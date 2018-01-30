Появился кадр из драмы «Погружение»

Алисия Викандер на кадре из романтической драмы Вима Вендерса «Погружение». Сюжет посвящён истории двух влюблённых, разделённых тысячами километров и находящихся в смертельно опасных ситуациях.

Сценарий картины основан на одноимённой книге Дж.М. Ленгарда. Джеймс Мур (Джеймс МакЭвой) находится в плену у сомалийских пиратов и стерпеть заключение ему помогают лишь мысли о Дэнниель Флиндерс (Викандер), в которую он влюбился, встретив её на прошлое Рождество. Она же, в свою очередь, думает о Муре в то время, когда погружается на опасный уровень глубины океана для проведения научных исследований.