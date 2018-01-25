Эпопея с «потемкинскими электростанциями» в Латвии продолжается: Министерство экономики аннулировало разрешения продавать электроэнергию в рамках обязательной закупки еще у пяти электростанций, заявил вчера министр экономики Арвилс Ашераденс.

Всего с сентября прошлого года, когда поднялся шум вокруг махинаций, разрешения отобрали уже у восьми электростанций.

Однако вопросы к контролю за отраслью остаются, тем более что платить за этот компонент обязательной закупки (КОЗ) нам с вами, уважаемые читатели. Только в 2016 году потребители заплатили за КОЗ 123 млн евро, что в четыре раза превышает цену «обычного» электричества такого же объема! И обязанности платить с нас никто не снимал, мало того, с января все это «зеленое электричество» еще и подорожало.

И тот факт, что полиция ведет расследование о махинациях с КОЗ, ничего не меняет.

Мошенничество в особо крупных размерах

Суть уголовного дела такова: ряд предприятий обманным путем получили лицензии на компонент обязательной закупки (КОЗ). Выяснилось, что некоторые когенерационные станции продавали государству обычную энергию как «зеленую» — по повышенному тарифу, а во время проверок Sadales tikls использовали переносные генераторы.

В октябре этого года госполиция начала по этому поводу уголовный процесс о возможном мошенничестве в крупных размерах.

Министерство экономики также начало проверку, для чего была создана специальная контрольная группа. У этой группы особое подозрение вызвали 37 станций. Они прошли тесты с небольшой мощностью и получили разрешение на работу. То есть в течение 10 лет им должна была оказываться госпомощь. Однако 22 из них работать так и не начали. Все эти станции отправились на перепроверку.

Чиновники после скандала лично отправились проверять восемь станций и обнаружили, что на четырех объектах, уже «прошедших проверку», вообще нет ничего — это чистое поле. Еще на четырех идут работы, но до производства чего–либо еще очень далеко.

И вот к декабрю аннулировали разрешения у трех электростанций: Energo Fortis в Ливанском крае, E–StrenCi под Стренчи и Elektro RIdzene под Цесисом. Вчера стало известно, что лицензий лишились еще пять станций.

«Мы закончили работу над оценкой еще пяти электростанций и отправим предпринимателям решения об отмене разрешений», — заявил в передаче ЛТВ «Утренняя панорама» министр экономики Арвилс Ашераденс.

На вопрос о том, существует ли риск, что предприятия обратятся в суд, министр ответил утвердительно. «Такой риск существует всегда, когда правительство что–то отменяет. Так что мы с этим считаемся. Но очень важно, чтобы люди были уверены в том, что платеж за компонент обязательной закупки (КОЗ), который мы каждый платим из своего кошелька, взимается за законные действия», — сказал Ашераденс.

Он добавил, что минэкономики закажет аудит всей системы и оценку юридических действий министерства.

Минэкономики: меры приняты

Для того чтобы уменьшить риск мошенничества, минэкономики разработало поправки к правилам Кабинета министров о производстве электроэнергии и установлении цен при производстве электроэнергии в когенерации и с использованием возобновляемых энергоресурсов, существенно усиливающие надзор за этими процессами.

Этими поправками минэкономики предлагает установить, что в течение трех месяцев после начала производства электроэнергии в когенерации предприниматель должен заключить договор с публичным торговцем. В противном случае он утратит право продавать произведенную электроэнергию в рамках обязательной закупки.

Планируется также установить минимальный порог устанавливаемой мощности. Предприниматель сможет сначала устанавливать мощность в размере не менее 50% от указанной в выданном разрешении на КОЗ.

Минэкономики предлагает также расширить нормы для контроля за электростанциями и сократить сроки для устранения выявленных на электростанциях несоответствий. В случае же умышленного мошенничества минэкономики сможет без предупреждения лишить предпринимателя разрешения на КОЗ.

«Вы проверили только 39 станций из 400!»

