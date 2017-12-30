Появились подробности контракта о поставке российских C-400 в Турцию(2)

Лента новостей
Рига перед Новым годом: женщины подрались в магазине из-за картошки Антиэмигрантскую газету Финляндии закрыли. Издателя хотят судить Чиновники Латвии «жируют», получая щедрые премии. Работники Минюста — туда же! В РПЦ нашли сходство между долларом и криптовалютами Под Волгоградом водитель на Ford Focus въехал в толпу людей Путин поздравил Трампа с Рождеством и Новым годом В Египте ликвидировали группировку, готовившую теракты Российских футболистов оскорбили Появились подробности контракта о поставке российских C-400 в Турцию
Eще в разделе
Антиэмигрантскую газету Финляндии закрыли. Издателя хотят судить Под Волгоградом водитель на Ford Focus въехал в толпу людей Путин поздравил Трампа с Рождеством и Новым годом В Египте ликвидировали группировку, готовившую теракты Исполнителем теракта в Петербурге оказался националист Дмитрий
Герман Бергер
20:04 30.12.2017
В мире / Война

Подписанный российско-турецкий договор о поставках зенитных ракетных систем С-400 предусматривает технологическое сотрудничество. Об этом говорится в заявлении секретариата оборонной промышленной Турции, передает РИА Новости.

Ранее 29 декабря Москва и Анкара подписали в турецкой столице кредитное соглашение по поставкам С-400. По нему Турецкая Республика покупает две батареи С-400, причем обслуживание будет проводить местный персонал. Также упоминается желание Турции получить ЗРК собственного производства.

 

Техническая сторона и детали оплаты не разглашаются. При этом 27 декабря глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что 55 процентов сделки на поставку С-400 покроет российский кредит. По его словам, контракт на поставку четырех дивизионов С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

 

После того как Анкара объявила о закупке у Москвы С-400, осложнились отношения Турции со странами — членами Североатлантического альянса. Так, постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что «С-400 несовместимы с системами НАТО, и это проблема».

Lenta.ru / Фото
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
:D 20:17 30:12:2017

Сергей Чемезов рассказал, что 55 процентов сделки на поставку С-400 покроет российский кредит. По его словам, контракт на поставку четырех дивизионов С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов, но расчёт будет помидорами, а потом очередной нож ниже спины...

« ответить
Profile_default
22 23:03 30:12:2017

расчет не будет помидорами

« ответить

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (7)