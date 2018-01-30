Сценарий картины основан на одноимённой книге Дж.М. Ленгарда. Джеймс Мур (Джеймс МакЭвой) находится в плену у сомалийских пиратов и стерпеть заключение ему помогают лишь мысли о Дэнниель Флиндерс (Викандер), в которую он влюбился, встретив её на прошлое Рождество. Она же, в свою очередь, думает о Муре в то время, когда погружается на опасный уровень глубины океана для проведения научных исследований.
Появился кадр из драмы «Погружение»
Лента новостей
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 113 лет Сейм урезал список Магнитского Гастрономический ужас: почти во всех чаях в магазинах Латвии обнаружены яды 5 ролей, которые играют родители Землян ждет суперлуние — 31 января оно будет кроваво-голубым Дукурс: российские спортсмены полностью уничтожили олимпийский дух Нигериец об Эстонии: оказывается белые тоже бывают бедные! Случай Собчак: может ли кандидат в президенты называть детей гаденышами? МИД Латвии вручил Украине ноту
Алисия Викандер на кадре из романтической драмы Вима Вендерса «Погружение». Сюжет посвящён истории двух влюблённых, разделённых тысячами километров и находящихся в смертельно опасных ситуациях.
Vesti.lv / Фото
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.