Тем временем группа депутатов сейма во главе с Иварсом Зариньшем на днях отправила депутатский запрос в Министерство экономики с требованием внести ясность о том, как идет разбирательство с махинациями и махинаторами. Вернее, о том, как идет работа контрольной группы, потому что о ней ничего неизвестно, кроме того, что она есть.

Почему из 400 станций было проверено именно 39? По каким признакам их выбирали? Кто утвердил выбор? Сколько конкретно электричества в рамках обязательной закупки было куплено у этих станций? И еще множество вопросов про эти станции с намерением выяснить, что они производят, в каком количестве и как министерство в этом убедилось.

Депутаты просят раскрыть состав группы, чтобы снять подозрения о компетенции выходящих людей, а также проверить, нет ли у них заинтересованности в каком–либо исходе, например, в том, чтобы прикрыть все незаконные вещи, которые могут вскрыться в результате проверки.

У министерства просят указать не только имена, но и обоснование, почему конкретный человек включен в группу и какие функции выполняет; как проверялось то, что конкретный человек не находится в конфликте интересов. Кто отвечает за то, что результаты работы контрольной группы соответствуют истине? А кто несет ответственность за то, что будет подготовлен правдивый отчет о результатах?

Депутаты просят описать, что эта рабочая группа уже успела сделать и каковы ее дальнейшие планы. Также они интересуются, сколько станций уже проверено, причем очно.

Экономите электричество? Всё равно подорожает

Нынешнее подорожание затронет тех, кто потребляет менее 82 кВт/ч в месяц. То есть пенсионеров и тех, кто привык экономить. Причина, как уже сказано, в новой реформе так называемого обязательного закупочного компонента (КОЗ), которая вступила в силу в этом году.

С 1 января изменилась модель финансирования компонента обязательной закупки (КОЗ). И это снова отразится на счетах жителей. Особенно тех, кто привык экономить и потребляет менее 82 кВт/ч в месяц.

При вступлении в ЕС Латвия обязалась, что к 2020 году объем возобновляемых энергоресурсов (той самой «зеленой» энергии) в общем потреблении должен составить не менее 40%. Сейчас мы уже близки к этому показателю. Но платят за это потребители, причем хотя услугу и покупают у частного бизнеса, мы не можем от нее отказаться. Особенно страдают предприятия, для которых КОЗы просто разорение.

В ответ правительство решило поддержать энергоемкие предприятия. Для них стоимость этой части счета за электричество снизится. Зато разницу оплатят остальные потребители: домашние хозяйства, малый и средний бизнес.

Для того чтобы узнать, насколько КОЗ повлияет на ваш счет, можно зайти на сайт www.eptirgotajs.lv, там есть специальный калькулятор.

«Зелёная энергия»: советник президента тоже под подозрением

В скандале с «потемкинскими электростанциями» уже засветилось множество известных лиц. Так, советник президента Раймонда Вейониса по вопросам энергетики Эдгар Вигантс, владелец фирмы Balteneko, тоже упоминается в связи с «зеленой энергией». Его предприятие обещало построить станцию в Баложи, но за пять лет так этого и не сделало, сообщает NekA personIga.

Balteneko в 2012 году подал заявку на строительство станции, но предприятие этого так и не сделало. Когда срок разрешения подошел к концу, Balteneko прошел тест с помощью передвижного оборудования. Сейчас фирма уже отозвала свое заявление на реконструкцию котельной.

Сам Эдгар Вигантс говорит, что когда вместо станции когенерации использовал переносное оборудование, это соответствовало текущим правилам игры.

— Думаю, что ничего незаконного не сделал. Это сфера законодательства, где ясно не сказано, что так нельзя делать. Ну и, по логике, нелогично требовать начать работать с полной мощностью.

Руководитель комиссии по энергетике Юрис Озолиньш был удивлен, что коллега использует такие широко ныне критикуемые методы. Президент также был удивлен.

Николай КУДРЯВЦЕВ.