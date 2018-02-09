Появился актер на роль нового Джокера

Как сообщают Variety, Хоакин Феникс («Мастер», «Она», «Гладиатор») является главным претендентом на роль Джокера в сольной ленте о культовом суперзлодее DC.

Режиссёром проекта назначен Тодд Филлипс («Мальчишник в Вегасе», «Впритык»), который и выбрал Феникса. Сам актёр ещё не заключил контракт с Warner Bros., но источники издания уверяют, что он уже встречался с постановщиком и согласился воплотить образ клоуна-принца преступного мира Готэма.

Филлипс также выступает в качестве сценариста вместе со Скоттом Сильвером («8 миля», «Боец»). Дуэт завершил работу над скриптом ещё осенью прошлого года. Отмечается, что фильм не будет частью расширенной вселенной DC, но станет первым проектом, созданным в рамках нового студийного брэнда: WB планируют и дальше выпускать сольные картины с оригинальными историями, существующими отдельно от текущей линейки блокбастеров по комиксам DC.

Действие сюжета развернётся в Готэме образца 1980-х годов, а в центре внимания окажется жёсткая и реалистичная криминальная история. Источниками вдохновения для авторов называются ленты Мартина Скорсезе («Уорнеры» хотят заполучить мэтра в качестве продюсера «Джокера»), увидевшие свет в ту эпоху: «Таксист», «Бешеный бык» и «Король комедии».

Подробности о дате релиза / начала съёмок и других участниках каста на данный момент не разглашаются.