Вернее, о том, как идет работа контрольной группы, потому что о ней ничего неизвестно, кроме того, что она есть.
Почему из 400 станций было проверено именно 39? По каким признакам их выбирали? Кто утвердил выбор? Сколько конкретно электричества в рамках обязательной закупки было куплено у этих станций? И еще множество вопросов про эти станции с намерением выяснить, что они производят, в каком количестве и как министерство в этом убедилось.
Депутаты просят раскрыть состав группы, чтобы снять подозрения о компетенции выходящих людей, а также проверить, нет ли у них заинтересованности в каком–либо исходе, например, в том, чтобы прикрыть все незаконные вещи, которые могут вскрыться в результате проверки.
У министерства просят указать не только имена, но и обоснование, почему конкретный человек включен в группу и какие функции выполняет; как проверялось то, что конкретный человек не находится в конфликте интересов. Кто отвечает за то, что результаты работы контрольной группы соответствуют истине? А кто несет ответственность за то, что будет подготовлен правдивый отчет о результатах?
Депутаты просят описать, что эта рабочая группа уже успела сделать и каковы ее дальнейшие планы. Также они интересуются, сколько станций уже проверено, причем очно.
Экономите электричество? Всё равно подорожает
Нынешнее подорожание затронет тех, кто потребляет менее 82 кВт/ч в месяц. То есть пенсионеров и тех, кто привык экономить. Причина, как уже сказано, в новой реформе так называемого обязательного закупочного компонента (КОЗ), которая вступила в силу в этом году.
С 1 января изменилась модель финансирования компонента обязательной закупки (КОЗ). И это снова отразится на счетах жителей. Особенно тех, кто привык экономить и потребляет менее 82 кВт/ч в месяц.
При вступлении в ЕС Латвия обязалась, что к 2020 году объем возобновляемых энергоресурсов (той самой «зеленой» энергии) в общем потреблении должен составить не менее 40%. Сейчас мы уже близки к этому показателю. Но платят за это потребители, причем хотя услугу и покупают у частного бизнеса, мы не можем от нее отказаться. Особенно страдают предприятия, для которых КОЗы просто разорение.
В ответ правительство решило поддержать энергоемкие предприятия. Для них стоимость этой части счета за электричество снизится. Зато разницу оплатят остальные потребители: домашние хозяйства, малый и средний бизнес.
Для того чтобы узнать, насколько КОЗ повлияет на ваш счет, можно зайти на сайт www.eptirgotajs.lv, там есть специальный калькулятор.
«Зелёная энергия»: советник президента тоже под подозрением
В скандале с «потемкинскими электростанциями» уже засветилось множество известных лиц. Так, советник президента Раймонда Вейониса по вопросам энергетики Эдгар Вигантс, владелец фирмы Balteneko, тоже упоминается в связи с «зеленой энергией». Его предприятие обещало построить станцию в Баложи, но за пять лет так этого и не сделало, сообщает NekA personIga.
Balteneko в 2012 году подал заявку на строительство станции, но предприятие этого так и не сделало. Когда срок разрешения подошел к концу, Balteneko прошел тест с помощью передвижного оборудования. Сейчас фирма уже отозвала свое заявление на реконструкцию котельной.
Сам Эдгар Вигантс говорит, что когда вместо станции когенерации использовал переносное оборудование, это соответствовало текущим правилам игры.
— Думаю, что ничего незаконного не сделал. Это сфера законодательства, где ясно не сказано, что так нельзя делать. Ну и, по логике, нелогично требовать начать работать с полной мощностью.
Руководитель комиссии по энергетике Юрис Озолиньш был удивлен, что коллега использует такие широко ныне критикуемые методы. Президент также был удивлен.
Николай КУДРЯВЦЕВ.
Подонки лабздюхайские чтоб вы сдохли вместе со своей латвией!« ответить
И трогать их не моги...« ответить
вот в который раз поднимается тема и даже газета глубоко возмущена, а что МОЖЕТ поменяться, если та же газета пишется для узкого круга читателей?-----а ВЫ не пробовали ВСЁ ТОЖЕ САМОЕ переводить на немецкий и французский и информировать евродепутатов, и парламенты Евросоюза???« ответить
банальное воровство. такое же как на УКР или РФ« ответить
доят народ. ничем не лучше