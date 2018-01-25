«Потёмкинские электростанции»: изнанка роста цен(4)

Лента новостей
Нила Муйжниекса вынуждают оставить пост Комиссара Европы В Саудовской Аравии арестовали мужчин за «гей-свадьбу» (видео) Комиссар Муйжниекс потребовал от РФ расследовать атаку на «Мемориал» Это конец! Европарламент отказал русским школам Латвии Папа Римский рассказал о «фейках» в Раю и процитировал Достоевского Элтон Джон объявил об уходе со сцены Утренняя идиллия Если ребёнка отвергает мир. Что делать? (видео) Закрыто СМИ, раскрывшее тайну недвижимости главы ФСБ России
Eще в разделе
Утренняя идиллия Русская культура: созвездие юных талантов Cолнышко по имени Иева «Верба» из Москвы «Динамо» умудряется проигрывать даже «мертвецам»
газета Сегодня
21:35 24.01.2018
газета Сегодня / Мошенничество

Эпопея с «потемкинскими электростанциями» в Латвии продолжается: Министерство экономики аннулировало разрешения продавать электроэнергию в рамках обязательной закупки еще у пяти электростанций, заявил вчера министр экономики Арвилс Ашераденс.

Всего с сентября прошлого года, когда поднялся шум вокруг махинаций, разрешения отобрали уже у восьми электростанций.

 

Однако вопросы к контролю за отраслью остаются, тем более что платить за этот компонент обязательной закупки (КОЗ) нам с вами, уважаемые читатели. Только в 2016 году потребители заплатили за КОЗ 123 млн евро, что в четыре раза превышает цену «обычного» электричества такого же объема! И обязанности платить с нас никто не снимал, мало того, с января все это «зеленое электричество» еще и подорожало.

 

И тот факт, что полиция ведет расследование о махинациях с КОЗ, ничего не меняет.

 

Мошенничество в особо крупных размерах 

 

Суть уголовного дела такова: ряд предприятий обманным путем получили лицензии на компонент обязательной закупки (КОЗ). Выяснилось, что некоторые когенерационные станции продавали государству обычную энергию как «зеленую» — по повышенному тарифу, а во время проверок Sadales tikls использовали переносные генераторы.

 

В октябре этого года госполиция начала по этому поводу уголовный процесс о возможном мошенничестве в крупных размерах.

 

Министерство экономики также начало проверку, для чего была создана специальная контрольная группа. У этой группы особое подозрение вызвали 37 станций. Они прошли тесты с небольшой мощностью и получили разрешение на работу. То есть в течение 10 лет им должна была оказываться госпомощь. Однако 22 из них работать так и не начали. Все эти станции отправились на перепроверку.

 

Чиновники после скандала лично отправились проверять восемь станций и обнаружили, что на четырех объектах, уже «прошедших проверку», вообще нет ничего — это чистое поле. Еще на  четырех идут работы, но до производства чего–либо еще очень далеко.

 

И вот к декабрю аннулировали разрешения у трех электростанций: Energo Fortis в Ливанском крае, E–StrenCi под Стренчи и Elektro RIdzene под Цесисом. Вчера стало известно, что лицензий лишились еще пять станций.

 

«Мы закончили работу над оценкой еще пяти электростанций и отправим предпринимателям решения об отмене разрешений», — заявил в передаче ЛТВ «Утренняя панорама» министр экономики Арвилс Ашераденс.

 

На вопрос о том, существует ли риск, что предприятия обратятся в суд, министр ответил утвердительно. «Такой риск существует всегда, когда правительство что–то отменяет. Так что мы с этим считаемся. Но очень важно, чтобы люди были уверены в том, что платеж за компонент обязательной закупки (КОЗ), который мы каждый платим из своего кошелька, взимается за законные действия», — сказал Ашераденс.

 

Он добавил, что минэкономики закажет аудит всей системы и оценку юридических действий министерства.

 

Минэкономики: меры приняты

 

Для того чтобы уменьшить риск мошенничества, минэкономики разработало поправки к правилам Кабинета министров о производстве электроэнергии и установлении цен при производстве электроэнергии в когенерации и с использованием возобновляемых энергоресурсов, существенно усиливающие надзор за этими процессами.

 

Этими поправками минэкономики предлагает установить, что в течение трех месяцев после начала производства электроэнергии в когенерации предприниматель должен заключить договор с публичным торговцем. В противном случае он утратит право продавать произведенную электроэнергию в рамках обязательной закупки.

 

Планируется также установить минимальный порог устанавливаемой мощности. Предприниматель сможет сначала устанавливать мощность в размере не менее 50% от указанной в выданном разрешении на КОЗ.

 

Минэкономики предлагает также расширить нормы для контроля за электростанциями и сократить сроки для устранения выявленных на электростанциях несоответствий. В случае же умышленного мошенничества минэкономики сможет без предупреждения лишить предпринимателя разрешения на КОЗ.

