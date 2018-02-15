Это сейчас одна из топовых тем в соцсетях. «Страна успеха! За потребление — 0 kWh, а заплати 14 евро. В прошлом году было 7 евро», — пишет пользователь в сообществе на Facebook с говорящим названием «Говнорынок». Его сообщение оказалось одним из самых популярных и комментируемых. Люди делятся свежими счетами за электричество и недоумевают, что с этим делать. Министерство экономики в этой ситуации призывает всех оценить возможности своего потребления и отказаться от лишних мощностей, которыми вы не пользуетесь.
В чем суть проблемы: при вступлении в ЕС Латвия обязалась, что к 2020 году объем возобновляемых энергоресурсов (той самой зеленой энергии) в общем потреблении должен составить не менее 40%. Сейчас мы уже близки к этому показателю. Но платят за это потребители. Особенно страдают предприятия, для которых КОЗ — просто разорение. Да, это тот самый КОЗ, с которым, как уже известно, мухлюют все кому не лень. (Подробнее об этом — см. в главе «Мошенничество в особо крупных».) Как водится, в этих махинациях с КОЗ среди выгодополучателей мелькают фамилии весьма влиятельных в Латвии лиц.
В ответ на недовольство правительство решило поддержать энергоемкие предприятия. Для них стоимость этой части счета за электричество должна снизиться. Зато разницу оплатят остальные потребители: домашние хозяйства, малый и средний бизнес.
И вот первые счета. Из них выяснилось, что даже 0 бывает разный.
Заплатить за нулевое потребление: это сколько?
В социальных сетях обсуждают счет и другого клиента, где при том же 0 kWh потребления счет выставлен на 31,02 евро. «Это возможно? Легко!» — иронизирует получатель счета.
Предугадать свой тариф на следующий месяц пока кажется просто нереальной задачей. Как показывает практика, у кого–то счета выросли в 3 раза. «У мамы моей киловатт потрачено на 19,21 евро, а дополнительно насчитали так, что вышло 60,96, — пишет Юлия. — Звонили, выясняли, а нам в ответ: «Такие теперь тарифы». А если захотим уйти, надо заплатить 91 евро». Такой вот штраф.
Понятно, что такое отношение людей, мягко говоря, раздражает. То и дело раздаются возгласы: с какой стати мы кормим этих нахлебников?
Накрутки намного больше, чем реальная цена
Вот, например, история жительницы Балви Валентины. В последние годы она пользовалась выровненным платежом Elektrum. Платила 4,20 евро + НДС. И вот неожиданно подкрался сюрприз: тот самый КОЗ, который, оказывается, дороже, чем плата за потребленное электричество.
Валентина рассказывает, что за зеленый КОЗ она платит 4,43 евро + НДС, к ним прибавляется еще 7,61 евро + НДС за услуги передачи и распределения.
Общая сумма только дополнительных платежей достигает 12,04 евро + НДС. Как это может быть, если за саму потребленную электроэнергию нужно платить только 4,20 евро + НДС? — недоумевает клиентка.
Специалист по связям с общественностью Latvenergo Ивита Бидере пояснила в этой связи программе Bez Tabu:
— C 1 января этого года изменился порядок расчета КОЗ, который влияет на всех потребителей электроэнергии. Платеж за КОЗ состоит из двух частей. Одна часть переменная, которая соответствует потреблению клиента. Другая — фиксированная, она соответствует мощности подключения клиента. Каждому клиенту целесообразно оценить, соотносятся ли его потребление и мощность подключения.
По ее словам, можно уменьшить мощность, если она не используется. Для этого нужно обратиться в Sadales tIkls.
Министерство экономики тоже призывает всех оценить мощность своего потребления и отказаться от лишних мощностей, которыми вы не пользуетесь.
«Зачем платить этим паразитам?»
«КОЗ за мощность, а не за потребление — это вершина крутости», — комментирует новые счета народ. «Еще один «честный» способ отъема денег у населения».
«Зачем каким–то паразитам–нахлебникам эту обязательную закупку платить?
Посадили, кстати, за мошенничество кого–то там?» — возмущается Агрис.
Но в целом люди задумались, что делать со своими фазами и амперами. Елена, например, пожаловалась: у нее расход 134 кВч, а платить придется 328 евро! Причем непосредственно на электричество приходится всего 6,92 евро. Остальное — плата за амперы (140 евро), КОЗ (116 евро) и налоги.
— Это реально — подключение 160 ампер? — поинтересовались у нее.
