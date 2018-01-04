Появился список лучших кинозлодеев

Сайт Ranker.com провел опрос среди пользователей. Предлагалось выбрать лучшего злодея в истории кино.

Первое место, что совершенно неудивительно, занял Джокер в исполнении Хита Леджера из фильма «Темный рыцарь» Кристофера Нолана, получив 17 тысяч голосов. Это на 1000 голосов больше, чем у Дарта Вейдера, которому досталось почетное второе место.

Десятку замыкает Магнето из франшизы «Люди Икс». Вероятно, с момента выхода первого фильма в сознании зрителей мастер магнетизма стал больше ассоциироваться с антигероем.

В первую десятку не попали Ганс Грубер из «Крепкого орешка», Шрам из «Короля Льва» и Норман Бейтс из «Психо».

На самом деле большинство классических злодеев из фильмов ужасов вроде Майкла Майерса, Чужого или клоуна Пеннивайза не набрали много голосов. Внизу, на сотом месте, остался Макс Кэди Роберта Де Ниро из картины «Мыс страха».

Вот первая десятка:

Джокер — «Темный рыцарь»; Дарт Вейдер — «Звездные войны»; Ганнибал Лектер — «Молчание ягнят»; Лорд Волдеморт — «Гарри Поттер»; Фрэдди Крюгер — «Кошмар на улице Вязов»; Джек Торренс — «Сияние»; Император Палпатин — «Звездные войны»; Агент Смит — «Матрица»; Терминатор — «Терминатор»; Магнето — «Люди Икс».

В конечном итоге в победе Джокера нет ничего удивительного. Злодей уже много десятилетий остается любимчиком публики, как и Бэтмен. Хит Леджер смог сделать из клоуна нечто поистине устрашающее и неконтролируемое, благодаря чему плотно укрепился в зрительском сознании. Но студия Disney не сдается и наверняка уже планирует, как вновь сделать Дарта Вейдера самым устрашающим и популярным.