 

«Вы проверили только 39 станций из 400!»

 

Тем временем группа депутатов сейма во главе с Иварсом Зариньшем на днях отправила депутатский запрос в Министерство экономики с требованием внести ясность о том, как идет разбирательство с махинациями и махинаторами. Вернее, о том, как идет работа контрольной группы, потому что о ней ничего неизвестно, кроме того, что она есть.

 

Почему из 400 станций было проверено именно 39? По каким признакам их выбирали? Кто утвердил выбор? Сколько конкретно электричества в рамках обязательной закупки было куплено у этих станций? И еще множество вопросов про эти станции с намерением выяснить, что они производят, в каком количестве и как министерство в этом убедилось.

 

Депутаты просят раскрыть состав группы, чтобы снять подозрения о компетенции выходящих людей, а также проверить, нет ли у них заинтересованности в каком–либо исходе, например, в том, чтобы прикрыть все незаконные вещи, которые могут вскрыться в результате проверки.

 

У министерства просят указать не только имена, но и обоснование, почему конкретный человек включен в группу и какие функции выполняет; как проверялось то, что конкретный человек не находится в конфликте интересов. Кто отвечает за то, что результаты работы контрольной группы соответствуют истине? А кто несет ответственность за то, что будет подготовлен правдивый отчет о результатах?

 

Депутаты просят описать, что эта рабочая группа уже успела сделать и каковы ее дальнейшие планы. Также они интересуются, сколько станций уже проверено, причем очно.

 

Экономите электричество? Всё равно подорожает

 

Нынешнее подорожание затронет тех, кто потребляет менее 82 кВт/ч в месяц. То есть пенсионеров и тех, кто привык экономить. Причина, как уже сказано, в новой реформе так называемого обязательного закупочного компонента (КОЗ), которая вступила в силу в этом году.

 

С 1 января изменилась модель финансирования компонента обязательной закупки (КОЗ). И это снова отразится на счетах жителей. Особенно тех, кто привык экономить и потребляет менее 82 кВт/ч в месяц.

 

При вступлении в ЕС Латвия обязалась, что к 2020 году объем возобновляемых энергоресурсов (той самой «зеленой» энергии) в общем потреблении должен составить не менее 40%. Сейчас мы уже близки к этому показателю. Но платят за это потребители, причем хотя услугу и покупают у частного бизнеса, мы не можем от нее отказаться. Особенно страдают предприятия, для которых КОЗы просто разорение.

 

В ответ правительство решило поддержать энергоемкие предприятия. Для них стоимость этой части счета за электричество снизится. Зато разницу оплатят остальные потребители: домашние хозяйства, малый и средний бизнес.

 

Для того чтобы узнать, насколько КОЗ повлияет на ваш счет, можно зайти на сайт www.eptirgotajs.lv, там есть специальный калькулятор.

 

«Зелёная энергия»: советник президента тоже под подозрением

 

В скандале с «потемкинскими электростанциями» уже засветилось множество известных лиц. Так, советник президента Раймонда Вейониса по вопросам энергетики Эдгар Вигантс, владелец фирмы Balteneko, тоже упоминается в связи с «зеленой энергией». Его предприятие обещало построить станцию в Баложи, но за пять лет так этого и не сделало, сообщает NekA personIga.

 

Balteneko в 2012 году подал заявку на строительство станции, но предприятие этого так и не сделало. Когда срок разрешения подошел к концу, Balteneko прошел тест с помощью передвижного оборудования. Сейчас фирма уже отозвала свое заявление на реконструкцию котельной.

 

Сам Эдгар Вигантс говорит, что когда вместо станции когенерации использовал переносное оборудование, это соответствовало текущим правилам игры.

 

— Думаю, что ничего незаконного не сделал. Это сфера законодательства, где ясно не сказано, что так нельзя делать. Ну и, по логике, нелогично требовать начать работать с полной мощностью.

 

Руководитель комиссии по энергетике Юрис Озолиньш был удивлен, что коллега использует такие широко ныне критикуемые методы. Президент также был удивлен.

 

Николай КУДРЯВЦЕВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Асса 21:51 24:01:2018

Подонки лабздюхайские чтоб вы сдохли вместе со своей латвией!

« ответить
Profile_default
Это бизнес Носатого с Кусочкином 23:16 24:01:2018

И трогать их не моги...

« ответить
Profile_default
10 дюймов 21:57 24:01:2018

вот в который раз поднимается тема и даже газета глубоко возмущена, а что МОЖЕТ поменяться, если та же газета пишется для узкого круга читателей?-----а ВЫ не пробовали ВСЁ ТОЖЕ САМОЕ переводить на немецкий и французский и информировать евродепутатов, и парламенты Евросоюза???

« ответить
Profile_default
пкув 22:18 24:01:2018

банальное воровство. такое же как на УКР или РФ
доят народ. ничем не лучше

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (10)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV