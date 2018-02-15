Январские счета за электричество повергли в шок очень многих в Латвии. Как выяснилось, в некоторых случаях при нулевом потреблении клиенту придется заплатить по счету за январь 14 евро. Но это не предел. Другому потребителю по счету при том же потреблении «0 kWh» придется заплатить уже 31,02 евро!

Это сейчас одна из топовых тем в соцсетях. «Страна успеха! За потребление — 0 kWh, а заплати 14 евро. В прошлом году было 7 евро», — пишет пользователь в сообществе на Facebook с говорящим названием «Говнорынок». Его сообщение оказалось одним из самых популярных и комментируемых. Люди делятся свежими счетами за электричество и недоумевают, что с этим делать. Министерство экономики в этой ситуации призывает всех оценить возможности своего потребления и отказаться от лишних мощностей, которыми вы не пользуетесь.

В чем суть проблемы: при вступлении в ЕС Латвия обязалась, что к 2020 году объем возобновляемых энергоресурсов (той самой зеленой энергии) в общем потреблении должен составить не менее 40%. Сейчас мы уже близки к этому показателю. Но платят за это потребители. Особенно страдают предприятия, для которых КОЗ — просто разорение. Да, это тот самый КОЗ, с которым, как уже известно, мухлюют все кому не лень. (Подробнее об этом — см. в главе «Мошенничество в особо крупных».) Как водится, в этих махинациях с КОЗ среди выгодополучателей мелькают фамилии весьма влиятельных в Латвии лиц.

В ответ на недовольство правительство решило поддержать энергоемкие предприятия. Для них стоимость этой части счета за электричество должна снизиться. Зато разницу оплатят остальные потребители: домашние хозяйства, малый и средний бизнес.

И вот первые счета. Из них выяснилось, что даже 0 бывает разный.

Заплатить за нулевое потребление: это сколько?

В социальных сетях обсуждают счет и другого клиента, где при том же 0 kWh потребления счет выставлен на 31,02 евро. «Это возможно? Легко!» — иронизирует получатель счета.

Предугадать свой тариф на следующий месяц пока кажется просто нереальной задачей. Как показывает практика, у кого–то счета выросли в 3 раза. «У мамы моей киловатт потрачено на 19,21 евро, а дополнительно насчитали так, что вышло 60,96, — пишет Юлия. — Звонили, выясняли, а нам в ответ: «Такие теперь тарифы». А если захотим уйти, надо заплатить 91 евро». Такой вот штраф.

Понятно, что такое отношение людей, мягко говоря, раздражает. То и дело раздаются возгласы: с какой стати мы кормим этих нахлебников?

Накрутки намного больше, чем реальная цена

Вот, например, история жительницы Балви Валентины. В последние годы она пользовалась выровненным платежом Elektrum. Платила 4,20 евро + НДС. И вот неожиданно подкрался сюрприз: тот самый КОЗ, который, оказывается, дороже, чем плата за потребленное электричество.

Валентина рассказывает, что за зеленый КОЗ она платит 4,43 евро + НДС, к ним прибавляется еще 7,61 евро + НДС за услуги передачи и распределения.

Общая сумма только дополнительных платежей достигает 12,04 евро + НДС. Как это может быть, если за саму потребленную электроэнергию нужно платить только 4,20 евро + НДС? — недоумевает клиентка.

Специалист по связям с общественностью Latvenergo Ивита Бидере пояснила в этой связи программе Bez Tabu:

— C 1 января этого года изменился порядок расчета КОЗ, который влияет на всех потребителей электроэнергии. Платеж за КОЗ состоит из двух частей. Одна часть переменная, которая соответствует потреблению клиента. Другая — фиксированная, она соответствует мощности подключения клиента. Каждому клиенту целесообразно оценить, соотносятся ли его потребление и мощность подключения.

По ее словам, можно уменьшить мощность, если она не используется. Для этого нужно обратиться в Sadales tIkls.

Министерство экономики тоже призывает всех оценить мощность своего потребления и отказаться от лишних мощностей, которыми вы не пользуетесь.

«Зачем платить этим паразитам?»

«КОЗ за мощность, а не за потребление — это вершина крутости», — комментирует новые счета народ. «Еще один «честный» способ отъема денег у населения».

«Зачем каким–то паразитам–нахлебникам эту обязательную закупку платить?

Посадили, кстати, за мошенничество кого–то там?» — возмущается Агрис.

Но в целом люди задумались, что делать со своими фазами и амперами. Елена, например, пожаловалась: у нее расход 134 кВч, а платить придется 328 евро! Причем непосредственно на электричество приходится всего 6,92 евро. Остальное — плата за амперы (140 евро), КОЗ (116 евро) и налоги.

— Это реально — подключение 160 ампер? — поинтересовались у нее.

— Да, было рассчитано на городок, а горит одна лампочка. Жизнь она такая, непредсказуемая: у людей были планы, но не всему суждено сбыться…

Пока у пользователей один совет друг другу: пересмотреть хотя бы тарифы, а то и подключение. Но ведь и это наверняка влетит в копеечку! А если дома стоит что–то, что требует именно такого подключения? Например, некоторые электроплитки требуют трехфазного. На чем в этом случае сэкономить?

«Давайте уже и цены на продукты скорректируем. Молоко: 90 центов, обязательный компонент выпаса коров — 20 центов, обязательный налог на землю, на которой паслась корова, и так далее», — шутит Ольга.

Но ей предложили такими идеями не разбрасываться, а то ведь правда внедрят.

Крестьяне и торговцы тоже в шоке от «амперов»

Бурчание на кухнях и в соцсетях — это одно дело, но цены на электричество шокируют также крестьян и торговцев. Крестьянский сейм рапортует, что его подопечные жалуются на значительную разницу счетов по сравнению с декабрьскими — на 40–60%. Причем это та же доплата «за амперы», которые земледельцам нужны в основном летом, а зимой не используются. Отказаться от лишних мощностей можно было только в прошлом году, частичного сокращения мощности Sadales tīkls не предлагает, жалуется председатель сейма Юрис Лаздиньш.

Чуть ли не единственное предложенное решение от властей — это установка двух счетчиков, один из которых следует отключать по мере необходимости. Но в некоторых случаях сама эта операция обойдется в несколько тысяч евро!

От себя напомним, что когда растут затраты производителей продуктов, неизбежно растут и цены на продукты в магазинах. В связи с чем снова возникает риторический вопрос: что правительство придумало на нашу голову?

Вместо морали

Латвийская торгово–промышленная палата заказала свое юридическое исследование обоснованности КОЗ. Там напоминают, что в Латвии самые высокие счета среди балтийских стран, из–за чего страдают развитие бизнеса и его конкурентоспособность.

Мошенничество в особо крупных

Напомним: пока мы платим за зеленую энергию, оказалось, что она сама с уголовным компонентом. Ряд предприятий обманным путем получили лицензии на поставку зеленой энергии и продавали обычную энергию как зеленую — по повышенному тарифу, а во время проверок Sadales tIkls использовали переносные генераторы.

В октябре прошлого года госполиция начала по этому поводу уголовный процесс о возможном мошенничестве в крупных размерах.

Министерство экономики также начало проверку, для чего была создана специальная контрольная группа. У этой группы особое подозрение вызвали 37 станций. Они прошли тесты с небольшой мощностью и получили разрешение на работу. То есть в течение 10 лет им должна была оказываться госпомощь. Однако 22 из них работать так и не начали. Все эти станции отправились на перепроверку.

Чиновники после скандала лично отправились проверять 8 станций и обнаружили, что на 4 объектах, уже «прошедших проверку», вообще нет ничего — это чистое поле. Еще на 4 идут работы, но до производства чего–либо еще очень далеко.

И вот к декабрю аннулировали разрешения у трех электростанций: Energo Fortis в Ливанском крае, E–Strenči под Стренчи и Elektro Rīdzene под Цесисом. В начале нынешнего года лицензий лишились еще 5 станций.

Николай КУДРЯВЦЕВ.