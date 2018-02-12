Повод для знакомства: 5 самых контактных видов спорта

Стритбол
Уличный баскетбол в одно кольцо для поиска пары вряд ли подходит (если только ты не приметила одинокого соседа на баскетбольной площадке). А вот для улучшения микроклимата в паре стритбол — то, что нужно! Во-первых, требует минимум затрат. Обзаведитесь с бойфрендом детьми баскетбольным мячом и, как только потеплеет, выходите на площадку с кольцом в ближайшем дворе. Во-вторых, отлично помогает сбросить напряжение. Побегали под баскетбольным кольцом, почувствовали соревновательный дух, сбросили лишние эмоции — и никаких тебе споров на кухне. В придачу, стритбол — хорошая кардионагрузка с возможностью развить ловкость, меткость и укрепить весь мышечный корсет.
Теннис
Если ты на грани срыва, то бери свою половинку за руку и тащи на теннисный корт. Что может помочь избавиться от негатива лучше, чем парочка выигранных сетов? Да и высказывать наболевшее под удары мяча куда безопаснее, чем под бой посуды. А то, что было на корте, остается на корте. Настольная вариация игры, кстати, тоже вполне сгодится.
Если ты только в поиске партнера, то вполне можно устроить себе индивидуальное занятие с тренером. Вдруг игра перерастет во что-то большее.
Единоборства
Сначала хорошенько взвесь все «за» и «против». И только ощутив готовность к ударам по груше (а то и по кому-нибудь живому), отправляйся в зал. Избыток мужского внимания обеспечен. Выплеск агрессии и красивые ягодицы, кстати, тоже. Да и если с романом на ринге или татами не выйдет, то пользу уроков самообороны еще никто не отменял.
Латиноамериканские танцы
Если найти мужчину до 14 февраля — твоя главная цель, то в ближайшие выходные беги на вечеринку с латиной. Партнер здесь будет обязателен. Да и желающие им стать почти гарантированно найдутся. А уж пылкость сальсы и бачаты сами собой располагают к романтическому взаимодействию. Для жаждущих добавить страсти в уже крепко стоящие на ногах отношения тоже идеально подходит, если ты сможешь уговорить бойфренда. Обычно они на это неохотно соглашаются.
Контактная импровизация
Мы бы сказали, что это микс йоги, танца и актерского тренинга. В одиночку импровизировать невозможно, да и близость на грани интимной с партнером тебе обеспечена. Даже энного свидания ждать не придется! К тому же этот вид свободного танца требует от обоих определенной физической подготовки, да и без умения чувствовать себя и партнера и понимать друг друга без слов тоже не обойтись. Так что по окончании класса вам явно захочется обсудить прочувствованное за чашечкой кофе.
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