— Да, было рассчитано на городок, а горит одна лампочка. Жизнь она такая, непредсказуемая: у людей были планы, но не всему суждено сбыться…
Пока у пользователей один совет друг другу: пересмотреть хотя бы тарифы, а то и подключение. Но ведь и это наверняка влетит в копеечку! А если дома стоит что–то, что требует именно такого подключения? Например, некоторые электроплитки требуют трехфазного. На чем в этом случае сэкономить?
«Давайте уже и цены на продукты скорректируем. Молоко: 90 центов, обязательный компонент выпаса коров — 20 центов, обязательный налог на землю, на которой паслась корова, и так далее», — шутит Ольга.
Но ей предложили такими идеями не разбрасываться, а то ведь правда внедрят.
Крестьяне и торговцы тоже в шоке от «амперов»
Бурчание на кухнях и в соцсетях — это одно дело, но цены на электричество шокируют также крестьян и торговцев. Крестьянский сейм рапортует, что его подопечные жалуются на значительную разницу счетов по сравнению с декабрьскими — на 40–60%. Причем это та же доплата «за амперы», которые земледельцам нужны в основном летом, а зимой не используются. Отказаться от лишних мощностей можно было только в прошлом году, частичного сокращения мощности Sadales tīkls не предлагает, жалуется председатель сейма Юрис Лаздиньш.
Чуть ли не единственное предложенное решение от властей — это установка двух счетчиков, один из которых следует отключать по мере необходимости. Но в некоторых случаях сама эта операция обойдется в несколько тысяч евро!
От себя напомним, что когда растут затраты производителей продуктов, неизбежно растут и цены на продукты в магазинах. В связи с чем снова возникает риторический вопрос: что правительство придумало на нашу голову?
Вместо морали
Латвийская торгово–промышленная палата заказала свое юридическое исследование обоснованности КОЗ. Там напоминают, что в Латвии самые высокие счета среди балтийских стран, из–за чего страдают развитие бизнеса и его конкурентоспособность.
Мошенничество в особо крупных
Напомним: пока мы платим за зеленую энергию, оказалось, что она сама с уголовным компонентом. Ряд предприятий обманным путем получили лицензии на поставку зеленой энергии и продавали обычную энергию как зеленую — по повышенному тарифу, а во время проверок Sadales tIkls использовали переносные генераторы.
В октябре прошлого года госполиция начала по этому поводу уголовный процесс о возможном мошенничестве в крупных размерах.
Министерство экономики также начало проверку, для чего была создана специальная контрольная группа. У этой группы особое подозрение вызвали 37 станций. Они прошли тесты с небольшой мощностью и получили разрешение на работу. То есть в течение 10 лет им должна была оказываться госпомощь. Однако 22 из них работать так и не начали. Все эти станции отправились на перепроверку.
Чиновники после скандала лично отправились проверять 8 станций и обнаружили, что на 4 объектах, уже «прошедших проверку», вообще нет ничего — это чистое поле. Еще на 4 идут работы, но до производства чего–либо еще очень далеко.
И вот к декабрю аннулировали разрешения у трех электростанций: Energo Fortis в Ливанском крае, E–Strenči под Стренчи и Elektro Rīdzene под Цесисом. В начале нынешнего года лицензий лишились еще 5 станций.
Николай КУДРЯВЦЕВ.
Еще один плюс отъезда с кладези охренительных экономических решений. Слава Богу меня теперь это не касается. 5 рублей за киловатт гораздо приятнее платит« ответить
да такая же гнилая и коррумпированная страна как и рф« ответить
только там народ так внаглую не грабят. а коррупция и воровство и наглый цынизм -
все одинаковое
что я нахожусь в психиатрической лечебнице, а наши правящие все больные из соседних палат.« ответить
Полный отстой а не государство. Куда ни посмотришь, развал, жульничество, несправедливость. Об этом народ мечтал, когда тешился т.н. "атмодой"?« ответить
Это не прикрытый грабеж населения Латвии! Я думаю, что проще будет наложить запрет« ответить
на производство энергии ВСЕМ этим станциям, и поэтапно произвести проверку !
После проверки подвести итоги и выплатить населению переплаченную разницу!!!
при вступлении в ЕС Латвия обязалась« ответить
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nu puskai togda etot :latvija" i platit esli on objazalsa. ziteli Latvii necego ne komu ne objazalis.
У нас ловят в магазинах без чека мелочь, а на миллиарды отобранные нечестно у людей закрывают глаза. Кто прикрывает или ,,имеет,,?« ответить